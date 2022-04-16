本土新增1199例確診，國內首見未滿5歲兒童重症病例，徵用快篩試劑將實名制配發

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增1351例COVID-19確定病例，分別為1199例本土個案及152例境外移入（143例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1,199例本土病例，為575例男性、623例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月31日至4月16日，其中包含672例為無症狀感染。個案分佈為新北市(434例)，臺北市(206例)，桃園市(159例)，基隆市(92例)，高雄市(60例)，花蓮縣(55例)，臺中市(40例)，宜蘭縣(39例)，臺南市(29例)，彰化縣(16例)，新竹縣(15例)，苗栗縣及屏東縣(各12例)，新竹市(10例)，臺東縣(7例)，雲林縣及南投縣(各5例)，嘉義市(2例)，嘉義縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

國內首例未滿5歲兒童重症，羅一鈞：需特別留意抽蓄、意識不清

新北有一名家屬指控，2歲孩子因重症昏迷求救竟無人理之情況，甚至必須得忍痛簽署放棄急救同意書。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增10例中重症個案，包括9例中症，1例重症，重症為未滿5歲的兒童，證實該名兒童為國內首例兒童重症。

指揮中心指揮官陳時中說明，14日下午5點左右半進線至1922專線，隨後由新北市衛生局接獲通知後，約晚間6點半與男童母親聯繫後，7點多由119送醫，醫院接手全力救治。

羅一鈞針對小朋友可能會出現的症狀加強提醒，一般常見就是咳嗽、流鼻水／鼻塞、發燒、喉嚨痛四大症狀，特別要注意小朋友可能有抽蓄或是意識不清等腦炎全身性感染警示徵兆，若有呼吸困難可能有肺炎，急性胸口痛悶也代表可能影響心肺功能，冒冷汗、嘴唇發青可能有休克缺氧，要特別留意，立刻打119通報。

快篩試劑將實名制配發，陳時中：家用快篩不用天天篩

由於大家對快篩的需求漸漸提高。陳時中表示，徵用快篩試劑部分將展開實名制配發，但仍須一點時間，相關配送也會盡早開始。另外，針對市面上快篩試劑的供貨情形，藥局缺貨情形大約是一半一半，超商供貨情形則良好，至於有人反映叫貨困難，指揮中心也會與供應商聯繫要求供貨充足。

陳時中說，家用快篩不用天天篩，適用時機包括適用於感染病毒比例高的地區，如確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診者足跡重疊。同時也會針對幾個高風險區域，經快篩試劑交給地方政府針對地方高風險區域發放。

至於民眾如自覺有風險且出現呼吸道症狀，請佩戴醫用口罩前往「公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所」掛號就醫，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。

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核稿編輯：翁世航