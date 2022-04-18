烏軍堅守馬里烏波爾不投降，澤倫斯基：若守軍遭殲滅將終止所有對俄談判

文：德國之聲中文網（路透社、美聯社等）

烏克蘭軍方週日清晨（4月17日）的一份報告稱，俄軍對馬里烏波爾的空襲仍在持續，在海港附近「也有突擊行動」。稍早前，俄羅斯方面表示，俄軍已經清掃並基本控制了馬里烏波爾市區，星期六只剩一小部分烏軍士兵仍然駐紮在一座大型鋼鐵廠內。未經核實的俄方消息稱，鋼鐵廠內大約有2500名武裝人員，其中包括數百名外籍雇傭兵。

俄羅斯國防部在一份聲明中說：「鑑於亞速鋼鐵廠（Azovstal）形成的災難性局勢，俄羅斯武裝力量出於純粹的人道主義原則，從2022年4月17日6時起，向（烏克蘭）民族主義陣營以及外國雇傭軍武裝分子提供停止任何敵對行為、放下武器的機會。所有放下武器的人將被確保生命安全。」聲明強調，守衛鋼鐵廠的武裝人員可以在當地時間上午10點前離開工廠，但不得攜帶任何武器及彈藥。後來這一期限被進一步延長到中午13點。「如果守軍繼續抵抗，就會被全部消滅。」

基輔方面並沒有對俄羅斯國防部的這份最後通牒做出回應。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）週日上午強調，馬里烏波爾的烏克蘭守軍仍然堅守陣地。她讚揚守軍是「保衛烏克蘭的盾牌」，因為遭到圍困的他們牽制了大量俄軍，導致後者無法去進攻其他方向。馬里亞爾預計，俄軍接下來有可能對馬里烏波爾市的剩餘烏軍發動兩棲登陸作戰。

馬里烏波爾戰況慘烈

過去幾星期中，交戰雙方圍繞亞速海沿岸的重要港口城市馬里烏波爾進行了慘烈的爭奪。如果確如莫斯科所說，俄軍控制了馬里烏波爾市區，便意味著2月24日戰爭爆發以來烏克蘭首次有大城市落入俄軍之手。

俄國防部在最後通牒中提到的亞速鋼鐵廠近期被稱作城市堡壘。它位於一片毗鄰海岸的工業園區，佔地超過11平方公里，包含大量的建築物、高爐、鐵軌。交戰期間，烏克蘭守軍包括了烏克蘭海軍陸戰隊、摩托化步兵、一個國民警衛隊旅以及具有一定極右翼色彩的民兵組織「亞速營」。至於有多少人守衛亞速鋼鐵廠，則並沒有確切的消息。

根據俄羅斯國防部的說法，俄軍已經「完全清除」了市區的烏軍武裝人員，並且包圍了亞速鋼鐵廠的「殘餘力量」。俄方稱，截至4月16日，烏軍已經在馬里烏波爾市損失了4000餘人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對媒體表示，馬里烏波爾的情況「非常艱難」，「我們的士兵被圍困、傷員被圍困，那裡正發生人道主義危機，但是他們仍在自衛。」他指責俄羅斯「故意要消滅馬里烏波爾市的所有人」。他強調烏克蘭政府與馬里烏波爾的守衛者保持聯繫，但並沒有回應俄軍「已清除市區烏軍」之說法。

澤倫斯基還表示，假如馬里烏波爾的烏克蘭守軍被完全消滅，烏方就會終止一切形式的對俄談判。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Schmyhal）透露，截至週日傍晚，馬里烏波爾仍然沒有被俄軍完全佔領，當地烏軍士兵「將戰鬥到最後一刻」。他在接受美國廣播公司（ABC）專訪時說，當地還有約10萬平民也遭到了包圍，面臨缺水缺糧斷電停暖的困境。

俄羅斯國防部則指責基輔方面「禁止馬里烏波爾守軍向俄軍投降」。

俄軍遠程打擊烏克蘭城市

此外，據烏克蘭媒體報導，首都基輔市發生了爆炸。但基輔副市長波沃羅茲尼克（Mykola Povoroznyk）則反駁說，防空系統阻擋了俄軍的襲擊。此前，俄軍宣佈要加強對烏克蘭部分城市的遠程打擊，以報復「破壞行動」以及「恐怖主義行徑」；俄方並沒有明確指出究竟是哪些「破壞行動」。

基輔和莫斯科方面均證實了俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」導彈巡洋艦沉沒的消息。

烏克蘭軍方還報告稱，從白羅斯起飛的俄軍飛機向烏克蘭西部、靠近波蘭邊境的大城市利維夫（Lviv）發射了巡航導彈，四枚巡航導彈被烏克蘭防空系統擊落。作為難民以及國際援助的樞紐，利維夫至今未受到明顯的破壞。

目前，俄羅斯已經將主攻方向調整為烏克蘭東部。如果馬里烏波爾被俄軍完全控制，就意味著頓巴斯（Donbas）地區分裂勢力以及俄羅斯控制了整個亞速海沿岸，頓巴斯與2014年被俄吞併的克里米亞之間將出現一條陸上通道，烏克蘭控制的海岸線將被壓縮到克里米亞半島以西的敖得薩一帶。而敖德薩（Odessa）目前也是俄烏雙方的重點區域。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航