｢中俄+ vs. 美歐日+」競爭格局浮現，俄烏戰爭給台灣從棋子轉為棋手的契機

文:賴怡忠

普亭在2月24日發動的侵略烏克蘭戰爭至今已經超過50天,不僅烏克蘭首府基輔安然完好,連先前掌握的烏東城市卡爾科夫、刻爾松等城市,也都被烏克蘭軍隊反攻奪回。

烏東的馬里烏波爾攻防戰成為焦點,俄羅斯幾乎是用盡全力對馬立波以及其他烏東城市狂轟濫炸,以平民為目標意圖藉由殘酷的殺戮讓烏克蘭人民喪失抵抗意志。而日前布查大屠殺案件,也被西方國家信誓旦旦指控是俄羅斯軍隊的蓄意作為。俄羅斯軍隊不僅被視為無能,還被視為是只會針對平民發洩的惡劣之師。

關於這場戰爭會持續多久,美國防部發言人認為這場戰爭還會持續一段時間,但也有人認為西方對俄羅斯的制裁以及俄羅斯軍隊的損失,已經讓普亭急於尋找下台階。因此5月9日的對德戰爭勝利日是普亭定下對烏「特別軍事行動」的成果結算點,意即普亭應該會在取得某些戰果後,於5月9日以宣布勝利的方式結束這場軍事行動。因此從現在到5月9日前,俄軍可能會有一波新的攻勢,想以此獲得可以撤出戰場的戰果。

不論普亭是否真的有意在5月9日結束戰爭,或是俄軍能夠透過其常備軍的數量優勢消耗掉量相對少的烏克蘭國防軍而獲得最後的「慘勝」;這場戰爭已經超過俄烏雙邊的範圍,連同先前的其他事件一起,總體影響已經如同1950的韓戰一樣,改變了世界的格局。

而這個改變不僅在地緣政治關係,也牽涉到全球經濟的秩序安排。整體狀況對台灣是有利的,但也很可能讓台灣地位等議題,因此被提到議程表上。

「中俄+ vs. 美歐日+」的競爭格局正在顯現

俄羅斯直接侵略烏克蘭讓美歐等國重新認識獨裁體制的決策問題,已經不能由習慣的國際關係之現實主義理性來預期。加上俄羅斯與中國決策機制的高度近似,以及2月4日俄中共同聲明挑明了要改寫民主體制的價值意涵等作為,美歐因此更加確信認與中俄不再僅是大國的競爭關係,還認為這個關係有價值體制的對抗意味。

歐盟在2018的對中戰略中,認為中國是「經濟競爭者、多邊議題的合作者、政治體制的系統性對抗者」,美國國務卿布林肯在去年則說美中關係是「本質是競爭,在可以合作時合作(氣候變遷、非核擴散),需要對抗時會對抗到底(competitive as it should be, cooperative if it can be, adversarial when it must be)」。但現在這個對中定性,已經隨著中國在俄烏戰爭明顯的親俄立場,而大幅向對抗性的方向傾斜。

在3月中美國拜登總統與中國習近平主席的視訊會議中,美國沒有拜託中國協助調停俄烏戰爭,反而一再要求中國不應該在經濟與軍事上協助俄羅斯,並警告如果有此舉,會出現什麼樣的後果。

歐中在愚人節展開的視訊峰會,事後更被參與的歐盟官員以兩個聾子在討論事情為比擬,中國提出的建議被歐盟官員認為只是重複過去各種華而不實的語言包裝,對此毫無興趣。而中國對歐盟的關切也沒有任何回應。作為俄烏戰爭當事人之一的歐盟,也不對中國有任何正面期待。

當拜登脫稿演出提到普亭不能持續在俄羅斯掌權,雖然西歐國家外交界多認為這個發言只會刺激普亭做出更激烈行動,無益於結束戰爭。但也多私下承認只要普亭持續掌權,歐盟就不可能與俄羅斯「business as usual」,畢竟這是個無視於後冷戰時代支撐歐洲安全秩序,直接破壞主權國家的惡劣作為,不可能在戰爭結束後與俄羅斯可以風去了無痕。

當美歐與俄羅斯直接進入對抗性關係,與俄羅斯不再只是競爭者,加上認定中國是作為讓俄羅斯展開破壞性作為的賦權者(enabler)。從2018-2021美歐存在的美國重視對中競爭,但可能友俄以疏中;而歐盟擔憂俄羅斯的威脅,因此對遠在東方的中國問題比較採取緩和態度,所謂友中但制俄,這樣在美歐內部存在的戰略分岐,可能已經不復存在了。

美歐對俄中的態度開始一致化,這也意味著對俄中會視為一體,過去強調俄中內部存在分歧的觀點,其適用性也被嚴重挑戰。

這個把俄中視為一體的看法,也在日本身上看到。過去安倍基於抗中,不希望俄羅斯與中國太親近,因此對俄羅斯的態度,相對於歐洲來說是更緩和。但現在日本的對俄態度強硬異常,針對俄日存在的北方4島領土爭議,先有美國駐日大使說俄羅斯是非法佔領,之後這個立場被日本首相岸田接著使用。美歐日在此對俄立場一致。

而這個發展的直接影響,是美日澳等主要以對中競爭的印太戰略,與歐洲對俄的強硬態度開始結合,形成類似環繞大西洋─太平洋─印度洋等海洋的國家聯盟,對抗中俄為首的歐亞大陸軸心的關係。

隨著這個對抗格局的日益明顯,印度、越南等基於抗中而希望友俄的國家,會受到很大的離俄壓力。而歐盟內部例如匈牙利親中又親俄的國家,與歐盟的關係會更進一步惡化。事實上,後冷戰時代形成的維斯格拉德中歐4國集團(Visegrad-4),已出現要將匈牙利踢出這個集團的聲音。

歐洲對印太的介入會更為深入

這次俄羅斯的侵略迫使不少歐盟國家改變外交策略,受衝擊最大的當屬德國。與過去相比,從立陶宛、波蘭,甚至烏克蘭總統等,開始直接指控前總理梅克爾政策是導致今天俄羅斯肆意破壞歐洲秩序的元兇。而德國已經提出要增加軍費至GDP的2%,但對於援烏的不乾不脆行動,還是被指責到不行。對東歐國家來說,德國已經不只是風險,現在已經變成歐盟的問題。