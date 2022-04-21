疫情之下的同島一命：檢視移工防疫措施，能否找到移工群體與台灣社會的平衡點？

文：羅惠宜（國立成功大學台灣文學研究所碩士研究生）

前言

1989年，台灣政府開始正式引進外籍勞工，透過行政院核定的《十四項重要建設工程人力需求因應措施方案》，方案中的重要建設行業得以依規定引進外籍勞工填補缺乏的勞動力。近年台灣少子化、高齡化缺少人口紅利，加上教育程度逐漸提升，台灣勞工的薪資也隨之上漲，低薪的基礎工作則需要由外籍移工補足人力。根據勞動部至2021年8月底的統計，台灣目前有大約69.5萬的移工，（註1） 雖然因為疫情關係，人數相較去年同期略為減少，但移工仍舊是台灣產業的重要運作力量。

在台移工以職業分為產業移工與社福移工，根據勞動部勞動力發展署的統計，台灣的外籍移工中幾乎全數來自東南亞國家，以目前最新年度數據而言，109年底（2020）的產業移工人數多寡依照國籍排序為越南、菲律賓、印尼、泰國，而社福移工則是以印尼為最多，接著是越南、菲律賓、泰國。因此本章將討論在台灣的移工是以東南亞移工為主要討論對象。

資料來源：作者整理自勞動部勞動力發展署統計資料庫。 109年台灣產業移工-國籍人數比例

資料來源：作者整理自勞動部勞動力發展署統計資料庫。 109年台灣社福移工-國籍人數比例

2021年5月上旬，台灣確診率因娛樂場所的群聚案件而增加，此時恰好正值新冠肺炎變種病毒Delta於多國大肆傳播感染之際，因此中央流行疫情指揮中心同年於5月17日公告：自5月19日起，暫緩未持有我國有效居留證之非本國籍人士入境，而其中也包含專業外國人與移工。受到疫情衝擊，東南亞移工開始面臨疫情間聘僱期滿後的失業、出入境許可等問題，並且在疫情期間的移工引進也因應檢疫措施而新增防疫費用與隔離的時間成本，甚而有許多台灣雇主因為對國際疫情的顧慮而選擇已在國內的移工，諸如上述等問題皆需要政府的完善措施保護移工的工作權益以及健康安全。

隨著疫情延燒，台灣自2021年5月28日開始提升至三級警戒，不久後於6月上旬出現新北與苗栗兩地工廠的移工群聚感染，台灣對外籍移工的顧慮從原先的種族差異加上境外移入的標籤，如今又有移工群聚的實例，讓人權的問題從民間的種族歧視浮上官方立場的檯面，在地方政府有違人權的禁足令背後，顯現東南亞移工在台灣的生活環境以及法規條件尚有相當大的改善空間，包含移工宿舍的寢室以及公共衛浴間、仲介或雇主的不當規定、工作權益的選擇等。

為有效控制新冠肺炎及其變種病毒，台灣政府除了架設跨國勞動力權益維護的資訊網站，針對移工防疫、工作等相關問題提供東南亞語言的說明，並且為東南亞移工提供檢疫、疫苗接種等防疫服務，以迎接疫情回穩的日常。本章將探討，台灣因應此次疫情的移工醫療措施，以及與同樣倚賴國際移工的新加坡、日本、韓國等國比較。面對後疫情，台灣應如何做好重新正常開放移工的準備，以及面對未來又應如何防範全球性的流行疾病對流動人力的負面影響，下文將詳述之。

台灣移工防疫政策研析

一、醫療乃基本人權

健康權自20世紀以來是普世承認的基本人權，聯合國1965年發表的《消除一切形式種族歧視國際公約》中包含公共衛生以及接受醫療照護的權利，健康是生而為人的基本，一個國家對於健康權以及醫療照護的權利之執行不會僅限於國民本身，而是會透過健康照護系統的普及，讓當地的社會與產業維持運作，在地的每個人都享有相等的生活價值與權益。根據聯合國九大核心人權公約中的《保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約》，內文第二十八條即說明移工仍具有與國民同等之醫療服務。在全球新冠肺炎之前，各國移工抵達台灣之後都應依我國政府規定執行健康檢查，除了基礎體檢項目以外，雇主也必須向衛生福利部申報聘僱移工的健康保險，（註2）為台灣的東南亞移工提供相等的醫療服務。

2020年4月17日，聯合國經濟、社會、與文化委員會發表《關於新冠肺炎和經濟、社會和文化權利的聲明》，疫情期間每個人在人權框架下皆不應被忽視，移工的醫療權益與防疫措施因此成為重要議題。由於台灣的東南亞移工普遍是所謂執行3D工作（Dangerous危險、Difficult困難、Dirty骯髒）的族群，加上依照目前台灣開放的移工工作內容是以初階勞力工作為主，勞動部跨國勞動力所開放的移工工作包含：海洋漁撈、家庭照護、製造業、營造業、屠宰、農林漁牧養殖等工作，原先低薪的工作更受到疫情打擊而變得不穩定，2021年6月國際勞工大會便強調，全球性的新冠疫情對於從事不安全以及低技能的工作者是更加不利。

身為身分上較為脆弱的族群，許多權益受到限制，但若無法提供相對的醫療服務或是相關防疫協助，反而會讓疾病無法有效控制，並且依據移工本身的經濟水平以及生活環境，其防疫物資與防疫環境可能無法自主選擇或是尚待改善，而這些不足將有可能成為防疫破口，移工因此無辜成為大眾在防疫期間的攻擊標的。

二、台灣移工的防疫量能

國際勞工組織於第109屆國際勞工大會的會議文件表示，跨境移工應於新冠肺炎期間享有入境國家的防疫措施，其中包含：疫苗、醫療科技、診斷、健康設備等。以下就台灣疫情各階段的移工防疫政策詳述分析。

防疫基本物資與社交距離

台灣的新冠疫情於2020年甫爆發時期，政府積極宣導，呼籲人民加強日常生活清潔與衛生，酒精、口罩成為日常必備的防疫物資，台灣在供給防疫物資這方面並無因對象而異，凡具備健保卡之本地人民或是外籍移工皆可於藥局購買。