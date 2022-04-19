文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

⋯⋯西高峰被馬塞人稱作Ngaje Ngai，意思是指上帝的殿堂。在西高峰的近旁，有一具已經風乾凍僵的豹子屍體，豹子到如此高寒之處來尋找什麼，沒有人作過解釋。——《吉力馬扎羅的雪》（The Snows of Kilimanjaro）海明威

對不少基督徒或者是慕道友而言，參與教會服事的行列，不論是詩班、小組、團契，還是敬拜讚美團和家庭禮拜，可以說是一種快速融入教會生活，同時能夠更加親近上主的活動。除此之外，不少教會裡所頌揚的次文化，更不斷教導著主內肢體務要把上帝擺在生命的第一位，並毫無懸念地打出了一張耶穌基督掛保證的「王牌」，那就是凡事「先尋求神的國和神的義」。

哇哇哇⋯⋯這真是個鏗鏘有力，擲地有聲的宣告啊。

因此，放眼望去，我們會看見眾多的「事工鋼鐵人」或「服事者聯盟」不停出現在教會裡，白天在職場辛勤工作，晚上又積極參與各項聚會。一星期五天的勞動告一段落後，周休二日又將時間全數投注於教會活動當中，甚至將全家人一同放置於教會裡頭。

即便已經「熱心」服事到家庭生活自顧不暇，夫妻或親子關係出現了溝通不良或言語衝突，甚至嚴重到需要「即刻救援」否則就會陷入「玩命關頭」之際，這些「服事英雄」們仍不為所動，

因為，（有人說）服事越多，上帝越高興；（有人說）服事越多，生命更屬靈。所有一切的問題，只要透過服事，上帝一定、絕對、保證、務必、還有其他形容詞嗎⋯⋯可以幫我們解決。

誰說的？咦？《聖經》裡寫的「先尋求神的國和神的義。」好，那我們再一次翻開《聖經》，主耶穌什麼時候說過：「服事」就等於是「親近上帝」？「參與聚會」就等於是「尋求神的國和神的義」？

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就神學家的解經判讀「神的國和神的義，其實是指上帝要我們在日常生活中應該去遵行聖經教誨，落實信仰精神的一切事情。」如同《聖經》裡所提到的，作為基督徒，無論士農工商，在社會上扮演的是哪一種角色？我們都要去作好它，行出基督徒的馨香之氣，這樣才會是真正的「榮神益人」。

換句話說，法拉利（Ferrari）等舉世聞名的頂尖超跑，每部跑車動輒新台幣千萬元起跳，但今天為了彰顯其不凡性能，因此我們決定永不熄火，讓車一直跑、一直跑。沒騙各位，這再好的引擎恐怕也撐不了連續24個小時的壓榨，最後，一聲巨響，轟，整台車報銷。

再者，蘋果手機iPhone功能強大，加上siri又善解人意，我們為了維持其最佳的效能狀態，所以也決定來個永不待機，是永遠持續運作喔。一下子拍照錄影，一下子聽音樂，再來個邊充電吃雞打怪順便上臉書…我想，最終結局也很簡單，iPhone不是送修，就是「死」在我們的手裡。

我們人，同樣也是，負荷過量後，不是「掛點」，就是「壞掉」，在服事的道路上，掛點…離開教會；壞掉…離開服事。對教會來說，掛點或壞掉，是好消息還是壞消息呢？

大家千萬不要忘記一個警訊：相較於未信者，離教者更難以再次踏進教會。好，或許有人會質疑說，「服事過量有礙健康」？真假？離開教會，真有那麼嚴重嗎？

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《馬太福音》第十八章第6－7節：

凡使這信我的一個小子跌倒的、倒不如把大磨石拴在這人的頸項上、沉在深海裏。這世界有禍了、因爲將人絆倒．絆倒人的事是免不了的、但那絆倒人的有禍了。

好，當然這下又有人更不服氣，會大言不慚批評說，將上帝擺在第一位哪裡有錯誤呢？要求人服事是給他機會榮耀上主，是他自己能力不足、靈命太差，怎麼可以怪其他人呢？

《馬太福音》第二十三章第15節：

你們這假冒爲善的文士和法利賽人有禍了．因爲你們走徧洋海陸地、勾引一個人入教．旣入了教、卻使他作地獄之子、比你們還加倍。

寫到這裡，可能又有人出面，哼，照你的論調，那是不是都不要參與服事了？各位，《聖經》剛好在我旁邊，咦？風ㄧ吹，剛好看到初章《創世紀》耶和華創造天地…第一個先有亞當、夏娃。

人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。

是到了後來《新約》時代才出現了所謂的「教會」；而且喔，《提摩太前書》第三章第5節裡更是如此寫道：

人若不知道管理自己的家、焉能照管 神的教會呢。

最後，容不才套句世俗一點的粗言，不問蒼生問鬼神，不看真理看門面汲汲營營、汲汲營營，終究徒留蝜蝂。

眾人來到如此高寒之處來尋找什麼，沒有人作過解釋。上帝不語。

「復活節」，主已經離開墓室，升天復活…那我們呢？啊，我聽到有人回答了…服事第一，復活第二…阿門？

本文經〈方格子〉授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航