《住宅造園完全解剖書》：絕不失敗的造園術教學——如何設計自家庭院？

文：園三（Enzo）

融合住宅的歷史與風情

這個案例是改建京都町家，由屋主夫婦二人自住。前院與位於後方的主庭也經過重新整修。屋內設置了讓小朋友進行理科實驗的教室，設計庭院時也將小朋友自行車停放與出入動線一起考慮在內。

理科町屋

所在地：京都府京都市

構造／樓層：木造二層樓建築

家庭成員：夫婦2人

完工：2017年

基地面積：160.0㎡

建築面積：89.0㎡

建築設計：Atelier Bow-Wow

Photo Credit: 原點

Photo Credit: 原點

承襲前住戶的石材收藏，鋪設石板路

為了向屋主提案，我前往建地現場，看到建築師正忙得渾身沾滿泥巴。他利用前住戶蒐集的石材──如舊石磨的一部分、市區電車地面鋪設的石板等素材，重新研究鋪排方式鋪設石板路。庭院規劃就以建築師設計的石板路為基礎來設計。

利用庭院既有素材，重新構築景色

前院以前是以牆壁圍繞的封閉庭院，現在因為建築概念上希望兼顧公共性，所以與道路交界處設置了木格柵。為了從庭院外可以看到內側，特別花心思讓視線不受植栽遮蔽，因此在縱向的木格柵旁種植的是下方樹枝較少的楓樹。

另外石板路經過建築師研究後的安排，維持了原來的高度；石板路的縫隙間還種植砂蘚，儘量讓新鋪設的路徑融入庭院。

不只是石板路，壯碩的大紅葉槭與日本扁柏也傳承了庭院的歷史。大紅葉槭經過整株修剪，維持樹形。生命力較弱的日本扁柏已經砍除，樹幹也暫且保存起來，日後將作為木材再利用；而日本扁柏留下的空間，則新植了雞爪槭。

原本位於腳踏車停放處的大型造景石也移到前院，重新再利用。在庭院各處種植馬醉木、棣棠花、蠟瓣花、一葉蘭、玉簪花等植栽，並以玉龍草作為地被植物來覆蓋地面，打造出綠意盎然的山野景色。

控制植物的生長，復甦庭院景觀

位於房屋後側的主庭，也留下黑松、丹桂、大紅葉槭、錦繡杜鵑等庭院原有的樹木。從室內往外看，庭院前方生長著蓊鬱茂密、甚至有些過於高大的錦繡杜鵑，為了凸顯庭院的縱深，將杜鵑的枝葉疏剪修去一些。大紅葉槭與丹桂也經過修剪，成為現在清爽的樣子。長得有些傾斜的黑松，則以碳化的杉樹原木作為T型頰杖支柱來支撐。為了讓支柱可以儘量耐久，所以採用不埋入地裡、架在石座上的方式，以避免原木腐朽。

裏院跟前院一樣，也有前住戶留下的石材收藏。由於都是些形狀與風貌別具特色的石頭，所以決定重新再利用。像拳頭大小的石頭，就沿著L字型的屋簷外圍排列，形成簷邊的分界，或是作為填補空隙的小石塊（在建築物的地基下，沿著外圍作為地底的守護石）；改變原有踏腳石的位置，形成從庭院通往屋內家事空間的走道。剩餘的石塊在經過清洗後露出本來面貌，跟礫石一起鋪滿地面，達到修飾的效果。

造景小山移走後的地面，除草、整地後，種滿玉龍草等低矮植物。

就改建的案例來說，有時候該把原地既有的植物與石材視為歷史，珍惜地傳承下去，有時候卻應該大刀闊斧地淨空。藉著整理該留下來活用以及不需要保留的元素，將留下的元素加以美化、添加不足的部分，來復甦庭院的景觀。

Photo Credit: 原點

Photo Credit: 原點

書籍介紹

本文摘錄自《日本金獎景觀大師給你—住宅造園完全解剖書：絕不失敗造園術！》，原點出版

作者：園三（Enzo）

譯者：嚴可婷

【作者介紹】

園三，本名田畑了，現為園三株式會社代表董事，暨京都藝術大學通信教育部景觀設計課程特約講師、武庫川女子大學建築學科及大學院特約講師。1975年生於岐阜市，自京都藝術短期大學（現京都藝術大學）景觀設計專攻科畢業後，任職於岐阜的造園公司。2005年創立現在的事務所。2016年在義大利科莫舉行的國際園藝Orticolario展同時獲得三個獎項，其中包括金獎。

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Photo Credit: 原點

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航