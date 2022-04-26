《K-Pop征服世界的祕密》：「偶像藝術家」幕後推手——A&R、創作營、演唱指導、製作人、錄音工程師

文：金榮大（김영대）

【推動K-POP的幕後推手】

A&R

A&R是「Artist and Repertoire」的縮寫，也是目前K-POP產業最重要的推手。樂評經常會在評論或音樂相關的報導中提到他們，也有不少探討A&R工作內容的書籍，不過站在一般大眾的立場來看，或許並不清楚A&R的定義或負責的範疇。A&R原本被稱為「人才挖掘」（talent scout），如字面上的意思，就是負責發掘新人或將獨立廠牌的歌手帶進主流廠牌。發現在教會唱歌的惠妮・休斯頓，使她有機會成為國際天后的克萊夫・戴維斯、嘻哈製作人兼創作者里克・魯賓與Diddy，同樣也是透過A&R進入唱片圈而成為巨星的案例。

挖掘新人意味著掌握最新潮流，並找出與潮流相符的才能。從這點來看，A&R與做出商業裁決的唱片公司總經理或主管不同，他們必須對音樂產業的潮流有著全面且淵博的認識，同時也要擁有足夠的「感覺」，判斷想成為明星的這些人當中，誰在商業上具備潛力。當然，與發現人才同樣重要的，就是引導簽約的能力。簡單來說，就是要說服有潛力的明星與公司簽約，並有足夠的「手腕」簽下對公司有利的合約條件。

A&R負責的另一項工作，就是在籌備唱片與錄音的過程中，主理多個創造性的決定，尤其是必須整合製作人、所屬藝人、外部作曲人與發行公司（管理音樂內容製作或流通發行服務的公司）的意見。因為他們不是音樂人，所以不會在音樂創作或錄音現場做出最後的決定，但卻會在藝人的身邊提供協助。

在K-POP偶像製作當中，A&R的角色其實非常關鍵。K-POP偶像製作的藝術或技術本身，幾乎可說是A&R能力的角力。A&R要和製作人及藝人一起商討專輯的製作方向，並且配合該方向邀請合適的作曲人、作詞人與編曲人。在這個過程中，還必須和創作者所屬的版權公司協商、統整意見，尤其K-POP歌曲大多同時有多位創作人參與，在獨特的「創作營」系統當中，A&R的角色就變得十分具體且能實際發揮作用，他們會需要針對歌曲的類型或氛圍提供意見，並且提出修改的要求。

他們可能會告訴作曲人「某某歌手要什麼感覺的歌」，或是提出「那首知名的歌裡面的吉他音色」等要求。提議在作曲人製作的母帶當中放入原本沒有的段落，或是要求把已經做好的歌徹底修改成不同的感覺等，也都是A&R的工作之一。在偶像團體的音樂當中，以最佳方式分配、調整不同的段落，經常取決於A&R的判斷。他們會配合與唱片總製作人協商的音樂方向，決定合適的視覺與故事概念，並與音樂人緊密地聯繫，讓這些結果能在錄音室與攝影棚中呈現出來。

創作營

K-POP偶像音樂之所以能夠擁有維持在一定水準的完成度，創造時尚、獨特、專屬於K-POP的聲音美學，其根本就在於被稱為「創作營」的系統。這個也被稱為「歌曲創作營」的作業系統，就是為了作曲而規劃的一連串步驟。流行音樂由多位作曲家共同創作，或分工創作再繳納成品的創作方式起源，可以追溯到十九世紀末期一個由作曲人所經營，名叫「錫盤巷」（Tin Pan Alley）的音樂版權事業。當前的K-POP音樂圈，也是透過版權公司與唱片廠牌的A&R團隊合作，再由所屬作曲家繳納成品的方式進行，從這點來看算是承繼了這項傳統。

在更現代的流行音樂歷史中，我們也可以在被稱為偶像音樂始祖——美國傳奇唱片廠牌摩城唱片（Motown）——的製作方式中找到類似之處。摩城唱片擁有Holland-Dozier-Holland、The Clan、The Cooperation等傳奇的歌曲製作團隊，他們透過高度系統化的共同作曲、製作模式，創造出屬於摩城的音樂，並且將商業殺傷力極大化。這種方式也就是所謂的「內部」作曲系統，K-POP當中包括YG娛樂、JYP娛樂、HYBE娛樂等廠牌都沿用了這個模式，進一步創造出屬於廠牌的特色。

不過現代K-POP的創作營系統，主要透過與斯堪地那維亞的流行音樂先進國家，包括瑞典、挪威、丹麥等作曲人的合作完成。他們自1990年代後期便開始與J-POP產業緊密合作，自J-POP產業習得要領的SM娛樂，在2000年代中期引進這個模式，打造出如今的創新創作營。雖然在韓國流行音樂圈內一直都有「翻唱」外國歌曲的概念，不過是從SM娛樂採用此系統開始，才有了向國外作曲家購買歌曲的作法。

不是跟美國或英國、而是跟斯堪地那維亞地區的作曲人合作，或許會令人感到意外，但我們要知道，瑞典其實培育出ABBA、Roxette等樂團，以及流行音樂史上最成功的作曲人馬克斯・馬丁。瑞典有著像韓國高中實用音樂教育科等級的大眾音樂教育系統，培育出許多優秀的人才，有趣的是目前他們最偏好的音樂產業之一就是K-POP。這樣的關注，一方面是認為隨著K-POP成為全球知名的音樂類型，投入這個產業更有機會成為熱門歌曲的作曲人，同時也是因為他們判斷在K-POP產業當中，他們能夠盡情嘗試在美國或日本流行音樂圈內，無法自由挑戰的實驗性或混合性藝術創作。

創作營始於唱片廠牌的A&R團隊與海外發行公司接觸，簡單來說就是廠牌委託版權公司作曲，或是委託他們做出理想風格的音樂，版權公司媒合所屬創作者與廠牌後，創作營便正式成立。有時也會由版權公司主導這樣的會議，甚至可能由創作者本人主導。決定好合作時間與地點後，就會開始歷時多天的共同創作。通常來說這樣的創作是專為特定的藝人進行，但也經常有在僅提供「男性」、「女性」、「團體」、「個人」等關鍵元素的狀態下創作的情況。