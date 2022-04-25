2022/04/25,
社會

外出散步莫名其妙被人尾隨在後，我可以報警抓他嗎？

外出散步莫名其妙被人尾隨在後，我可以報警抓他嗎？
Photo Credit: 高雄市政府警察局

我們想讓你知道的是

《社會秩序維護法》規定「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者」可處新台幣三千元以下的罰鍰。這邊所說的「正當理由」，指的是有法律上的原因，但怎樣才是法律上的正當事由呢？

前幾天在高雄有位男子晚上外出散步時，突然發現身後跟了一名長髮女子，不只距離他非常近，甚至還不斷跟著他的步伐節奏，讓他嚇得不敢回頭看，以為對方可能是鬼，只敢繼續往前走，直接前往派出所找員警求助，事後才發現對方確實是人。

結果經過警方詢問，才得知女子只是單純因為好玩才跟著男子，並沒有要害他的意思。

雖然女子只是出於好玩而跟著男子，那像是這樣尾隨他人的行為會有什麼法律問題嗎？假如是無故尾隨他人的情況，很可能會有違反《社會秩序維護法》的規定，在該法第89條有規定：「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者」可處新台幣三千元以下的罰鍰。」

這邊所說的「正當理由」，指的是有法律上的原因，例如警察接受報案後去跟監犯罪者，又或是發現配偶與其他異性親密地在逛街，為了蒐集配偶外遇證據所以跟著對方，這些情況都是有法律上正當事由的情況下，才能夠去跟追他人。

因為《社會秩序維護法》第89條的規定中有提到是要經勸阻不聽者，才會進行開罰，所以上面提到的女子經過警方勸導了解後便沒有再繼續尾隨男子，因此就不會遭受到開罰。換句話說，像是一些所謂的恐怖粉絲或是恐怖情人，無論經過多少次勸阻，仍然繼續跟蹤行為，這樣的話警方就會給予開罰。

而現在因為《跟騷法》三讀通過，等到之後正式施行之後，就會對類似的跟蹤行為進行更嚴重的處罰，情況嚴重的話更是會有被判刑的可能，在《跟騷法》第3條中規定，所謂跟蹤騷擾行為，指的是以人、車、工具、設備、網路或其他方法來對特定人反覆做出違反意願，且是性或性別相關的行為，導致他人心生恐懼，影響日常生活。

此外，若是有跟蹤尾隨、寄送給予愛慕圖片文字等等的情況，最高將會面臨一年以下的有期徒刑、拘役或十萬元以下的罰金。

假如真的不幸遇到跟騷行為，您可以用錄影、錄音；拍照方式來記錄當下的情況，若對方是以網路等電子通訊管道實行，除了可以用截圖作為證據外，也能錄下畫面來證明證據的真實性，有了這些證據就能向警方報案，讓警方能實質地去告誡對方，使他不敢再犯。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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