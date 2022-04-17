2022/04/17,
商業

平治的Logo為何是三叉星？一圖回顧平治Logo變遷

平治的Logo為何是三叉星？一圖回顧平治Logo變遷
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

汽車製造商對品牌的Logo很關注，車頭上的Logo是他們的一種自我推銷形式。

汽車製造商可以說是世界上最大的廣告商，僅2020年就在美國市場投放了超過330億美元。因此，汽車製造商對品牌的Logo很關注，車頭上的Logo是他們的一種自我推銷形式。有沒有想過，為什麼平治 （Mercedes-Benz）的Logo是三叉星？

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1883年，卡爾·奔馳（Carl Benz）在德國曼海姆（Mannheim）建立Benz & Cie.車廠。高特里·戴姆勒（Gottlieb Daimler）則於1890年建立戴姆勒引擎公司（Daimler-Motoren-Gesellschaft，簡稱DMG）。第一次世界大戰導致通貨膨脹，1924年Benz & Cie.車廠與DMG合併以提升競爭力，不過開始時是各自經營品牌。直到1926年，兩品牌正式合併，就是現在大家看到的平治 （Mercedes-Benz）品牌。

剛開始，戴姆勒品牌的Logo是手寫體，而奔馳則是齒輪標誌。1909年，高特里·戴姆勒的兒子想起父親曾在明信片中自己的住宅上方畫了一個三叉星圖案，並寫道「這個星星將在我們自己的工廠上方閃耀」，便提議將Logo改成三叉星。

兩個品牌合併之後，多次對Logo進行改動，包括加入奔馳品牌的特色，例如圓圈、月桂花環等元素。在這一個世紀來，雖然平治Logo變換了多種品牌字體、設計，但是三叉星始終保持不變。這個三叉星也代表了DMG發動機在陸地、海洋和空中的實力。

文章獲作者授權轉載，原文看作者網站

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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