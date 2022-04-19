俄烏戰爭把瑞典、芬蘭逼向北約，意外讓台灣鑿通與北歐合作的道路

普亭的決策圈太過偏狹，沒人知道克里姆林宮會不會動用核武，即使開戰前理性樂觀認為不會開戰的分析者，現在也已經沒人敢把話說死了。人人擔憂莫斯科想不開在歐洲種香菇，大環境緊繃氛圍，也難怪瑞典芬蘭趕著搭上北約列車，起碼要爭取到核保護傘再作打算。

從義大利到瑞典，全歐陸因為嗅到核戰的氛圍而搶購碘片，法國發動核武演習展示核威懾力，英美人員頻頻在北約東翼奔走，強生首相下週甚至要去印度拉攏莫迪總理。原本的中立緩衝國瑞典、芬蘭，如今也不能不改變國家的方向。

瑞典與芬蘭，北約北翼的最後拼圖

不過，瑞典芬蘭並不是倉皇行動，早在1995年瑞典芬蘭加入歐盟開始，就已經不是純然的中立國，甚至這兩國一直是北歐防務合作（NORDEFCO）與英國領導的遠征軍聯合部隊（JEF）成員，現在只是因為核戰爭刺激啟動原本就有的北約方案，軍事全面靠向西方。

確實從喬治亞戰爭、克里米亞被兼併、頓巴斯到烏克蘭戰爭，接下來俄軍哪時攻擊波羅的海或芬蘭都不奇怪。從黑海、東歐平原、波羅的海到斯堪地那維亞，這些原本東西陣營的緩衝國、前蘇聯加盟國，經過近30年來對莫斯科擴張野心的觀察，已經不再抱有期待。

北約盟國享有美英法三大國的核保護傘，連烏克蘭都有中國的核安全保證（雖然網信辦急著在網路上澄清那並非「核保護傘」而只是普世性承諾，笑），瑞典芬蘭繼續維持僅存的軍事不結盟效益太低。何況當代戰爭型態已經延伸到核戰、網路戰、電子戰、太空領域，都不是靠著一國傳統防衛武力可以應付。每個國家都需要更多情報。

瑞典與芬蘭的量體跟北約比自然很小，但這兩國並不是單純投靠，因為瑞典是軍火與電信工業大國，芬蘭則是與俄羅斯有1300公里的共同邊界。北約前政策規劃負責人、法國安全專家波蒂埃（Fabrice Pothier）就指出，陸地部隊一直是北約弱項，原本應該扮演中堅力量的德國迴避這一環節，而芬蘭可以彌補空缺。

Photo Credit: 中央社 外交部14日下午在台北舉行瑞典國會暨歐洲議會議員聯合訪團記者會，外交部發言人歐江安（前左5）、歐洲司長陳立國（左）會中與台灣-瑞典國會議員協會主席歐柏莉（Boriana Åberg）（前左3）、瑞典籍歐洲議會議員魏莫斯（Charlie Weimers）（右5）等訪 團成員開心比讚合影。 中央社記者張皓安攝 111年4月14日

台灣與北歐合作的道路

對台灣而言，比較重要的是瑞典的外交與經濟布局。瑞典原本就是對全球衝突研究極深的國家（有著名的斯德哥爾摩和平研究所），知識份子與決策者素質很高。這個國家前幾天大張旗鼓派團來台灣表達善意，不得不說很有意思。

瑞典或許從她的波羅的海鄰居身上學到一些撇步：國防靠美國，經濟靠東亞。但這個「東亞」不再只是龐然佔據目光的中國，東亞的技術、資本與友誼，必須從日本、韓國……以及台灣身上取得。

瑞典龐大的軍火、汽車、電信，無一不需要台韓製造的半導體。對台灣而言，瑞典也不會只是客戶，光一個阿斯特捷利康製藥（對，就是那個做疫苗的AZ，英瑞合資公司）如果參與台瑞合作，就有一堆機會讓台灣生技業升級，愛立信亦不乏與台灣電子業可以合作的空間。

若台瑞合作順利，台灣等同也多了一條軍火採購的管道，電信基礎設施更是台灣未來布局最重要的一環。說穿了，瑞典可不是只有IKEA或H&M而已，她是實實在在的工業強國。

台灣自身已有龐大的電信基礎設施布局，尤其當台灣從事新南向，或是透過台美基礎建設合作架構參與太平洋島國的電信網路投資（美日澳主導），亞太與北歐就會有更深更廣的合作。當然，若台瑞之間因為外交增溫促進了電信基礎設施的合作，不難想像台灣與芬蘭循類似模似拓展合作。

尤其在西方排斥華為電信設備以後，芬蘭的諾基亞已經躍升為全球5G設備龍頭。未來連結衛星系統的6G建設，更可望建立一個連結「美國－歐洲－東亞」的強大供應鏈聯盟。

一旦這個供應鏈聯盟具體成型，技術壁壘、廣大地面設施與軌道衛星的整合應用，會將中俄的電信網路與衛星系統遙遙拋在身後——但這一人類的科技未來，仍必須克服中俄的軍事威脅與政治阻礙。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

結盟站隊，一樣可以保持外交彈性

瑞典可以從立陶宛身上學習，台灣同樣也可以。台灣親中派經常詬病政府「親美一面倒」，雖然這類言論幾乎是出於選舉或經濟扈從利益，但在一定程度上也是事實。台灣學者或輿論很容易侷限在美中關係之中，連帶政治人物的思考也落入窠臼。

在思考靈活這一點上，國內親美派、台灣國族主義者的目光太集中在中國問題，親中派同樣將中國紅利或中國威脅過度放大，這些傳統論戰反而讓台灣不能淋漓盡致運用自身的戰略籌碼。反觀老蔣時代因為有安理會五強身分與二戰經驗，更能從世界格局思考台灣的地緣政治問題。

但立陶宛模式開啟了一個新的可能性，儘管這是日本安倍晉三前首相「自由與繁榮之弧」倡議下，透過日本、英國、美國的外交人員穿梭而達致，立陶宛、捷克與台灣迅速拉近距離，終歸是開啟了一種「戰略前線國家」的外交、經濟互補模式。

「立陶宛模式」已經將東歐國家組成的「三海倡議」（TSI）打造成有實質意義與發展空間的經濟平台，並且成功串接了英國、日本、韓國和台灣；克里米亞被兼併後，東歐國家以「布加勒斯特9國模式」將北約東翼整合成更堅實的安全同盟。在東歐展開的重層的政治經濟軍事合作體系，不只針對俄羅斯的侵略，也越發重視對抗中國的經濟滲透問題。

東歐國家依舊是堅實的北約盟國，台灣照樣可以親美一面倒，但是在高層次的戰略結構下，中小國家的結盟站隊可以有更多靈活空間，這就是「立陶宛模式」的啟發。