「令和怪物」佐佐木朗希再投出8局無失分，無緣挑戰連兩場完全比賽

（中央社）日本職業棒球千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希4月10日投出完全比賽，雖然今（17）日無緣挑戰連兩場完全比賽，但從開季到今天已連續25局三振打者，追平日本投手紀錄。

佐佐木10日投出日職睽違28年的「完全比賽」，以20歲5個月的年紀改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的最年輕紀錄。且連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。

日本《每日新聞》報導，羅德隊今天在千葉主場迎戰日本火腿隊，佐佐木投完8局總共用了102球，未讓任何一名打者站上壘包後退場，無緣挑戰連續兩場完全比賽。

日媒《Sponichi Annex》報導，佐佐木從本季初登板以來，到10日已連續23局「局局有三振」，今天對戰日本火腿隊前兩局再奪三振，但因為第3局沒有三振任何打者，連續三振局數停在25局，追平至今日本選手最多紀錄，但改寫了開季初登板連續23局紀錄。

日本職棒連續三振局數紀錄是43局，由當時軟銀隊的外籍投手薩爾法特（Dennis Sarfate）在2015年創下。

但如果單看日籍投手的話，目前最多紀錄是歐力士隊山本由伸2020年創下的25局；再來就是從球季初登板起算，日本火腿隊伊藤大海2021年投出的連續23局。

佐佐木4月10日在主場達成「最年輕完全比賽」，讓全場球迷熱血沸騰，今天主場千葉海洋球場門票在上午10時前全數售罄，這是在未受防疫限制下，繼2019年9月24日對戰西武隊以來再次客滿。

佐佐木朗希8局退場，日網友讚羅德監督保護投手

日本職棒千葉羅德海洋隊20歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，今天在客滿主場8局投球近乎完美，最後在雙方0比0情況下退場，許多日本網友認同羅德監督判斷，認為應該保護投手。

日本《中日體育》、《Sponichi Annex》報導，佐佐木今天投完8局飆出14次三振，且未讓任何一名打者站上壘包，幾乎完美的投球內容被寄望能連續兩場拿下完全比賽，卻在8局投完後退場。

這場比賽打完8局時，雙方仍以0比0相持不下，佐佐木在用了102球後退場，未在9局上登板。兩隊9局打完進入延長賽，火腿隊最後以1比0險勝羅德隊。

阪神前球員藤川球兒在推特上說，看到佐佐木被換投總算令人安心；前日本火腿球員建山義紀也說，「這是了不起的英明決斷。」

日本網友在社群網站上表示，「在這個時候把佐佐木換下場我覺得很棒，代表羅德監督井口資仁堅持保護投手。」也有網友持相同意見說，羅德真的很珍惜佐佐木朗希，「很厲害，這個判斷太厲害，令人尊敬。」

當然，也有網友對換投表達「無法理解」、「不可能」、「太莫名其妙」等意見。

佐佐木退場後說，雖然沒掉分持續進行比賽很好，但用球數有點多導致指叉球的精準度略差，希望這些地方都能再持續加強。

在日本雅虎即使搜尋熱門關鍵字排名，截至下午4時止，佐佐木朗希高居第1、羅德打線排第3、井口監督排第4、再度完全比賽排第8、羅德攻擊排第10，甚至連錯字的「佐佐木郎希」都排名第9。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺