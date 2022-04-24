【動畫】《明日同學的水手服》：明日小路視空氣為無物，而是從真心想理解對方

文：李佾學

本作在2022年冬首播，由Clover Works製作。原作者博繪製的漫畫將少女純真的美感以及人體的軀幹以精湛的筆觸呈現在紙上，明日小路彷彿能從打開的漫畫中一躍而出。這樣畫技高超的藝術作品是改編難度極高的，動畫產業中能達成此一任務的製作公司屈指可數，而本作幸運的遇到了以導演黑木美幸為首的堅強且用心的團隊。因此，本作的動畫改編從第一話到最終回全程維持著絕佳品質的美術水準，背景音樂更是挑人心弦。

光是以動畫製作的層面來檢視，本作實已足名留青史。不過，當作畫與音樂等偏技術層面的優點佔了太多目光時，本作其他的優點便容易遭忽略。故而，此文將從更深刻的角度點出本作的價值所在。只依靠美術是很難讓人產生將23分鐘的一集動畫重新回顧一次的慾望的，在這種慾望中必然含有在表面的作畫之上的要素。

三面概述

即便從《Merriam－Webster》這樣權威的字典來看，劇情（plot）的涵義都沒有被規定要複雜的如同《進擊的巨人》那般迴環反覆。因此，常聽到許多人喜愛批評某某作品沒有「劇情」本身就是一個可笑的謬誤，所謂的劇情也就是作品的故事罷了。但本作的劇情確是素樸的多，主要是展示明日小路與1年3班的學園生活。

在這種劇情架構下，採用從頭到尾的分析將是一個不智之舉，因此筆者將從主角明日小路的塑造；她對周遭的影響以及筆者認為的本作主題這三個層次來談。

首先，明日小路是一個來自鄉下的孩子，在鄉村人口外流以及日本總體少子化的背景下，就讀雙葉小學的她6年來都是一個人度過。報考私立蠟梅中學的目標是要穿上水手服，讓自己更接近憧憬的偶像福元幹（みき） 。

而她的特質可以分三個層次解釋。以最表面的印象來說，小路給人的觀感是充滿元氣與活力，同時看上去不大能掌握所謂「社交」的潛規則。因為她總是做出充滿衝擊力的舉動與發言，在第三話中脫鞋跑步或是對班長谷川景的腳表現奇特的興趣都是一例。這種特色吸引來的批評無非是針對她的性格過於超現實，但是否真是如此？只怕未必。

以簡單的發展心理學理論就可知道，在國小這段約7－12歲的時光中，孩童會在與老師跟同學的互動中不斷學習如何「恰當」的展演自身情緒。換個角度來說就是在人際互動中學著如何「操作」互動規範。那麼，6年中都是孤身一人的小路豈能知道這種人際的潛規則？在這個意義上，小路的人物設定除了絕無離題外更可謂相當現實。

小路另一層的特質則可拉到她是如何影響周遭這個部分來看。的確，從未與同年的孩子交流過的她在社交上表現的看上去是不那麼好。但是她毫無疑問的給周遭所有人都帶來了正面的影響。

為了更好的說明這個特點，筆者將舉三個實例。首先，她在第3話中以即使是多年好友都過分熱情的態度積極的接近班長谷川景。她對班長的腿表現出的欲求的確是相當奇怪，但筆者認為真正重要的是谷川景對她的看法：

我想做卻做不到的事，她這麼輕易地就辦到了。好開心。

這還能呼應的是在更前面一點的劇情中，班長表明自己並沒有特別想做的事和自己總是隨順的服從師長跟校規。從隨順的服從規定這方面來看，班長所謂的「做不到的事」應是指像小路那般展現自己，因為太過習慣聽從他人的指導而無法以自己的角度來找尋渴求之物。

假設她的這句台詞是基於單方面觀察小路的話，那她要發展出「好開心」的感情只怕是相當困難，因為過於亮眼的存在反會使無法觸及的人陷入自卑。幸運的是，小路真心且純粹的向她要腿的照片成為她改變的契機，她被稱讚拍照的技術讓攝影成了成就感的來源。

簡單來說，小路表現自己的率真方式並不是與她毫無相關的亮眼明星，而是藉著小路零距離感的交流和全面肯定真正的烙印在她的生命中。

而第二個實例則是在第5話中登場的大熊實。熱愛觀察生物的她總是自己一個人在自然生態中尋找感興趣的生物或是觀察明日小路。她對於生物的親近和興趣使她幾乎成為一個被疏遠的存在，這點在第五話中她將蛇捉起時與其他女同學的距離可顯著看出。

而小路對於自然跟觀察也同樣感興趣，因此她直接的跟大熊實搭話，兩人在第五話中進行了一場觀察同學的旅程。這對於大熊實有兩種意義。

首先，她從小路身上得到了「平等」對待。在日本特別是女校中，外貌跟人氣會形成一種「階級」，這同時也是校內的自然權力排序。小路在天身貌美之外那和善又充滿表現力的個性使她理所當然的成為蠟梅學園的人氣巔峰，大熊實也由此判別她與總是待在角落的自己不可能有交集。

然而小路的友善平等的施予了她，這在提升自信乃至自尊的效果可以從她在小路出手干涉前後表現的語氣跟聲量。當小路主動陪她一起觀察生物後，她的聲氣跟動作很明顯的更加的有自信而不是如同在接近蛇時那種試探並輕聲細語的態度。

再者，小路完全的接受了她的興趣，她打從心底的不認為觀察生物是奇怪的。因此，大熊實在她面前可以做真正的自己，這也是為什麼她在小路面前變得相當健談。

最後是小路對四條璃生奈的正面影響。正如第10話中介紹的一般，打網球的她同時也十分在意身材，她的球技看似因為兩年的空窗期而退步。然而，正如在第10集末尾中暗示的，造成她球技退步的原因其實是因為對自己的身材過度自卑而不敢施展手腳。