【圖輯】「世界糧倉」烏克蘭遭戰火摧殘，農民感嘆「我們種下了小麥，但是它們長得出來嗎？」
我們想讓你知道的是
由於烏克蘭處於戰爭狀態，亞科夫利夫卡面臨的困難處境在全國各地皆有。烏克蘭農民生產的糧食，一直以來使該國成為全球前五大小麥出口國，也是世界上最大的糧倉之一。
小麥已經到了春季播種的時節，但在烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）郊外的小農村亞科夫利夫卡（Yakovlivka），沒有人知道今（2022）年是否還能有小麥收成。
2月24日，俄羅斯軍隊發動入侵一週後，這個村莊遭到轟炸。當地官員說，轟炸造成四人死亡、11人受傷，其中包括數名兒童。
「我們在地窖裡坐了四個小時，向上帝禱告。我們把孩子們裹在毯子裡，直到凌晨三、四點才睡著。」在親戚農莊工作的邦德蓮柯（Nina Bonderenko）這麼說。
村民們表示，俄軍襲擊的目標可能是一支暫時駐紮在附近學校的烏克蘭部隊。
俄羅斯否認在所謂的「特別軍事行動」中針對平民，以實現烏克蘭的非軍事化和「去納粹化」。烏克蘭及其盟友認為，這是毫無根據的戰爭藉口。
自從村莊遭到轟炸，亞科夫利夫卡的居民們說，所有日常事務都已經充滿不確定性。
「我們種下了小麥，但是它們長得出來嗎？在眼下的情況，還有什麼可以收穫的嗎？」
瓦迪姆・亞歷山德羅維奇（Vadim Aleksandrovich）是當地一間名為「斯洛博達糧倉」（Granary of Sloboda）的農業公司負責人，早在蘇聯時期就已成立。
「只有上帝知道，我們正在盡力。」
由於烏克蘭處於戰爭狀態，亞科夫利夫卡面臨的困難處境在全國各地皆有。烏克蘭農民生產的糧食，一直以來使該國成為全球前五大小麥出口國，也是世界上最大的糧倉之一。
去年第四季，斯洛博達糧倉收穫了3000噸小麥、3000噸葵花籽和1000噸玉米。但亞歷山德羅維奇說，目前該公司7000公頃土地中的80％，由於地雷或軍事行動而無法使用。
他說，只有靠近亞科夫利夫卡周邊的田園才比較安全，而且該公司在140公里以外的種子儲存設施，曾發生激烈的戰鬥。
「局勢非常緊張，我們還不清楚之後會發生什麼事。我們甚至不知道一小時後會怎麼樣。」亞歷山德羅維奇如是說。
儘管存在不確定性，但大多數村民仍然留在那裡，拒絕逃往他國成為難民。目前全烏克蘭4400萬人口中，有473萬人逃離家園到鄰近國家。
根據亞科夫利夫卡當地官員的說法，開戰前的533位村民中，有380人留了下來，逃到此地的難民則有436人。
雖然村裡的商店已經關門，但人們已經開始嘗試修補受損的房屋。
66歲的維拉・巴班科（Vera Babenko）說：「我原本以為，可以在這裡平靜地度過我的餘生。」她望著已經沒有門的冰箱，從旁邊的瓦礫下撿起一個碗。
她說，一枚炸彈落在她的房子旁邊，距離有駐軍的學校大約200公尺遠，很明顯這次襲擊是要打擊烏軍；但即便如此，她說並不打算離開亞科夫利夫卡。
「我想重建我的廚房。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航