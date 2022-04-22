25年來不斷自海中浮現的樂高積木，究竟想對人類傳達什麼訊息？

文：Hayden（創新拿鐵）

25年前落入海中的數百萬片樂高積木不斷的被沖刷上岸，而仍留在海中的，最後會解體成微塑料或是奈米塑料，持續污染我們的海洋。為了喚起世人注意，有人將研究集結成冊，並利用臉書串連全球網友追蹤積木流向，目的是希望人們不要一方面消耗地球資源，卻又用這些資源破壞地球生態。

創新點：藝術家用50萬片微塑料複製復活節島的摩艾石像，提醒人們不要繼續製造海洋污染。

一埸大風暴，將滿載樂高積木的貨櫃打入海中

康沃爾（Cornwall）是英國西南部一個歷史悠久的城市，它的北部和西部與大西洋相連，南部則與英吉利海峽接壤。這裡的面積大約是台灣的十分之一，人口數約56萬人，居民大多以農業、漁業及礦業為生。由於有大片的海岸線及許多懸崖，因此康沃爾也以地質和海岸風光而聞名。

1997年2月13日，一艘名為「東京特快」（Tokio Express）的貨櫃輪行經康沃爾外海，它是從鹿特丹出發，打算駛往紐約。根據當時船長的描述，他們遭遇了前所未見的巨浪襲擊，結果造成了62只貨櫃落海，其中一只裝滿了樂高積木。不久之後，康沃爾的北部及南部海岸便不斷出現樂高積木，一直到今天。

Photo Credit: Murgatroyd49 CC BY-SA 4.0 建於1973年的Tokio Express貨輪

巧合的是，這些樂高積木中大多是屬於海洋冒險，例如「樂高海盜」（Lego Pirates）及「樂高海洋世界」（Lego Aquazone）的玩具套件，其中包含了418,000個游泳腳蹼、97,500個潛水罐、50,000隻鯊魚、33,941條龍、26,600個救生圈、13,000 支長矛槍、4,200條章魚、以及許多海草、彎刀和雛菊花造型的玩具。

事故發生後不久，康沃爾的居民開始發現章魚、龍、潛水腳蹼和海草等造型的積木被沖上岸。

Tracey Williams是發現的人之一。她平常喜歡帶著小孩在沙灘上撿貝殼，當發現樂高積木時，Tracey只覺得很有趣，但並沒有十分在意。當時她與父母住在離康沃爾不遠的得文郡（Devon），他們在那裡住了40幾年。後來Tracey離開住家前往外地，便中斷了與樂高積木的連結，直到2010年，她又回到了康沃爾，發現樂高積木竟然仍出現在當地的沙灘上，這才引起她的興趣。

靠著當地漁民的幫忙，Tracey開始有計劃的蒐集樂高積木的資訊，她按年編排，分門別類，將這些樂高積木作有系統的整理。而且她還在臉書成立專頁，與各地網友分享他們撿到了哪些樂高積木，以及哪裡撿到，以紀錄樂高積木漂流了多遠、多廣。隨著分享的人愈來愈多，撿到的樂高積木數量也愈來愈大，於是引起了新聞媒體的注意，一番報導之後，這起25年前的意外事件於是公諸於世。

海中的積木塑料可能會存在100年至1,300年之間

到底為什麼這些樂高積木會不斷的出現在各地海灘，有不同的說法。

有經驗的漁民表示，當初落海的貨櫃應該已經破損不堪，以至於無法辨識，因此才仍沒有人找得到它的下落，以及這些樂高積木才會散落在各處。但這樣的說法仍無法解釋為什麼這些樂高積木是一點一點的出現，而不是一次大批的出現，以至於仍有許多積木，例如綠色的龍，25年來只出現過兩隻，而數量有五萬隻之多的鯊魚，則是連一隻都還沒有出現過。

對此，海洋學家Curtis Ebbesmeyer博士提出了他的看法，他說那只裝著樂高積木的貨櫃如今應該仍躺在某一處的海床上，但貨櫃門可能是故障了無法栓緊，以至於不斷的有樂高積木從門縫中一點一點的漏出，並漂流到世界各地。

這些漂流到各處的積木有助於科學家瞭解海洋的流向，除了荷蘭有發現外，現在美國的佛羅里達州、喬治亞州和卡羅來納州也都有居民回報漂來的配件。康沃爾當地有一位名為Phil的漁民表示，他已經捕了40多年的魚了，現在每次出海，仍會網到樂高積木。這些積木許多都已經破損不堪，小於0.5厘米的塑膠碎片被歸類為「微塑料」（Microplastic），而比微塑料更小的顆粒，則被稱之為「奈米塑料」（Nanoplastic）。

這些在海中的塑料會存在多久，沒有人知道。Plymouth大學的科學家經過試驗後表示，可能會存在100年至1,300年之間。果真如此，那麼經過的25年其實便不算長了，以後我們的子孫及世世代代，都要被迫與這些塑料為伍。至於是否能找到那只落海的貨櫃，將它撈出，不要讓裡面的積木繼續的危害海洋呢？有專門打撈沉船的機構嘗試尋找，但可能是貨櫃沉沒的地點太深入海洋了，因此至今仍尚未找到確切的地點。

不斷冒出水面的積木，似乎在提醒我們儘快採取保護地球的行動

有一位名為Rob Arnold的藝術家也參與了這項關心海洋污染的活動，他用50萬片微塑料複製了一個復活節島（Easter Island）的摩艾石像。

摩艾石像是復活節島文明的象徵，這個文明因為島上的森林被砍伐耗盡，讓當地的漁民沒有木材可以用來製造新的漁船，只好往外遷移，於是這項文明便逐漸消失了。藝術家Rob希望藉此提醒人們不要一方面消耗地球的資源來製造塑膠玩具，卻又讓這些玩具來污染海洋，則最終我們也將自食惡果，威脅到自己的生存了。

This Moai Easter Island Head sculpture by artist Rob Arnold is made from half a million pieces of plastic he collected from Cornish beaches. Included are flippers, spearguns, daisies & cutlasses from the Lego spill of 1997. The sculpture was on show at the World Travel Market. pic.twitter.com/9VsNk8s5Qi — Lego Lost At Sea (@LegoLostAtSea) November 7, 2018

至於樂高公司本身有沒有嘗試負起責任呢？

根據瞭解，事故發生後，樂高公司也想打撈那只沉沒的貨櫃，但面對浩瀚的海洋，即使是大型國際公司，在大自然面對也會顯得渺小。既然在海中無所作為，樂高公司便將努力放在陸上。他們原本用塑膠生產了很多積木，後來他們開始作回收，將玩具及包裝改用更環保的材質生產，也用回收的寶特瓶作玩具的配件，希望可因此減輕對環境的負擔。