勞工權益堪憂，義大利甜品巨頭費列羅停止向馬來西亞棕櫚油生產商採購

義大利甜品製造商費列羅（Forrero）宣布停止採購馬來西亞棕櫚種植廠商森那美（Sime Darby）生產的棕櫚油，原因是美國當局發現該廠商涉及違反人權的強迫勞動，這嚴重打擊身為棕櫚出產國馬來西亞的名聲。

根據《路透社》獨家報導，費列羅公司於4月6日要求所有供應商停止向他們提供來自森那美的棕櫚油及棕櫚仁油，直到另行通知。郵件寫道：「費列羅將遵守美國海關及邊境保護局的決定。」

EXCLUSIVE: Italian confectionary giant Ferrero said it will stop sourcing palm oil from Sime Darby Plantation after the U.S. customs service found the Malaysian planter used forced labor, in a reputational blow for the palm producer and for Malaysia https://t.co/WyEonoxsm1 pic.twitter.com/zewhSUQ3ME — Reuters (@Reuters) April 15, 2022

森那美告訴路透社，他們已在人權領域採取相關措施，致力維護他們在同行及利益相關者的形象和地位。森那美也補充，「我們會與主要利益相關者定期溝通，尤其是我們曾經承諾的客戶。」他們也澄清，費列羅不是客戶。

棕櫚油成長時間快速，價錢也相對便宜，經常在食品、化妝品及生物柴油的製造上使用。因其作用在於延長保質期限及賦予食品滑順的口感，也大量運用在食品產業上，也是費列羅金沙巧克力（Forrero Rocher）及榛果巧克力醬能多益（Nutella）的主要成分。

在過去兩年內，美國海關以強迫勞工名義禁止森那美及另外5家東南亞公司提供原物料，該區域的的勞工也一直受到嚴格審查。美國海關在2020年掌握森那美違反勞動指標的證據，在1月分將該公司的貨物扣押。

在調查結果後，森那美也承諾將在勞工管理及實踐上進行「徹底改變」。去年，美國食品公司通用磨坊（General Mills）也向森那美發出「禁購令」，好時（Hersheys）巧克力也要求供應商確保森那美的棕櫚油不會進入該公司國際業務。

今年1月，馬來西亞人力資源部長沙拉瓦南（M. Saravanan）意識到美國的禁令將嚴重影響國內投資者，因此他們在去年宣布一項針對改善勞工福利的「國家行動政策（National Action Plan）」，在2030年前解決債務奴役、員工宿舍衛生、不合理加班等問題。

來自印尼、印度、孟加拉等國的移民勞工佔馬來西亞棕櫚油勞動力約80%，是僅次於鄰國印尼最大的棕櫚油生產國家。費列羅表示，他們只使用經過認證的永續棕櫚油，而馬來西亞的棕櫚油的永續性聲譽比印尼好。

來自金融服務CGS-CIMB的種植園研究者黃艾薇（Ivy Ng）表示，「隨著一些關鍵客戶的離開，森那美迅速採取行動來進一步緩解危機的行為至關重要。」她也補充，其他買家可以先暫停向森那美購買，直到勞動風波結束。截至今日，森那美的股價下跌4%，甚至比馬來西亞的主要股票指數更低。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒