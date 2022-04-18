游錫堃啟動立法院遷址作業將拜會各地方政府，柯文哲：還是留在台北比較好，舊空總最適合

立法院遷建案討論多年，日前多位外國使節訪台，國會空間不足的問題再次浮上檯面。立法院長游錫堃15日召開「未來國會願景規劃諮詢委員會」會議後，凝聚五大共識，今（18）日舉行「新國會園區選址」計劃正式啟動記者會，針對目前全台各地共19個國會遷建提案選址，游錫堃表示，親自拜會相關所在地的地方政府，最快19日將拜會台北市長柯文哲。

柯文哲近日受訪時指出，北市都發局規劃4個地方，他個人認為，立法院還是要留在台北較好，不然和行政院分開兩地，開會不方便；台北市提出了數個地點，柯文哲表示，他個人覺得台北市內的「舊空軍總部」及「後備司令部」最為可能。

游錫堃今天早上在記者會上表示，立法院是國家最高的民主殿堂，也是影響台灣民主成就和精神的所在地；1961年立法院遷入現址這個臨時性的學校用地至今已有61年，是全國最老舊的獨立機關建築，多年將就使用下來，委員辦公場所、會議室等散落各處，議事運作效能一直無法做很好的發揮，另外議事空間也無法滿足民眾旁聽、媒體採訪等需求，這幾年來國際參訪團缺乏合適的接待場所，尤其為了防疫需求，又擔心影響委員們出入，院方找尋空間規劃動線都捉襟見肘；不要說是要彰顯民主最高的殿堂的意象，連本身的功能都有問題。

游錫堃也說；其實在31年前，1991年就有遷建想法，1998年也通過241億的遷建預算，後來因故沒使用，預算只好繳庫；現在不只是委員、院內同仁都感覺到這些困境，立法院的遷建計畫，不能繼續紙上談兵。

因此「未來國會願景規劃諮詢委員會」透過共識決，認為立法院的遷建計畫有五大重要目標，包括成為名符其實的最高民主殿堂；全國人民集遊陳抗中心的中心，要方便民眾來此表達意見；國內外遊客的樂意參訪的重要地標；學生公民法治教育的校外教室以及華文圈憲政民主典範。

柯文哲：留在台北比較好，舊空總最適合

柯文哲昨天受訪時指出，他認為立法院留在台北較好，「總不能行政院跟立院在不同地方，官員要開會備詢就成問題ㄌ了」。立院擺在台北對長期國家運作較好，「自己會盡量幫忙」，而當被問及最合適地點，他鬆口指出，舊空軍總部與後備指揮部最適合。

柯文哲並透露，立法院目前位置不是很好，游錫堃曾與他說過，希望能在他任內將立法院遷建，畢竟作為國家立法機關需要很多功能性，而現在的建物算是古蹟，要再加蓋什麼都有困難。他的態度是盡量幫忙。

游錫堃今天則表示，很感謝台北市又多提出了幾個地點，包括憲兵隊、後備指揮部、中正萬華區的拖吊保管場、劍潭青年活動中心等；再加上過去院會討論過以及立委提議的，台北市目前有最多提案地址，他將於明天下午拜會台北市長柯文哲進行初步討論。

遷址提案地點包含成功嶺、彰化高鐵和中正紀念堂

「未來國會願景規劃諮詢委員會」的21名成員，除游錫堃院長、蔡其昌副院長及林志嘉秘書長外，也經立法院各處一級主管推薦18位各領域專家共同參與，背景涵蓋了「建築、都市設計或都市計畫專長」、「政治或國會研究專長」、「其他相關專業」等多元專業領域，像是建築事務所負責人劉可強、政大台灣史教授薛化元、台藝大藝術行政管理研究所教授殷寶寧、台北市前前都發局長林洲民等。

過去經立院決議通過的遷建地點有華山車站舊址、空軍總部舊址二處，近年來由立委和地方政府提案的地點遍及全台各地，台中市立委黃國書以及現任台中市長盧秀燕擔任立委期間，都曾提議將立法院遷建到台中市。彰化縣正午也曾提案將立法院南遷彰化縣，在高鐵彰化車站特定區。

立委張廖萬堅，莊敬程和前立委陳柏惟則曾經提議把當兵新訓的地點「成功嶺」發展為國會山莊；立委高嘉瑜、何志偉等人則曾經建議考慮台北市南港區的202兵工廠或是聯勤司令部。宜蘭立委陳歐珀也提案宜蘭退輔會森保處、羅東中興紙廠等；還有立委提案使用未來土城看守所釋出的土地。立委林昶佐等15人則曾提出，將立法院移到中正紀念堂。



諮詢委員會提案的有華光社區、立法院現址、華山藝文特區等。國會改建的地點，位於台北市轄區有6處、台中市4處、宜蘭縣2處、新北市1處、彰化縣1處。

立法院改建及遷建規劃自1997年預算逾期終止後至今懸而未決，為儘速解決建物老舊、空間不足等問題，立法院去年召集專家學者成立「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會」展開前期幕僚作業，並提出五大願景。游錫堃今天說明，等到諮詢委員會最後決定好數過可行的方案，到時候會成立特種委員會來進行審查；至於他任內應該還不會編列相關預算，他的主要任務是找到適當的地點，要怎麼規劃遷建方式交給後續來處理。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航