【藝遊嚮導】4/19~4/25：城市登出音樂祭、一個公務員的意外死亡、莊子兵法，本週還有哪些藝文活動值得一看？

鋼筋水泥包圍的都市叢林中，人們汲汲營營地生活著，本週由故事工廠推出的大戲《一個公務員的意外死亡》、《莊子兵法》將矛盾的人生日常搬上舞台，替常被工作不斷消磨掉熱情、在薪水與信念中拉扯的你解惑。

在展覽的部分，「藝遊嚮導」推薦本週在北美館《空間迷向—何孟娟個展》，創作者長時間近身接觸、訪談公寓居住者，運用影像記錄探究生命在不同處境遭遇之中的可能性。

另外，第一屆《城市登出音樂祭》將在帝國製糖廠台中營業所登場，你有多久沒有好好聽音樂了呢？讓我們一起登出城市，短暫與現實抽離，盡情感受音樂的美好。若還想知道更多精彩的藝文活動嗎？趕快繼續看下去！

【表演藝術】

名稱｜故事工廠《一個公務員的意外死亡》

時間｜ 2022/04/23（五）- 2022/04/24（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

備註｜本活動為售票活動

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大家都愛罵公務員V.S大家擠破頭想考上公務員，故事工廠挑戰史上最矛盾的職人劇，當工作熱情不斷被消磨時支持你的是薪水，還是信念？！

「我以為只要勇敢的站出來，國家會是我的靠山，但哨子吹響的那一刻大家想解決的是問題，還是吹哨的人？ 」

樸實的嘉偉，在三十八歲的高齡終於考上公務員，本以為從此可和妻小過著安穩的生活，卻發現他的單位和民間廠商有不正常互動，良心不安的他，看著故鄉的土地不斷被污染，猶豫是否該站出來檢舉？

充滿正義感的記者佩璇接獲爆料，前陣子沸沸揚揚的公務員魚塭溺斃事件，或許不是意外，她發現土地開發與環境污染之間的問題盤根錯節，利益牽扯廣大，一個勇敢站出來吹哨的公務員，他能替政府還給老百姓一個正義，還是淪為被國家機器碾壓下的犧牲者？或許真相不一定要大白……

名稱｜刺點創作工坊《誰偷走了我的字？》

時間｜ 2022/04/22（四）- 2022/04/24（日）

地點｜臺北表演藝術中心（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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一筆一畫、 一橫一豎都寫不出來，踏上精靈王國的奇幻旅程，怎麼找回被偷走的字？

《誰偷走了我的字?》為2019年臺北兒童藝術節「兒童戲劇劇本創作」第二名作品，編劇張元以自身的學習經歷，揉合精靈世界的超現實想像，將因為書寫障礙，而在教育體制內所受創的童年經歷，轉化成一趟奇幻之旅。

名稱｜故事工廠《莊子兵法》

時間｜ 2022/04/22（四）- 2022/05/01（日）

地點｜臺北表演藝術中心（台北市士林區劍潭路1號）

備註｜本活動為售票活動

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臺灣也有魷魚遊戲？！你的人生困局該如何從莊子哲學解惑。

一場以解開莊子謎題為主題的密室遊戲，以高額的獎金吸引了六個各懷鬼胎的參賽者：懸疑小說家、國文老師、網紅、科技業財務長、裝潢工人、富家公子。當逍遙的莊子思想遇上講求謀略的兵法，誰才是最後的獲勝祕方？

名稱｜動見体《SOLO 鏈結反應》

時間｜ 2022/04/14（四）- 2022/04/24（日）

地點｜牯嶺街小劇場 一樓實驗劇場（台北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

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七位演員，在疫情時代下的單人表演習題

《SOLO鏈結反應》由創作統籌李明哲發起，橫跨30、40、50世代的七個演員自編自導自演，在疫情成為日常後，從內在對於表演與創作的實踐中，與觀眾共享私密的日常對話，在七場獨角戲裡，有著自我的關照、荒謬的奇想，亦有生命的探問，每場次由三場獨角戲組成，彼此串起在疫情中的演員體悟，催生表演與疫情在化學變化下產生的種種鏈結。

展覽

名稱｜空間迷向—何孟娟個展

時間｜ 2022/04/23（六）- 2022/07/17（日）

地點｜臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

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這是一個討論生命的創作計畫。何孟娟長時間近身接觸、訪談公寓居住者，運用影像記錄探究生命在不同處境遭遇之中的可能性。

展覽中設有立體裝置，藉以重現魏斯貝絲公寓內，藝術家為因應自身體能老化，對生活空間作出的改變需求。本展同時結合史料，顯示此藝術社會住宅五十年以來的轉變歷程，包含國家政策與私人單位介入的省思與檢討。

名稱｜碎化的史觀—江凱群個展

時間｜ 2022/04/23（六）- 2022/07/17（日）

地點｜臺北市立美術館（臺北市中山區中山北路三段181號）

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「碎化的史觀」是物（object）的現象學。江凱群透過物件、作品及文件進行記憶的「再生產」——以馬賽克、繪畫、攝影與裝置藝術等形式，還原主體所乘載的歷史多重性與破碎性。

藝術家江凱群曾於2016年「第三人稱的過客」的展覽中，回顧自身在異國的漂泊經驗，透過日常的物件連結至旅行經歷，遠觀生活的痕跡。然而，全球疫情限制了實體的旅遊與交流，藝術家回到臺灣在地，開始思考疫情之下「藝術生產」的親身經驗，與過去異國經驗交相衝激。

影視

名稱｜媽的多重宇宙 Everything Everywhere All at Once

上映時間｜ 2022/04/22（五）

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一部比媽佛更媽佛的一部電影。超級英雄穿越多重宇宙算啥？你媽會穿越才叫厲害！

55歲的美國華裔移民秀蓮家庭事業兩崩潰。在老爸爸生日大壽這天，除了要阻止女兒暴走出櫃、替無用丈夫擦屁股，還得去稅務局向古板大嬸解釋不太妙的稅務問題。

甫踏進大樓電梯，軟爛丈夫竟搖身一變演起駭客任務，聲稱自己是另一個宇宙的版本，而秀蓮也是千萬宇宙裡的其中一個。還來不及理解，邪惡勢力已在多元宇宙中蔓延，世界即將毀滅，只有在這它媽的宇宙裡、一無是處的秀蓮才能拯救世界…

音樂

名稱｜〖城市登出音樂祭〗Log Out City Festiva

時間｜ 2022/04/23（六）- 2022/04/24（日）

地點｜帝國製糖廠台中營業所（台中市東區樂業路30號）

備註｜本活動為售票活動

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⏛城市登出音樂祭⏛​

台灣×香港×日本 夢幻連動 L(’ω’)┘三└(’ω’)」

「城市登出音樂祭」邀請到香港經典樂團荔枝王、甫和 9m88 合作的 R.O.O.T、迷幻樂團 TYNT，以及日本的演歌樂團奏手候、大阪旋律死金樂團 BLOOD STAIN CHILD，和來自京都的ヨルマチダイス，以線上視訊的方式參與城市登出。

請離開日復一日的通勤隊伍，來這裡回到最真實的模樣，在城市登出的世界拋開生活中的種種束縛，透過音樂找回最純粹真實的自我。

名稱｜【衛武營小時光】萬芳＋黃韻玲《關於我們的那些年–與音樂同行的時光》