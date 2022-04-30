《絲路一帶》：在塔吉克「帕米爾公路」挑戰-50℃世界屋脊，尋找馬可波羅羊

文：WINNY

挑戰-50℃世界屋脊

帕米爾公路Pamier Highway／塔吉克 Tajikistan

2020/01/17～2020/01/20

BOX 1【Winny畫重點】

帕米爾公路是世界海拔第二高的國際公路，最高達四千六百五十五米，途經阿富汗、烏茲別克、塔吉克以及吉爾吉斯四國。

自古以來是絲路上重要路線，正式名稱為M41公路，長一千兩百五十二公里。

塔吉克的戈爾諾—巴達赫尚自治州（簡稱GBAO），需額外簽證。

騎單車旅者可在夏季花三到五星期橫跨公路。

迂迴曲折狹隘的山路，迎面而來的卡車上標示著簡體字樣，稍不留神會墜入深谷。帕米爾公路在千禧年正式與新疆連結，路上不少中國貨車運送物資進入塔吉克。

「妳知道這條也被稱為海洛因公路嗎？據說每年高達九十公噸的海洛因會從阿富汗經此公路運送歐洲。」York指著窗外。「妳看！對面就是阿富汗。」這天我們沿著分割塔吉克與阿富汗的噴赤河行駛。也許長期受到西方媒體的影響，阿富汗對我來說是個戰亂之地，沒想到對岸的村莊卻如此和諧。

「早就沒在打仗了，但還是有活躍的恐怖分子，例如塔利班。」York想了想。「不過瓦罕走廊（Wakhan Valley）是阿富汗最安全的地區，隔開塔吉克及巴基斯坦兩國。南北寬約三至五公里，最窄處才不到一公里。你可以從戈爾諾—巴達赫尚自治州的首府——霍羅格（Khorog）拿旅遊簽進入阿富汗，只可惜我們這趟天數不夠，不然想多收集一個入境章。」他嘆口氣。

總統的夏宮

司機埃爾安靜地開車，他是位沉默寡言的中年男子。平日住在離首都約兩天車程的霍羅格。自治州在一九九二年曾嘗試宣布獨立，卻以失敗收場。「你老婆一定很期待你回家。」我從後座說。「早就沒老婆了，塔吉克是少數可以離婚的穆斯林國家。」他答。我當下無言以對，乾笑幾聲。

人口不到三萬的霍羅格像是座小鎮，很難想像這裡有許多國際學生在中亞三國合辦的大學分校讀書。「難怪杜尚貝的青旅內有許多同學趁著寒假跑去首都度假。這裡看起來有點無聊。」車子經過市區時，我環看四周。

埃爾先載我們前往當時蘇聯科學家為了研究各類植物在高山的存活率而建、目前世界第二高的植物園。一到門口就被兩名持步槍的員警盤問。「你們為什麼要來這？從哪裡來？護照拿出來！」「聽說這裡是植物園……」我囁喏回答。「是沒錯！後面也是總統的夏宮。」我撇過頭去，一棟戒備森嚴的豪宅映入眼簾。「反正你們不能朝那個方向拍照。」他警告。

我們被護送至植物園的一角，從那邊可將霍羅格的旖旎風光盡收眼底。「妳要拍趕快拍，他們的槍持續往這個方向指，實在令人很不舒服。」York催促。回到車上，我向埃爾抱怨為何不事先跟說明有可能會遇到的狀況。「總統每兩年才來一次，反正只是被盤查，又沒事。」他一付無足輕重的樣子，無法理解我為何大驚小怪，畢竟在這些國家警察配槍是再正常不過的事。

Photo Credit: 凱特出版 市集裡的士兵。

阿富汗人市集

濃霧瀰漫著市集，攤販們不急不徐地在檯面上擺放貨品，攝氏負二十度的冷空氣讓人提不起勁。每週六緊連鄰國的橋會開放，讓阿富汗小販進來塔吉克交易。「聽說塔利班最近又開始行動，導致這裡情勢緊張，妳沒看到那麼多持槍的軍官。據說事態嚴重時，市集甚至會被取消。」York悄聲跟我說。

我拿著相機在攤販附近徘徊。觀察到阿富汗男子都身穿過膝上衣、頭紮長巾，與電影《追風箏的孩子》人物服裝如出一轍。塔吉克人則穿著蘇聯式大衣，兩者打扮判然不同。偶爾全身迷彩服、持槍的士兵會檢查相機，提醒我不可以亂拍攝。

大部分交易的是生活用品，許多東西都是中國製造。唯一讓我覺得有趣的是阿富汗婦女們所賣的化妝品，外形像是筆狀的鐵塊，但含大量的鉛。據說從西元前三千多年開始，埃及貴族就使用它們來畫眼線並流傳到全世界。就連現今的印度，許多母親仍相信畫在嬰兒眼旁可驅邪，卻因而導致鉛中毒。

塔吉克最冷的小鎮

放眼望過去一間間白色的矮屋子，車子駛入前院，魯茲夫婦推出門來迎接。稍早前我們剛走訪前蘇聯最寒冷的居住地——布倫庫爾（Bulunkul），最低氣溫紀錄是零下六十三度。村旁的湖在夏季時會反射出周圍的冰山，如鏡面銀輝熠熠。冬季則是結冰後被大雪掩埋，令人無法區分雪地與湖的界線。

今晚居住的阿爾楚爾（Alichur）海拔將近四千米，只比玉山矮十公尺，地名意為「先知阿里的詛咒」。嚴酷的寒冬，卻有一千七百多村民選擇居住於此。「大部分的居民都是靠畜牧或是夏季的觀光業維生。」魯茲在把我們行李拿進房間後說。

雙人床前面設置著壁爐，擺設溫馨，魯茲從鐵罐裡夾出加了煤炭與乾草的牛糞當燃料。「由於牛糞數量有限，炭又不便宜，當地人在冬天都全家睡同一個房間取暖。這也是為什麼冬季民宿不好找，餐廳也沒開，因為沒有額外的資源可供給旅客。」他是村落的老師，有條不紊地解釋。

他與家人都持有淡色頭髮、水藍的眼珠在眼眶裡打轉，與一般中亞臉孔相差甚遠。帕米爾人屬於波斯系民族，信仰的穆斯林教派是和伊朗相同的什葉派，與大多數的塔吉克人分歧。「塔吉克內戰時，帕米爾人因大力支持反對派而成為政府屠殺的目標。剛開始還不太理解，但現在看到他們人種確實是不同種族，難怪會想宣布獨立。」睡前我們在床上討論。

那晚，房間維持在舒適的室溫，但睡到半夜我倆都心跳加速，推測應該是高山症。隔日趕緊吞下半粒丹木斯，以免症狀惡化。魯茲在早餐前帶我們到村裡繞繞。「你們看！日出時，室外溫度計是記錄著攝氏負四十九度左右，中午太陽出來應該會加個十度。」他口吐白氣。