2022/04/17,
歐洲

俄國人遠赴伊斯坦堡上街抗議，被家人認為是「背棄國家的叛徒」也要挺身反戰

俄國人遠赴伊斯坦堡上街抗議，被家人認為是「背棄國家的叛徒」也要挺身反戰
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

俄羅斯自2月24日發動「特別軍事行動」侵略烏克蘭以來，世界各地不斷聽聞俄羅斯人對於普亭政權以及不義戰爭的抗爭，他們認為這些高官都是為了私利行動，而在土耳其伊斯坦堡外的抗爭人士瓦西里及柯維亞辛，則是其中的一分子。

（中央社）俄烏戰事如最後一根稻草，使對現勢不滿的俄羅斯人瓦西里（Vasilii）離家赴伊斯坦堡投入反戰示威，這「違法」行為讓家一夕成為無法返歸的地名。土耳其簽證將到期，「看能不能去阿根廷，他們能讓我待90天。」

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動全面攻擊後，伊斯坦堡的俄羅斯領事館不遠處，日日可聞抗議聲浪，這批持大聲公譴責俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的隊伍中有一半是俄人，包括瓦西里及柯維亞辛（Bogdan Kovyazin）。


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28歲的柯維亞辛來自莫斯科，大學唸電影製作科系，曾在西班牙實習。他在俄烏戰事爆發後離開俄國前往伊斯坦堡，投入反戰示威及為烏克蘭募款。

憂心波及遠在西伯利亞的家人，瓦西里不願透露全名。他對中央社記者表示，過去因為俄羅斯官媒宣傳，他認為俄人如過街老鼠，處處不受歡迎，甚至受到攻擊，在異鄉挺身參與反戰活動是再艱難不過的決定，因此一度駐足不前。不料事實並非如此，「示威人士待我如家人」。

瓦西里無法忍受許多俄羅斯人無視官員拖垮國家經濟，「這些官員只想賺錢，根本不在乎後果。」俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）、反對派領導人物納瓦尼（Alexei Navalny）遭下毒等事件，讓他心灰意冷。祖國，恐怕已經待不得。

烏俄戰事爆發後，瓦西里身懷2700美元（約新台幣7.9萬元）的積蓄，決意先前往航空樞紐伊斯坦堡，再思考後路。他與柯維亞辛等同鄉暫居當地最廉價的青年旅社，一天住宿費用為80里拉（約新台幣160元）。瓦西里每天與家人傳訊聯繫，父母最關切的問題仍是「你什麼時候回家？」


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瓦西里與柯維亞辛等俄羅斯同鄉暫居伊斯坦堡最廉價的青年旅社，一天的住宿費用為80里拉（約新台幣160元）

剛滿24歲的瓦西里，身上已經背了幾條可能讓他身陷囹圄多年的「罪行」，包括公開稱俄羅斯特別軍事行動為戰爭、詆毀俄國軍隊及政府，及為烏克蘭人道組織募款和物資，「這可是資助恐怖主義」。

眼看著土耳其簽證5月10日到期，短期內有家歸不得，屆時他勢必得離開，「看能不能去阿根廷吧，他們讓我待90天」，阿根廷也有些烏克蘭朋友好照應，這些友人並未離他而去。

「我會持續抗議到離境那天。」

比起瓦西里參與反戰抗議之初的躊躇，力反普亭的柯維亞辛3月4日自莫斯科抵達伊斯坦堡後，立刻投身相關活動，「如果我不挺身支持為自由及獨立而戰的人們，我將失去自己及人性。」

抗議現場不時有民眾駐足拍照，柯維亞辛猜測可能是俄羅斯領事館人員，但他不擔心露臉可能招致的後果。他認為，普亭已經破壞他與家人的關係及所愛的國家。除了榮譽、尊嚴及自由，他已經沒有什麼好失去的。

「幾乎我所有的親戚及家人都不和我說話，他們覺得我是背棄國家的叛徒。」烏俄戰爭爆發後，柯維亞辛積極與家人溝通，但難見成效。他要記者試想有天醒來發現自己身在瘋人院，「你驚慌失措地告訴旁人，國家軍隊正在屠殺平民，但你的家人卻說，一切都很好，發生的這一切，都是必要的。」

外人聽來離奇的情節，卻是柯維亞辛與至親的真實互動。

面對未來，柯維亞辛且戰且走，沒有規畫，但他清楚，只要普亭持續掌權，他就不會踏上國土，「俄羅斯有座監獄在等我」。

《德國之聲》4月5日指出，俄羅斯入侵烏克蘭後的5週內，俄國經歷了1917年「十月革命」以來最大規模的人口出走，數十萬人已離境，也有人認為超過百萬名俄人遠走他鄉。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺


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