2022/04/17,
醫療

本土+1210：莫德納將開放6至11歲兒童施打，雙北、桃園、花蓮家用快篩試劑陸續配發

本土+1210：莫德納將開放6至11歲兒童施打，雙北、桃園、花蓮家用快篩試劑陸續配發
Photo Credit: 指揮中心提供

我們想讓你知道的是

指揮中心指揮官陳時中表示，今天下午將會陸續配發40萬劑公費家用快篩試劑給高風險縣市使用。而兒童疫苗的施打建議也出爐，將會開放莫德納疫苗給6-11歲兒童施打，每劑劑量是成人的一半。

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增1303例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1210例本土個案及93例境外移入（82例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1210例本土病例，為566例男性、644例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年4月6日至4月17日，其中包含663例為無症狀感染。個案分佈為新北市（410例），臺北市（201例），桃園市（180例），花蓮縣（119例），基隆市（107例），宜蘭縣（52例），高雄市（35例），臺中市（22例），臺東縣（21例），屏東縣（14例），臺南市（10例），新竹市（9例），彰化縣（8例），新竹縣（7例），雲林縣（6例），苗栗縣（5例），南投縣（2例），嘉義市及嘉義縣（各1例）。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為41例男性、51例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（16例），菲律賓（3例），泰國及印尼（各1例）移入，另72例調查中。入境日介於今年4月7日至4月16日。

莫德納將開放6至11歲兒童施打，成人是否接種第四劑將討論

對於6至11歲兒童疫苗接種指示，食藥署長吳秀梅表示，今天上午食藥署在召開專家會議後，基於安全性、有效性與基於緊急公共衛生的需求，同意將開放莫德納疫苗作為6至11歲兒童的疫苗的使用。

吳秀梅說明，6至11歲兒童在莫德納疫苗的用法與用量上，是青少年與成人一般劑量的一半，建議施打兩劑、每劑0.25ml，兩劑間隔須達28天以上。

對於有專家建議兒童應該第一劑施打mRNA疫苗，第2劑施打次蛋白疫苗以避免心肌炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，會再跟專家進行討論。

至於是否會安排成人第四劑疫苗，陳時中說，是有相關規劃，預計20日開會討論，包含最新疫苗的施打與注意事項等，都會有所討論。

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Photo Credit: 指揮中心提供

40萬劑公費快篩試劑配發

指揮中心指揮官陳時中表示，40萬劑的公費家用快篩試劑，將在今天下午陸續配發至雙北、桃園、花蓮等地，各送出10萬劑，提供高風險地區與使用者使用。

陳時中也特別強調，這些試劑將來會愈來愈便宜，所以呼籲民眾不要恐慌性領取，實際上有需求者才領取公費或是購買快篩試劑。

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Photo Credit: 指揮中心提供

以香港、紐西蘭為模板估全台總染疫人數，做為防疫規劃參考

回應現場記者對於染疫人數的提問，陳時中表示，目前全球染疫率來看，香港、紐西蘭染疫率大約16％，澳洲、新加坡大約20％，美國25％，韓國30％，法國42％，丹麥、北歐某些國家則達50％以上。台灣染疫率若為20％－30％，則會有460萬人至690萬人染疫。

陳時中說明，以台灣過往防疫經驗來看，將香港、紐西蘭的染疫率作為比較大的可能性，以此來做基本的規劃，是比較符合台灣目前的狀況。但仍要將這兩個禮拜做密切的觀察期，染疫人數是否呈現指數的成長。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺


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