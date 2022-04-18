呂秀蓮發起「和平愛台灣」大遊行，宛如毛澤東「和戰兩手策略」重現今日

文：黃澎孝

呂秀蓮前副總統4月4日婦幼節凌晨在臉書表示：俄烏戰爭「血淋淋的戰役，見證戰爭的殘忍和愚蠢。」因此，她到許多知名宮廟參拜，與住持及管委會委員晤談，大家都擔憂戰爭會發生。

因此「宗教界同意」：5月14日發動「所有愛台灣，反對戰爭」的各界人士一齊舉辦「和平愛台灣」大遊行云云⋯⋯。

哈哈哈哈，呂秀蓮這番夢囈般的說詞，大概只有涉世未深的「兒童」才會相信吧？事實上，搞過社會運動的過來人，搞過政治運動的明眼人，不假思索，就會質疑這個所謂「和平愛台灣」的大遊行：

「錢」從哪裡來？ 「人」從哪裡來？ 「事」由誰來辦？ 「勢」要如何造？ 「破」要衝向誰？ 「立」要導向哪？

我這信手捻來的「六大問」，其實就可測出「和平愛台灣」大遊行的水有多深了。

回顧1949年，國共內戰結果國民黨失利逃台，兩岸分治迄今70幾年來，台海始終都籠罩在戰爭的陰影之下。然而從古寧頭戰役、一江山浴血到823金門砲戰。哪一場 流血衝突 不是由中共發起的？

說白了「中國共產黨」就是破壞台海和平的戰爭慣犯「中華人民共和國」就是危害中華民國台灣的唯一敵人。呂秀蓮和那些所謂的「宮廟負責人」真要「和平愛台灣」就應該去北京天安門大遊行去啊。

習近平以及中國歷任領導人，不就是一再威脅不放棄：「以武力統一台灣」的元兇首惡嗎？呂秀蓮等人，不敢指責中國屢屢挑起台海戰火，更不敢質問習近平：為何要與俄羅斯結盟，背後支持普亭犯下侵略烏克蘭的戰爭罪行？

不敢嗆聲習近平也就罷了，幹嘛反過來要衝著台灣總統蔡英文呢？

瞧呂秀蓮疾呼：所有愛台灣反對戰爭的人「一齊走出去，喊出來。」喊給三軍統帥蔡英文聽。 「三軍統帥自己不用上戰場，但別人家的子女會因他一聲令下而命喪黃泉」。

難道是蔡英文要「反攻大陸，消滅共匪」？還是蔡英文與澤倫斯基聯手挑起了俄烏戰爭？簡直就是混淆是非，別具用心嘛。其實當呂秀蓮評論俄烏戰爭說：「在旁煽風點火或暗通款曲的是誰？世人其實心知肚明。」呂秀蓮她自己，或是她署名文章的幕後執筆人已經「漏了餡」。

事實上，呂秀蓮這段話的「原始出處」就是中國外交部發言人華春瑩，在俄烏戰爭爆發次日2月25日，在例行記者會上指責美國在後面「搧風點火」：

作為始作俑者，點火的應該考慮如何以實際行動盡快把火撲滅，而非指責別人。

為什麼，美國哈佛大學畢業的呂秀蓮，竟然會和中國外交部發言人沆瀣一氣呢？這就是值得我們推敲的「深水區」。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 1947年中共發動「520運動」期間，南京金陵大學校門上的標語

其實，瞭解中共黨史的人都知道：中共最擅長搞「和戰兩手策略」。篤信「槍桿子出政權」的中共，每當面臨「軍事鬥爭」的形勢不利時，他們就會另起「第二條戰線」搞「和平運動」。

最有名的事例就是：1947年3月19日，國軍第一戰區司令長官胡宗南率軍攻克中共的陝北老巢延安後，中共的「軍事鬥爭」處於失敗邊緣。

中共乃於1947年5月20日，以「要飯吃，要和平，要自由」為口號，在南京、天津等大城市，同步發起大規模的學生示威遊行；後來發展成為全國性的「反飢餓、反內戰、反迫害」之所謂「520運動」。

在中共黨史的評價中，「520運動」是毛澤東所謂「第二條戰線」「和平鬥爭」的勝利成果。 成為阻遏蔣介石剿共戰爭，促成共軍「解放全中國」的最得力的同盟軍。

多麼相似的情境啊。中共的盟友「俄爹」在烏克蘭戰場上，被美國的「無影手」打得灰頭土臉。美國領頭發起的超極限制裁，更令俄羅斯經濟瀕於崩潰。中共在看得瑟瑟發抖之餘，當然知道：所謂「武統台灣」的「時與勢」已不在中國一方。

但是，對於侵台不肯死心的中共，只好另起「第二條戰線」。重拾「和平統戰」的故技，其目的就是要渲染烏克蘭戰爭的平民損傷，扭曲澤倫斯基領導烏克蘭人民反抗俄羅斯侵略的價值。甚至，打著「和平愛台灣」的旗幟，妖魔化蔡英文建軍備戰的努力，醜化美軍70幾年來，維持台海和平的重要貢獻。

其最終目的，就是要「兵不血刃」的，推動台灣從地方到中央逐步建立「親中政權」罷了。至於，那些所謂的「宮廟負責人」，只要深入查查他們「香油錢」的帳，就能揭開傳聞已久，中共對台灣各地宮廟統戰滲透、金錢收買的紅色真相。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航