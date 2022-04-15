永豐「DAWHO之夜」升息理財抗通膨：專家分享買房秘訣、面對股市震盪理財策略

繼2021 關鍵評論網與永豐銀行舉辦「DAWHO之夜 大戶品味生活家」線上直播活動後，迴響不斷，今4月8日再度共同舉辦線上直播活動「DAWHO之夜 升息理財抗通膨」，並與法國品牌BLVCK合作，展現極黑空間的質感美學。活動再次邀請到甜美的吳怡霈擔綱主持，與樂居營運長Ken、存股達人大俠武林，教民眾如何聰明買房、智慧理財抗通膨，輕鬆累積資產，邁向財富自由人生。

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抗通膨買房就對了？從股匯市、全球局勢看房價

今年央行啟動睽違10年的首次升息循環，升息1碼（0.25個百分點），對購屋族來說，除了貸款負擔變重以外，「其實升息是個訊號，代表房市是好的。」Ken解釋，政府祭出收緊貨幣政策手段，反映現下市場景氣很好，房市跟隨著市場基本面，房價才會不斷跟著漲。

若在30年還款期限下，升息一碼對房貸的影響，每個月差額為多1,193元。購屋族若想知道未來可能會負擔的貸款金額，可運用「樂居網」與永豐銀行合作的房貸試算功能，只要在「樂居網」首頁鍵入社區名稱，就能看見對應社區介紹，利用實價登錄中位數算出相應在寬限期前與後的還款金額。

Ken提醒，對自住方來說，因為居住時間長，隨時都是進場買點，必須選擇好的區位、好的商品，看到合理的行情價就可以出手；對投資客來說，要考慮的則是出租收益是否足夠負擔房貸、產生現金流，以及是否能買在相對便宜的價位。

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買房、儲蓄險、黃金？到底通膨時代怎麼理財？

至於升息對股市的影響，大俠武林認為是「短期震盪，長期看漲」。投資人的恐慌多半是來自於不瞭解政策以及對自己手上的股票不熟悉，升息縮債的議題短期有震盪，但長期來看在效率經濟體下仍然是不斷看漲。

大俠武林提醒，股市震盪時永遠是最好進場點，閒錢就是「不知道拿來幹嘛的錢」，個人戶頭只需要留下一年生活費，剩下的錢投入績優股以及長期績效好的ETF；並將平時資金預留在DAWHO數位帳戶，可享50萬元內活儲利率1.1%、大戶等級每月跨行提款或轉帳共20次免手續費。

若想做好對抗通膨的理財準備，首先要投資自己，提升自我市場競爭力，再來做好投資，以小額、定期定額為主，挑選每股盈餘累積優於去年同期、月營收連續3個月成長、月營收創歷史新高、10年穩健配息的股票，並確保以閒錢投資，「只要持續放大自己的頭期款實質購買力，絕對可以達成買房夢想。」

Photo Credit：永豐銀行

DAWHO與BLVCK跨界聯名合作，推出限量黑虎玩偶。BLVCK官方網站：http://tw.blvck.com/

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