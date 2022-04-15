台鐵公司化談判破局：王國材堅持台鐵改革列車繼續開、台鐵工會5/1不加班

（中央社）交通部長王國材今（15）天上午與台灣鐵路工會溝通台鐵改革，工會要求撤回已在立法院審查的台鐵公司化草案，王國材拒絕，雙方不歡而散，工會表示，上萬員工響應5月1日不加班。

台鐵工會因對交通部草擬的台鐵公司化條例草案有不同意見，不滿交通部不願與工會討論，發動5月1日勞動節當天以合法休假方式不加班，並鼓勵會員簽署不加班聲明。

王國材上午赴台鐵，與台灣鐵路工會及各分會理事長溝通台鐵公司化議題，工會要求撤回已在立法院審查的台鐵公司化條例草案，與台鐵員工協商有共識後，再送立法院，王國材拒絕工會的要求，溝通不到1小時就不歡而散。

台鐵工會稍早掌握，已有約1300名駕駛5月1日不出勤，比例高達9成5。

台鐵工會隨後發布新聞稿，說明王國材在會議上臨時提出「了無新意的提案」或「所謂的讓步」，工會完全無法接受，將持續推動5月1日勞動節不加班，目前已有1萬2000人簽署響應，且持續增加中。

台鐵工會表示，為了全國民眾、絕大多數用路人及所有期盼組織環境更安全的台鐵員工，不得不持續推動今年勞動節連假不加班聲明。希望資方能誠心面對全國人民，退回倉皇制定的行政院版本台鐵公司化草案，強化落實安全項目，並重新與工會正式協商組織改革方向。

根據《自由時報》報導，王國材表示今日會議一開始，工會就舉牌希望尊重工會、退回條例再協商，但改革列車撤回就不符合社會大眾期待，而且民國92年公司化時，就是尊重他們意見，19年來都送不出交通部，為了台鐵未來發展及社會大眾的期待，這個改革列車還是會繼續開，他也會繼續與工會溝通，並請工會必須為台鐵及社會大眾想想，用理性方式討論。

交通部拚2024台鐵公司化，工會指出草案仍有諸多問題待解決

交通部希望台鐵2024年達成公司化，不只本業的車票，更希望透過鐵道旅遊觀光、不動產開發，票價調整等，讓台鐵擺脫負債。

不過台鐵工會認為，現行政府的台鐵公司化條例草案不僅不完備，更存在諸多缺陷，包含鐵路安全未提及也不明確、未來行政院針對軍公教人員的調薪未納入、未來鐵路公司自辦銓敘、資位人員身分難認定、員工宿舍全面收回後員工必須搬出、未來公司薪資制度與福利未改善等。

對此台鐵也曾回應，強調民眾安全的鐵路運輸服務，是台鐵的責任，目前台鐵積極進行安全改革，但組織體制仍沿襲行政機關，運作僵化，必須透過公司化組織改革，才能更進一步提升行車安全。

談判破局、溝通無效，台鐵工會不加班運動恐影響端午、中秋假期

談判破局過後，《中央社》報導台鐵工會理事長陳世杰則是抨擊，台鐵公司化條例草案已送到立法院，交通部長現在才要溝通，這算什麼，所以工會堅持先撤回草案，與工會協商有共識後再送立法院審查，這才是真的溝通。

台鐵工會持續以不加班運動作為籌碼，期待與交通部持續溝通。根據《ETtoday新聞雲》，工會表示如果交通部或資方官僚階層不顧社會輿論，本次不加班運動過後，台鐵工會將持續鼓勵長時間無法陪伴家人共渡重要年節的所有會員，配合各地分會連署「每逢所有重要節日依《勞基法》不加班」，恢復一般勞工應有的權利。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範