2022/04/15,
政治

香港晚報：理大不再承認學生會，禁用理大名義且要遷走

香港晚報：理大不再承認學生會，禁用理大名義且要遷走
Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

理大學生會稱收到校方電郵，指因會方未簽署協議，根據《香港理工大學條例》正式勒令學生會停用理大字眼作組織名稱，以及在7月15日或之前遷出校園範圍。

1）理大終止承認學生會

理大學生會稱昨晚收到校方電郵，指因會方未簽署協議，根據《香港理工大學條例》正式勒令學生會停用理大字眼作組織名稱，以及在7月15日或之前遷出校園範圍。

學生會表示，校方自2013年起要求簽協議以獲授權使用「香港理工大學」字眼；惟協議亦要求學生會不得作「有損校譽的行為」，但沒有被清晰界定。根據協議，校董會更可隨時終止學生會使用該字眼的權利。會方表示多年來嘗試與校方磋商，但未能達成共識。

校方回覆《獨媒》確認該決定，表示曾多次聯絡學生會，但對方未按要求簽署交回「合規確認書」。校方向《港台》表示，按理大相關條例，為保障理大的聲譽及權益，以理大名義組成的團體必須簽署該確認書，才可獲校方授權。

學生會臨時行政委員會委員胡偉權向《獨媒》透露，委員會將商討後續安排，如決定解散或用其他形式繼續營運，將與全校同學開會商討，預計月內有結果。

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2）李家超稱若當選將儘早完成23條立法

特首參選人李家超日前表示，《基本法》23條立法是特區政府憲政責任，也是他的一項優先工作。他今天見傳媒表示香港必須「居安思危」，要足夠管控國安風險，並重申當選後會按社會情況，儘快完成該條文立法。

此外，保安局局長鄧炳強也表示港府會繼續多方面加強維護國安，包括儘早完成《基本法》23條立法、加強國安和反恐情報系統、紀律部隊協作，和訂立網絡安全法例等。他說，警方國安處至今共拘捕182人涉從事危害國安行為，當中114人已被檢控，另有5間公司因涉干犯危害國安罪行被檢控。

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3）林鄭疫情記者會明起暫停

今日香港新增946宗確診，包括475宗快測有效呈報，是近兩個月來確診數首次降至3位數；多間港媒報導，特首辦宣佈明起暫停疫情記者會。

特首林鄭月娥曾於上午疫情記者會預告，由於確診宗數很大機會跌至3位數，明天起或暫不舉行每日記者會，但將恢復每星期二行政會議前的傳媒提問環節。

有記者問到港府既形容目前宗數屬高水平，又開始放寬措施和復課，是否代表政策由「動態清零」轉至「與病毒共存」。林鄭月娥未正面回應政策有否轉變，但反問若要到每日新增確診數少於150宗時，才調整社交措施，社會會不會接受。她續指，措施需要「因時制宜」及考慮社會發展和接受程度。

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責任編輯：Will
核稿編輯：Alvin


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