耶路撒冷艾格撒清真寺爆以巴衝突，逾150人受傷，齋戒月、逾越節、復活節三大宗教節慶重疊加劇緊張情勢

巴勒斯坦示威者與以色列警方今天在耶路撒冷艾格撒清真寺（Al-Aqsa）爆發衝突，超過150人受傷，是穆斯林齋戒月（Ramadan）展開以來，這個聖地爆發的第一起對峙情況； 緊張情勢之所以加劇，部分是因為穆斯林齋月時間正逢猶太教逾越節（Passover）和基督教復活節（Christian Easter）。

耶路撒冷艾格撒清真寺爆衝突，逾152名巴勒斯坦人受傷

《路透社》報導，巴勒斯坦人與以色列鎮暴警察在耶路撒冷艾格撒清真寺爆發衝突，至少152名巴勒斯坦人受傷。這起近日爆發的暴力事件，引發外界憂心情勢恐退回更廣泛的衝突。

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent）表示，巴人的傷勢多由橡膠子彈、震撼彈和警棍毆打造成。艾格撒清真寺（Al-Aqsa）是以巴世代衝突中最敏感的地點。

以色列各地過去兩週來發生一連串阿拉伯裔發動的致命街頭攻擊事件，此後以色列安全部隊就一直維持高度戒備狀態。在耶路撒冷舊城（Old City）艾格撒清真寺爆發的衝突，恐再次引發更廣泛的戰事，就像去年的加薩（Gaza）戰爭一樣。

《法新社》報導，以色列警方表示，數十名戴面罩男子進入艾格撒燃放煙火後，人群向哭牆（Western Wall）投擲石塊，這被認為是猶太人可以祈禱的最神聖之處。

世界三大教節日同周慶祝，疑成以巴衝突加劇原因

艾格撒清真寺 位於東耶路撒冷老城高原的頂部，該地區在 1967 年的中東戰爭中被以色列佔領，被穆斯林稱為「 al-Haram al-Sharif 」或「高貴的聖地」，被猶太人稱為「聖殿山」。

《法新社》表示，這起衝突3週前甫在以色列和約旦河西岸發生致命暴力事件，緊張情勢之所以加劇原因，則與猶太逾越節（Passover）和基督教復活節（Easter）與穆斯林齋戒月（Ramadan）節日時間重疊這有部分關係。

根據《德國之聲中文網》指出，今年4月15日，三個一神論的宗教於同一天慶祝， 世界上沒有一個地方能像耶路撒冷那樣，讓一神論宗教的慶祝活動如此接近。

逾越節是猶太宗教三大重要朝聖節日之一，為紀念耶和華在殺死埃及一切頭胎生物，並殺死埃及人的長子時，越過以色列人的長子而去的節日；猶太人流散時期（Diaspor）逾越節為期8天，而在以色列地區（Erets Yisra'el） 由改革派猶太人（Reformews）改為7天。

另外，復活節是紀念耶穌基督於公元30/33年被釘死後第三天復活的重要節日之一，最初與猶太人的逾越節同日，但教會在4世紀第一次尼西亞公會議決議不用猶太曆，於是改定為每年春分月圓之後第一個星期日。

而齋戒月是伊斯蘭教的一個習俗，會在伊斯蘭曆的第九個月（即賴買丹月）進行。根據《古蘭經》，未能恪守齋戒者，事後可以補行齋戒。無法補行的，可布施食物給老弱或貧民，即「抵齋」，來以此贖罪。

《德國之聲中文網》報導指出，基督徒在本周五紀念耶穌被釘死在十字架上，並在周日晚上的復活節迎接他的復活；猶太人在星期五慶祝逾越節前夕，紀念以色列人離開埃及，從而結束奴隸制；穆斯林從4月2日至5月2日的齋戒月內又迎來了一個星期五，即他們的每周假期，這種巧合非比尋常，特別是因為齋戒月與逾越節及復活節時間難得如此相近。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航