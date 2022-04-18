英國積極抗俄的背後動機，是打算搶占「新冷戰時代」歐洲領袖位置

文：王臻明

英國首相鮑里斯．強森無預警訪問基輔，更與烏克蘭總統澤倫斯基一起走上街頭，與當地居民寒喧，成為俄羅斯入侵烏克蘭以來最為振奮人心的畫面。

英國也是這場戰爭中，最積極支援烏克蘭的歐洲國家，不止第一個表態支持嚴厲制裁俄羅斯，也無懼俄羅斯的警告，提供大量武器與經濟援助給烏克蘭，跟態度游移的歐陸強權，如法國與德國，形成了強烈的對比。而英國這麼做的背後動機與未來的可能發展，非常耐人尋味。

當然，一直有種說法，認為英國孤懸於歐陸之外，因此長期的外交策略，是阻止歐陸出現一個強權，以免影響到英國的地位。

這種說法雖然未經任何官方或學術界的認同，但衡諸於歐陸的歷史，的確有幾分道理，英國一向與歐陸上的每一個強權為敵。法國強盛時與法國對抗，德國興起時與美國一起聯手遏止德國，前蘇聯掌握大半個歐陸時，英國是抗蘇的最前線。現在普亭想要恢復俄羅斯帝國的往日榮光，蠻橫併吞烏克蘭，攔路的當然還是英國。

英國這一陣子的表現，儼然已成為歐洲的新領袖，這應該也是英國態度積極的重要原因之一。畢竟在歐盟成立以後，主導歐盟事務的通常是德國與法國。特別是德國，近10年在梅克爾的長期穩定執政下，幾乎已成為歐盟的領導者。連帶的也讓歐盟的外交政策，緊緊跟隨德國的綏靖主義。但歐盟這種方向，對英國來說是非常不利的，外交自主權被剝奪也成為英國退出歐盟的重要理由。在此次的烏克蘭戰爭中，英國刻意不追隨歐盟，並不令人特別意外。

英國討厭德國主導歐盟外交政策的另一個理由，在於英國長期以來，是美國的親密盟邦，兩國語言相通，文化相承，還有歷史上的淵源。美國與英國在軍事與外交政策上，往往一同進退。但德國近年來與美國的關係不佳，特別是川普上台執政與之前美國竊聽梅克爾的事件，都大大影響德國對美國的好感度，雙方在許多方面都有歧見。英國在美、德兩國的爭端中，往往支持美國，在此次的烏克蘭戰爭中，英國也是選擇與美國站在一起，採取強硬的立場。

英國近年來一直希望重返國際舞台，恢復往日帝國榮光。這從興建兩艘新型航空母艦，並在去年派遣其中一艘前往印太地區進行戰略巡弋，就可以看出英國參與國際事務的企圖心。

不過印太地區畢竟離英國比較遠，著力點不多，但俄羅斯所製造的這場戰爭危機，卻近在咫尺。過去曾在美蘇冷戰中，擔任北大西洋重要門戶的英國，可望再度扮演重要角色。特別是美國已經將重心放在印太地區，未來勢必更加依賴英國分攤歐洲的安全工作，這極有利於英國提升自己的地位。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 強森走訪基輔街頭

放眼未來，歐洲的情勢已出現急遽的變化，富裕承平已久的西歐國家，很習慣使用俄羅斯的便宜能源，又認為俄羅斯的威脅還很遙遠，態度消極。但曾經被前蘇聯併吞的東歐國家，則非常焦慮，認為歐盟做的遠遠不夠。而過去長期保持中立狀態，避免得罪俄羅斯的北歐國家，則一方面感到威脅，因一方面想趁俄羅斯陷入烏克蘭戰爭泥沼時，加入北約，好形成既定事實。

這三方在未來當然會形成矛盾，由西歐國家如德國、法國所主導的歐盟，很可能面臨東歐國家的批評與挑戰。而由美國與英國所主導的北約組織，則在北歐國家加入後，變的更有影響力，如北約秘書長已經表示，未來很有可能會在北約的東翼常態部署兵力，以反制俄羅斯的威脅。

在這種情況下，英國很有可能拉攏這些也在歐盟內的東歐國家，形成制衡歐盟的力量。英國此次積極協助烏克蘭，並派兵到波羅的海三國，在某種程度上，已經快速拉近英國與東歐國家的距離。

歐盟是個涵蓋各個層面的國際政治組織，但北約是個軍事同盟，兩者的功能完全不同，原本應該各司其職。不過在冷戰結束後的承平時代，歐盟快速取代北約的許多角色，也導致北約不受重視。許多北約成員國拖欠會款，或是國防預算長期達不到北約的要求，這也讓主導北約的美國極為不滿，在川普主政時就曾經揚言要退出北約。這其實顯示出歐盟與北約在檯面下的競爭關係，在北約變的更有影響力以後，歐盟的角色很有可能會被弱化。

就目前來看，這場新冷戰已現雛形，北約在歐洲對抗俄羅斯，而美日韓在亞洲對抗中國。已經因烏克蘭戰事而動起來的北約，將負擔更多的防衛工作，反而有可能讓美國能抽出更多的資源與兵力，回防印太地區。有不少人擔心烏克蘭戰爭會讓美國將焦點轉移到歐洲，而影響到圍堵中國的戰略部署，就目前來看這樣的情況還沒有出現。美國之前宣誓不會出兵烏克蘭，全力防止自己陷入另一場戰爭泥沼，就說明美國將中國視為頭號威脅的態度已經很難改變。

英國現在做的，是在搶占新冷戰時代，歐洲領導者的位置，首相強森這一陣子的言行，都在強化這一點，這次突然訪問基輔，更是奠定了這種印象。相較於被批評到滿頭包的德國，在戰前被普亭耍的團團轉的法國，英國堅定抗俄的態度已獲得了國際輿論的正面支持。

可以想見，如果烏克蘭的戰事走向長期化，那英國將成為重要的幕後參與者。並隨著烏克蘭戰爭成為歐洲重大的安全議題，讓英國脫歐後，重新在歐洲事務上，取得一定程度的發言權。

俄羅斯入侵烏克蘭的結果，已徹底改變了冷戰結束後的國際架構，未來會如何發展，現在來說其實還太早。但察覺到這個趨勢的國家，已經開始布局。