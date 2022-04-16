【東南亞週報】最新衛星圖像揭緬甸軍政府燒毀逾百村莊｜印尼GOTO上市｜黃循財成李顯龍接班人

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第166期，為讀者挑選2022年4月9日至4月15日期間，有關印尼、新加坡、泰國、緬甸、馬來西亞與越南的六則東協區域大事。

印尼｜印尼科技公司GoTo上市 今年第五大IPO

印尼最大科技公司GoTo 4月11日在印尼證券交易所（IDX）正式 公開發行 ，掛牌首日收漲13%，市值成長至320億美元。

GoTo本週在印尼IPO，以每股338印尼盾掛牌，約有30萬投資人參與。第一天收於每股382印尼盾，上漲13%，公司市值也成長至約 320億美元 （約新台幣9300億元），成為印尼市值第四高企業。GoTo的上市之際，其他電商平台如Grab、PT Bukalapak股價下跌。GoTo無畏烏俄戰爭、通貨膨脹、原物料短缺等因素上市，根據路孚特（Refinitiv）的資料，GoTo掛牌為今年亞洲規模第三、全球 規模第五大 的IPO案。

GoTo是由叫車平台與電子支付公司Gojek和本土電商Tokopedia於2021年5月合併而成。GoTo底下有三大事業群：叫車平台Gojek、電商服務Tokopedia、以及金融支付服務GoTo Financial，在印尼、越南、泰國及新加坡提供服務。GoTo指出，平台上活躍用戶數約1億人，並有超過250萬司機和1400萬商家註冊。

在IPO前夕，GoTo也宣布向旗下外送員和司機 發放公司股票 。在2010至2016年間加入的駕駛，可分得4000股；2017年至今年2月註冊者，可分得1000股，約有60萬名員工獲利，總計發放金額達2000萬美元。

印尼其他新創公司也著眼於今年進行IPO，包含旅遊新創Tiket.com、Traveloka，電子支付平台LinkAja、電商平台Blibli、物流公司J&T Express。

Photo Credit: AP/ 達志影像 GoTo旗下的Gojek騎士。

新加坡｜李顯龍宣布接班決定 財長黃循財獲選為第四代團隊領導人

新加坡總理李顯龍4月14日發表聲明表示，財政部長黃循財（Lawrence Wong）已獲得內閣成員絕大多數支持，正式被推舉為人民行動黨第四代團隊領導人，外界認為此舉是為現年49歲的黃循財成為下任星國總理鋪路。

李顯龍表示，副總理王瑞杰於去年4月請辭第四代團隊領軍人物時，團隊希望能有更多時間在領袖人選上達成共識。當時，他們必須專注於新冠病毒疫情的控制，「隨着疫情穩定，我們得以重新審視接班問題」。

李顯龍指出，接班人的決定對新加坡至關重要，這將確保新加坡領導人的延續性和穩定性，而這些都是新加坡制度的標誌。他表示：「部長們認同領導人的權利不是自然繼承的。黃循財先生和他的年輕團隊將繼續為國人傾注全力，以不負他們的信任和支持。」



黃循財也在臉書表示，自己對於獲得同僚信任感到謙卑與感激，並強調新加坡從1959年開始就採用團隊領導的模式，「每個人都相輔相成、竭盡所能為新加坡做出貢獻」。他也強調，第四代領導團隊成員並肩對抗新冠疫情，過去兩年的經歷鞏固團隊凝聚力，「很榮幸被選為團隊領導人，我會竭盡所能承擔這個責任」。

泰國｜泰擬續放寬入境防疫措施吸引遊客

目前外國旅客在抵達泰國後必須進行PCR檢測，但泰國政府表示自5月起可能修改此規定，取消落地PCR檢測，並以快篩取代之。泰國旅遊局表示，受惠於疫情控制中心（CCSA）鬆綁防疫規定的方針，預計2022年將有800萬遊客來泰。

先前公共衛生部表示潑水節後單日確診數恐飆5萬例，旅遊局局長指出，相關機構將考量此情況，進一步研擬相關入境鬆綁提案，並於4月22日在CCSA會議上提出討論。除了目前已考慮取消落地PCR檢測之外，泰國政府也考慮取消通行證要求，同時建議調整高危險人群的隔離措施，以及旅客免購買保險等。相關調整最快會在5月初或6月初實施。

若此調整獲得批准，外國旅客可在抵達泰國後採用快篩檢測方式，免去另外入主隔離飯店等待PCR檢測的程序。此調整預計將吸引更多旅客，並刺激泰國經濟復甦。泰國總理帕拉育表示，政府將盡力在經濟和公共衛生之間取得平衡，並指出鬆綁的程度也將以潑水節之後情況做為考量因素。

據CCSA，泰國在2022年第一季已有47萬人外國旅客，超過2021全年外國旅客人數（42萬人），創造340億泰銖（大約新台幣293億元）的收入。然而，泰國遊客最大來源國為中國，其正深受新一波疫情爆發困擾，泰國對2022年遊客之估計還須看中國是否能放寬其旅行限制。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 疫情下的曼谷機場

緬甸｜剷除反政變人士 最新衛星圖像揭緬甸軍政府燒毀逾百村莊

根據路透社4月14日報導，在緬甸中部實皆（Sagaing）地區的賓村（Bin village）於今年初遭緬甸軍政府縱火燒毀，根據獨立調查組織「緬甸數據」的統計，至今已有超過100個村莊遭政府軍縱火，遭徹底或局部燒毀，逾5500所民宅被夷為平地。

美國衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）及美國國家航空航天局（NASA）最新發布的數十張衛星圖像也顯示，緬甸中部村落遭大面積燒毀。這是迄今最強而有力的證據，證明緬軍正在中部實皆地區大規模採用縱火手段對付反軍政府人士。

聯合國緬甸人權問題特別報告員安德魯斯（Tom Andrews）指出，這是一場恐怖活動，「如果你居住的地區或村子被（軍政府）視為是支持那些武裝起義人士，那在他們眼中，你就是敵人」。 安德魯斯表示，他已透過電話聯繫多名目擊者及消息來源，他們表示，緬甸軍政府過去幾個月在實皆的攻擊行動更為頻繁，軍人發動地面攻勢的同時，軍機執行空襲任務。

馬來西亞｜蚊型腳踏車8死案沈可婷變有罪引爭議