陳時中稱總病例數可能破百萬，專家預估未來4至5個月國內將有1萬多人中、重症

國內疫情多點爆發，中央指揮中心昨（15）日公布新增本土確診病例達1209例，創下疫情以來單日新高。指揮官陳時中昨稱「總病例數破百萬，不是不可能。」專家表示，依日本染疫率估算，台灣總病例數可能逼近百萬，且流行期長達4至5個月，若再以歐美千分之10來推估，則國內將約有1萬多人會中、重症。

以日本染疫率4.3%計算，專家估未來4-5個月將逼近百萬人染疫

《聯合報》引述陽明交通大學醫管所兼任副教授、新光醫院副院長洪子仁說法指出，以日本染疫率4.3%估算，台灣總人口2387萬，估計可能有98萬9000人染疫（2387萬x4.3%），逼近百萬人，並從鄰近國家流行曲線觀察，韓國從流行到病例數下降，約經歷3個月，香港2個月，日本5個月，以台灣防控疫情速度，應可控制在4到5個月。

洪子仁也向《三立新聞網》表示，以國內目前Omicron的中症率千分4來推估，這波疫情將有3956人中症；以國內目前重症率千分之0.3來推估，將來這波疫情將有297人重症，中、重症合計推估約有4253人。 但由於輕症患者也可能轉中、重症，實際數字有可能還會比這數字來的更高，若以歐美千分之10來推估，則國內將約有1萬多人會中、重症。

外界憂醫療量吃緊，洪子仁：除控制患者人數，分流也很重要

外界憂心疫情升溫恐會導致醫療崩潰，《聯合報》報導提到洪子仁說法，除了盡量控制患者人數，分流也很重要，若輕症患者大量湧入醫院，讓真正需要醫療資源的患者無法進來，就可能影響治療效果。

加上，總病例數98萬9千人染疫，洪子仁表示，這些患者不是同時出現，可能分布在3到5個月間發生；估計全台重症患者人數約5000人左右，若平均分配在120天內出現，平均每天重症患者約4至5人，應不至於造成醫療崩潰。

至於致死率，洪子仁估計，台灣致死率應在南韓和香港之間，即0.12%到0.7%，主要是看疫苗覆蓋率，我國低於南韓但優於香港。以此推估，國內死亡人數約1200人到7000人。

兒童確診數提升，李秉穎籲5-18歲族群應盡速接種第3劑

本土疫情達到新高峰，隨著染疫人數增加，兒童確診數也隨之提升；根據《中國時報》報導，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫師李秉穎認為，台灣不曾有過大規模感染經驗，多數的小孩沒有抗體，加上不能接種疫苗，若爆發大規模感染，台灣將付出巨大社會成本。

李秉穎說，即使Omicron是輕症，只要兒童累積確診數增加，死亡率就會提高，在疫情已經擴大情況下，接種疫苗還是較為可行的方式，包含5～12歲族群接種，以及12～18歲青少年，都應盡速接種第3劑。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航