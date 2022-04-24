說不清對與錯的荊州（下）：比較演義與正史「品荊州」

西元201年，40歲的劉備於汝南郡被曹操擊敗，投奔了荊州之主劉表。幾年前的徐州大屠殺、關中大飢荒，數百萬中原百姓南漂。荊州牧劉表年輕時是漢末男團「八俊」之一，與袁紹都是著名高富帥，劉表隻身到荊州任職，先爭取士族蒯家、蔡家支持，再向權臣李傕、郭汜稱臣，開啟了亂世之夢。

然而劉表東與揚州之主孫權結下殺父之仇，西對益州之主劉璋搧動內亂結仇，南費數年平定張羨，卻在曹操的箝制下無法觸及交州，北則是直接面對曹操。四面環敵下，劉表漸漸放棄了野心當起種田派，盜賊在恩威並濟下歸順，隱士在鄉野山林間開堂，荊州遙身為文化之邦，為往後荊州繁華譜下了序曲。

起初劉表扶宛縣的張繡抵禦曹操，張繡向曹操投降後，劉表便以劉備駐新野縣代替，一待就是八年，劉備浪跡中原、一生飄零，這八年可以說是劉備最愜意的時光了，西元207年劉備透過隱士水鏡先生得知「臥龍、鳳雛，得其一可得天下。」，經劉備三顧茅蘆，那個男人出現了。

西元208年8月，統一北方後的曹操揮師荊州，亂世淨土終躲不了劍戟寒芒，劉表病歿，繼承人劉琮向曹操躺平投降。劉備得知後徹軍襄陽縣，卻因不忍兵發劉琮又轉往江陵縣，神奇的一幕出現了，荊州百姓竟如滾雪球追隨劉備。

這八年來劉備在荊州並沒有閒著，不斷收買民心，荊州百姓就像中了劉備幻術一樣，冒著生命危險也要上劉備這班死亡列車。劉備不忍拋下百姓行軍緩慢以致被追兵追上，在趙雲救阿斗及張飛大鬧長板橋的名場面下方解圍，改往夏口縣進軍。襄陽縣及江陵縣則皆落入曹操麾下。

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「羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。」赤壁的熊火，焚毀了曹操的統一大夢，歷史上的的赤壁之戰同樣是撲朔迷離。《三國演義》裡周瑜為督都、程普為副督都，且周瑜為聯軍司令，歷史上周瑜、程普各為左、右督都，程普不睬周瑜調度，劉備應為聯軍司令。無論如何，周瑜採納黃蓋的火攻就像戴了寶石手套一樣，彈指間就讓強擄灰飛湮滅。

再來是本篇更加撲朔迷離的荊州爭議，《三國演義》偏蜀漢，但在荊州爭議態度卻相當異常。荊州在《三國演義》不僅是州，還是一座叫荊州城的「城」，如《三國演義》在徐州也有一座徐州城。《三國演義》「荊州」指的可能是州、可能是城，如果是城說的便是江陵城。借荊州在《三國演義》整個很妙。

《三國演義》在赤壁之戰後，趁周瑜與曹仁大戰南郡城，諸葛亮用計奪取了南郡城、荊州城、襄陽城，事後魯肅前來找劉備理論，魯肅說：「如果不是赤壁之戰我們救你，你們早被滅了，所以整個荊州應該都是我們的，請把荊州城、襄陽城還來。」魯肅這話明顯就是輸不起然後開非法高利貸的話術，那如果我曾經請沒錢翹家的馬斯克吃麵包，是不是現在特斯拉公司都算我？

妙的是，諸葛亮還跟魯肅一搭一唱說：「荊州本來是劉表的，待劉表長子劉琦死了再還你。」居然就這樣默認要「歸還」荊州了？事出所料，劉琦很快病死了，魯肅又催討，於是諸葛亮與魯肅畫押待拿了益州再還荊州，劉備拿了益州後魯肅又催討，劉備假意要歸還江夏、長沙、桂陽三郡，關羽暗通劉備之意上演單刀赴會，說好聽一點叫單刀赴會，說難聽一點叫關羽忽然挾持魯肅然後對孫權擄人勒索。

等等，你們到底在搞什麼？劉備有什麼好認賬的？諸葛亮根本不需配合魯肅搞什麼借荊州的迷糊仗啊，孫權根本吋土未借，劉備卻需把辛苦拿下的荊州地盤全算孫權借的？而且魯肅你真要玩主權論的話，那也有荊州的曹操怎麼不去對他拍桌？關羽也好不到哪去，一言不和趁人不被就抓人當人質，後人還寫詩稱讚關羽很勇。我說你們大腦迴路還在嗎？

事後劉備為了減輕漢中之戰的壓力，還是歸還江夏、長沙、桂陽三郡以求孫權兵發合肥，才還三郡孫權還是很不滿，於是西元219年趁關羽襄樊之戰時，呂蒙背盟奪取剩下的南、武陵、零陵三郡。順帶一提，《三國演義》對襄陽城出現bug，在西元209年劉備軍已奪得襄陽城，此後曹操軍對荊州無動作，但西元219年襄陽城卻落入曹操軍手中，關羽還為了奪襄陽城發動了襄樊之戰。

梳理完了《三國演義》吐嘲點滿滿的荊州爭議，歷史上的荊州爭議則相當複雜，我已花費前面兩篇濃縮解釋。最後來說《三國演義》真正最大的bug，在《三國演義》第六十三回，諸葛亮對留荊州的關羽留下「北拒曹操、東和孫權。」八句鍼言，讓人以為關羽只要專心防守，事後曹操對荊州也無作為，誰知西元219年關羽無視諸葛亮之言沒事北伐，搞到荊州被摸走。

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事實上關羽在荊州一直都在與曹操作戰及搔擾，西元214年關羽已控制當陽縣，西元218年1月曹操首都許縣發生了金禕、耿紀、韋晃之亂，是為了響應關羽進兵發動的政變。西元21八年侯音在宛縣響應關羽發動民變，聲勢相當浩大，還是出動了曹仁花了三個月時間才平亂，同年孫狼也取得關羽授印在許都以南搧動民變。代表西元218年關羽的兵鋒已經觸及華南一帶。

劉備、關羽兩線作戰，在西元219年6月劉備攻下漢中郡前，防守神將曹仁早已被關羽擊敗，退守樊城，劉備安排孟達、劉封也出兵上庸郡壓制襄陽、樊城上游。7月曹操派出王牌于禁救援曹仁，8月關羽水攻擊敗于禁，于禁率軍向關羽投降，關羽的無情單殺、無情雙殺，華南人民終於陷入瘋狂，紛紛響應關羽向曹操倒戈。無論是《三國志》或《三國演義》，對關羽威震華夏總是輕輕帶過，像是偶然事件，然而那可是劉備、關羽佈局多年的結果。