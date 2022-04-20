決定離職之前先思考這三件事情，轉身雖不見得華麗但至少順利

文：Dr. Soonlin

隨著醫療與科技的發展，人類的平均壽命也越來越長，而在社會與經濟的長期發展中，我們的工作年限也跟著越拉越長。從55歲退休延到65歲，說不定以後到75、85歲也不意外。

在這個說長不長、說短不短的數十年工作過程中，每年到了過年前後，不管是離職、被離職或是其他因素，通常會有一波轉職潮。如果是自己的選擇，可以在下決定前思考三件事情，提前做好心理和生理準備，讓轉身雖不見得多華麗，但也可以比較順利。

1. 想清楚自己的優先排序

對你來說，什麼是最重要的呢？是家人、健康、人際、愛情、金錢、聲望、興趣、還是其他的什麼呢？這個名單可以很長，也很可以很短，每人不太一樣，不過重點在於優先順序。

我們從小到大、從睜開眼起床到閉眼入眠，都在做著大大小小的不同決定。每次面對選擇時，都是一次排序的決定。例如上班前要繞路排隊等候牛肉起司蛋堡，還是去便利商店買顆茶葉蛋加大冰拿，或是先進公司打卡後再叫外送？要下班時決定加班把這個任務做完，還是做一半就先去吃飯再說，或是先放下工作趕緊回家陪家人吃飯？

無論是主動或被動，取決於自己還是被迫於無奈，都是一項選擇，有選擇通常就需要決定，而我們在做比較大幅度影響短期生活或長期人生的決定時，先把心中的優先順序不帶感情地寫下來，魚與熊掌不一定不能兼得，但我們在行動前，得先搞清楚自己最想要魚？還是最想要熊掌？如果都想要、那每項想要到什麼程度？怎麼做？

2. 總結自己的經歷與優勢

我們在工作時的週報、月報、季度回顧、年度回顧等報告，除了針對個人和團隊的工作規劃、進展、成果的總結，其實也是對自己的經歷總結。

別浪費自己在準備這些內容的心力時間，把這些記錄修改、精簡一下，將自己的經歷、優勢、作品記錄等內容同步到履歷（Curriculum Vitae, CV）中，並適度更新在自己相關領域的社群或一些人力銀行平台上。

例如，求職方面常見的有LinkedIn、104、1111、518人力銀行等；學術研究方面的則有ResearchGate、Academia、Google Scholar 等；個人網站或平台頁面則有WordPress自建平台、Vocus、Matters、Medium、FaceBook、Instagram、YouTube、TikTok、Twitter 等等。

如果目前沒有轉職的打算，把自己CV和作品公開出來也至少有這三個好處：

形成自己的個人品牌 檢視自己的市場價值 拓展多元的收入機會

網路為現代人帶來的重要紅利之一，就是只要能連上網，選一個自己喜歡的平台或服務，每個人都有用極低成本發展個人品牌的機會。有些人喜歡在App分享自己歌唱、與人合唱的記錄，有些人上傳自拍短片到YouTube或抖音，有些人組建LINE的主題社團發起活動等等，五花八門，各隨喜好，重點是，只要願意，手邊都可能有下一個舞台，如果持續用心、順利發展，也可能為我們帶來另一筆意想不到的收入。

而將自己的CV和部分作品記錄公開後，同時可以看看，是否有其他公司或單位組織對我們有興趣。這其實也是一種利用外部回饋的檢視方式，評估自己現在在市場上的價值。

或是講白一點，有人對我們有興趣嗎？願意付出多大的代價（e.g., 金錢、時間、人脈、其他資源等）請我們提供資訊、服務或產品？很多時候，外界的真實回饋比我們對自己特質、優缺點的判斷更精確呢！

3. 準備好基本的生活費用

需要準備多少生活費用、或稱「緊急備用金」才算足夠呢？這取決於我們平常生活的基本需求，假設我們一餐需要100元，一天300元，一個月30天就是至少9000元，加上電話費500元、平均每月水電費500元、每月房租10000元等等這些比較重要的花費，算下來一個月可能需要至少20000元的基本開銷。

如果是單身貴族一個人生活，那至少先準備三至六個月的生活費用；如果是需要承擔家庭的生活開銷，那至少有六至十二個月、或是一年到一年半的生活費用，會比較保險。

不過記得，緊急備用金不是在想離職的時候才開始準備，而是平常就先做好分配、儲蓄。緊急備用金的主要用意，在於當緊急、臨時狀況發生時，我們手邊有一筆錢，能支持自己安然度過一段失去收入、又持續需要支出的時間。未雨綢繆，有備無患。

小結

人生看似很長，其實也不長；決定貌似很難，其實也不難。難的不是規劃，而是實踐規劃的第一步。而我們的每一小步，隨著時間的推進，都在放大它的影響，為我們帶來不同的未來。

離職是一種選擇，有時候，把手上的事情放下、抬頭一看才發現，原來自己的身旁還有不同的道路。至於要不要踏出那一步，別人過來人的經驗與不同角度的建議，當然可以參考，但終究，我們需要自己走過了才知道。

就像史帝夫賈伯斯（Steve Jobs）曾說過的：

You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.

共勉之，一起前進。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航