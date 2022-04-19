齋戒月／開齋節行銷五大洞察：插旗全球最大穆斯林國家印尼，節慶行銷怎麼做？

深耕華人市場，農曆新年、春節商機不可錯過；進軍歐美市場，年底的黑色星期五、聖誕節，則是一年當中最重要的購物檔期；至於，跨境東南亞，尤其插旗全球最大穆斯林國家「印尼」，不可不知的節慶檔期則非「開齋節（Eid al-fitr）」莫屬！

開齋節約莫落在每年4到5月間，相當於穆斯林的新年；在這之前，伊斯蘭教徒必須經過一個月的「齋戒月」，在日出至日落間禁飲、禁食；齋戒月過後，隔天即是開齋節了，慶祝活動通常持續三天到一週。穆斯林會在齋戒月期間，著手準備過節所需的各式用品，包含食材、服飾、親友禮品以及家居裝飾等，可想而知，這段時間絕對是跨境品牌不可忽略的行銷大檔！

2022年的齋戒月已在4月3日正式開跑，開齋節則將在5月3日隆重登場，跨境東南亞的品牌，正在思索齋戒月／開齋節行銷策略嗎？TenMax陪你掌握五點2022最新印尼齋月洞察：

1. 促銷挑時段：齋月後半段，購物最高峰！

穆斯林的生活重心，將隨著齋戒月的不同階段而產生變化。在齋戒月的前兩週，穆斯林必須投注大量心力，以適應生活作息的轉變：由於齋月期間，日出至日落之間不可飲食，穆斯林必須比平時更加早起，也更加晚睡——早起是為了提前進食，補足一日的能量所需；晚睡則是由於親友在日落後聚會、禱告，而延後了就寢時間。

因此，印尼凌晨五點的網路流量較平均增長了345%；全球伊斯蘭地區齋戒月夜間電商流量則提升了37%。除了適應齋戒月作息外，齋月的前兩週，穆斯林也專注於淨化自己的身心、提升自我，以及參與宗教儀式。

接著，來到齋月的後半段，超過半數受訪者在最後兩週，開始進行活躍的購物行為，為即將到來的開齋節做準備——齋戒月的下半段、開齋節的前兩週，這段時間是穆斯林新年的購物最高峰，也是品牌進行齋月行銷，最關鍵的布局重點。

Photo Credit: TenMax 齋戒月的後兩週，是行銷的重點波段

當正式進入開齋節後，多數穆斯林專注於和親友相聚、歡慶佳節：69%受訪者表示會在這個階段精心打扮、講究穿著配件；57%穆斯林在此時分送禮物，為愛人帶來喜樂；39%穆斯林在家烹飪，與親友共度美好的飲食時光。由於密集團聚，家居裝飾也成為不可或缺的一部分。因此，在開齋節這週，服飾、食品、禮品、家居等品牌，仍可加強火力進行促銷。

2. 擁抱廣告：91%印尼穆斯林期待在社群媒體上發掘購物資訊

由於購物在齋月扮演著重要的角色，九成（91%）以上的穆斯林樂於在這個期間，看到品牌、企業在社群平台投放廣告，並將這些資訊，作為購物決策的考量之一。事實上，整體而言，穆斯林在齋月／開齋節期間，更頻繁地使用社群軟體，不僅是因為零碎的時間增加，也因為必須和親友熱絡地聯繫；另一方面，由於漫長白天無法進食，穆斯林也需要更多的娛樂內容以分散注意力。

調查顯示，齋月期間，43%穆斯林為了打發時間、保持愉悅而使用社群平台，這代表著網紅、名人發布的內容，將在此時節中發揮更大的影響力；另外，也有高達四成（39%）的穆斯林，專注透過社群平台來搜集購物資訊、探索划算的交易與促銷，無疑是品牌切入的絕佳時機。

就內容偏好而言，齋月期間，穆斯林網路使用者最期待在社群平台上看到有趣、娛樂、原創的內容，以及具有實用價值或是能帶來啟發的資訊；另外，最新的產品快訊與促銷優惠也名列榜中（37%），品牌除了可在此階段推出新品，祭出免運、限時折扣等優惠，不妨在社群經營中注入創意、娛樂元素，或是發布實用的內容（例如家居裝飾創意指南等）。

Photo Credit: TenMax 齋戒月期間，39%穆斯林在Facebook、Instagram上探索購物資訊

3. 重視互助價值：挑品牌，首重社區連結與慈善

除了前述的內容建議外，品牌若想在齋月檔期脫穎而出，也可嘗試與印尼當地商家、社區攜手合作，或是融入慈善行動以增強品牌價值與好感度。

齋戒月，穆斯林在白天禁食、禁飲，目的不是挨餓受苦、斷食減肥，而是希望藉此磨練耐心、忍受、寬容、慈悲等特質，以更接近真主阿拉。因此，齋月期間，「回饋」、「奉獻」可謂一大重點，穆斯林在此時捐贈金錢、物品，投入慈善活動以及相關組織，關懷社區的成員，彼此連結與照顧。

調查顯示，90%穆斯林都曾在齋月／開齋節期間，奉獻金錢投入慈善，這樣的理念也反映在消費行為中：63%受訪者在此期間花費更多心力，支持本地的企業或是小型店家；66%消費者同意，企業、品牌，應該在齋月／開齋節回饋社會，將部分所得投入慈善活動。

半數以上的穆斯林消費者，會受到品牌／店家參與慈善的程度影響，而產生不同的品牌好感度與購買興趣，40%受訪者曾因為品牌與自身理念一致或是積極支持慈善，而購買該品牌的商品，或是透過社群媒體轉發關於該品牌的正向消息，並推薦親朋好友共同捧場。可見齋月／開齋節行銷，除了主打新品資訊、促銷優惠等刺激銷售外；品牌形象上，可多描繪正向價值，為當地社區注入正面的能量。

Photo Credit: TenMax 品牌價值、社會參與和慈善行動，將影響穆斯林的購物決策

4. 品牌與商品探索：網路購物成主流，社群行銷最關鍵

由於近兩年疫情席捲全球，印尼國民的數位使用情形也隨之改變，疫情爆發後，當地網路使用者暴增2100萬人，且99%新加入的網路用戶，傾向在未來持續使用數位服務。66%受訪者認為，現今網路購物比實體購物更加安全，包含探索、評估與購買的全套購物歷程，正快速往線上移轉。

將近85%印尼網路使用者，曾透過網路探索品牌／商品資訊；四成受訪者曾在線上，發現新的品牌／商品，跨境品牌進軍越南，想要打開品牌知名度，增加觸及與曝光，數位布局勢在必行。而在數位管道中，社群平台扮演著重要的角色，71%受訪者曾透過Meta產品（如Facebook、Instagram）來探索新的品牌；其次依序為：電商網站（57%）、搜尋引擎（47%）、YouTube（42%）等。