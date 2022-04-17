美墨邊境3月有21萬非法移民創20年來單月紀錄，德州加強邊境管制卻讓供應鏈危機雪上加霜

美國在今（2022）年3月逮捕了21萬名試圖越過墨西哥邊境的移民，這是近20年來單月最高紀錄，突顯了美國總統拜登（Joe Biden）未來幾個月所面臨的挑戰。

《路透社》報導，3月份的偷渡總數比去（2021）年同期增加了24％，去年3月有16萬9000名移民在邊境被帶走，自此移民人數開始快速增加，導致數千名無人陪伴的兒童，被困在擁擠的邊境巡邏站數天，等待被安置在不堪負荷的政府避難所中。

拜登於2021年1月上任，他承諾要扭轉共和黨前總統川普（Donald Trump）的許多強硬移民政策，但在實際施行和政治上都因為大量移民試圖過境而面臨問題。

共和黨希望在11月的期中選舉上，重新獲得對美國國會的控制權，指責拜登對川普時代政策的倒退，反倒鼓勵了更多的非法移民。拜登政府警告說，在美國衛生官員表示將在5月23日前結束疫情時期的邊境控管措施後，移民可能會進一步增加。

該措施被外界稱為「第42條」，是川普任內通過的緊急公衛命令，允許將尋求庇護者和其他移民迅速驅逐到墨西哥，以防止COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的傳播。

雖然最近幾個月在美墨邊境遇到的移民中，有一半以上來自墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等傳統的移民輸出國，但也有越來越多的移民從更偏遠的地方抵達，包括烏克蘭和俄羅斯。

美國官員正在為未來幾週每天多達1萬8000人次的移民到來做準備，此數字甚至還可能再往上小幅修正。

根據2000年以來美國海關及邊境保衛局的統計數據，3月份逮捕的21萬名移民數據，是4月15日晚間在法庭文件中公佈的一個數字，是自2000年2月以來的單月最高的人數。另有1萬1000名移民試圖在沒有有效簽證或許可的情況下，進入西南邊境的合法過境點。

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在強烈反對聲中，德州州長廢除導致邊境堵塞的管制命令

《紐約時報》報導，面對來自政黨和商業團體的強烈反對，德州州長阿博特（Greg Abbott）在4月15日宣布，結束對所有從墨西哥進入的商用車輛進行檢查的政策，這是一個耗時的過程，在邊境造成了14小時或更長時間的交通擁堵。

阿博特說，撤銷管制命令是他與一同出席記者會的墨西哥塔毛利帕斯（Tamaulipas）州州長所達成的共識，與此同時要求加強墨西哥一側邊境的入境口岸與格蘭河（Rio Grande）沿岸的安全措施。

但阿博特也表示，若非法越境進入德州的人數增加，他將重新發布這項政策。

先前阿博特說，從4月6日開始的安全檢查，是迫使墨西哥官員採取更多措施，阻止移民流入美國的手段。阿博特在4月13日宣布，他將結束在入境點拉雷多（Laredo）和墨西哥城市萊昂（Nuevo León）之間的橋樑檢查，因墨西哥已同意加強該側的邊境安全。

阿博特在15日時表示，他現在已與德州接壤的四個墨西哥的州長達成協議，以加強邊境安全。但他保留重新發布嚴格邊檢政策的可能性，以防違規過境的數量再度增加：「如果這些偷渡者數量恢復或增加，代表偷渡集團運作的偷渡地點已增加，德州就必須恢復更嚴格的車輛檢查標準。」

此政策是在一場更大的政治考量中制定的，那就是阿博特在移民問題上與白宮不同調。

隨著拜登政府計劃結束川普時代的疫情政策，過往根據一項名為「第42條」的緊急公共衛生命令，大多數的非法移民會在邊境被拒之門外，如今此條例將在5月底終止，預計移民的到來將在6月急劇增加。

共和黨籍的阿博特已擔任兩屆州長，將在11月尋求三連任，他提出車輛檢查是預期「第42條」終止後產生的影響。外界預計每天還有數千名移民越過邊境尋求庇護，其中大多數人會進入德州。

阿博特強烈反對拜登政府為放鬆川普時代對移民的限制而採取的政策。但由於只有聯邦政府對移民政策擁有決策權，因此阿博特採取新措施，將州的執法權延伸到邊境移民控管上，例如以輕罪為由逮捕移民。

嚴格檢查邊境車輛是這些新措施的一部分，不僅能針對走私者和移民，同時確保是在州層級的權力下執行。

但是，包括兩黨政界人士、商業和貿易團體以及美國海關及邊境保衛局在內的眾多輿論，都敦促州長撤銷該政策，因為它在供應鏈已經緊縮之際，對個人和經濟產生了更深遠的影響。

美國海關及邊境保衛局表示，由於州警察的「額外和不必要的檢查」，進入德州的主要商業過境點出現延誤，導致商業運輸量下降多達60％。

該單位表示，美國經濟的實力在很大程度上依賴於跨境商業的有效流動。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺