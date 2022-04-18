2022/04/18,
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聰明報稅3大關鍵解析：股利所得要「合併計稅」還是「分開計稅」？小資族、股市大戶不一樣

聰明報稅3大關鍵解析：股利所得要「合併計稅」還是「分開計稅」？小資族、股市大戶不一樣
圖為去（2021）年報稅季，臨櫃 報稅民眾緊戴口罩，小心防範疫情（Photo Credit: 中央社）

我們想讓你知道的是

原則上，綜合所得稅率落在5％至30％的族群採合併計稅比較有利；所得稅率40％的族群則用分開計稅較適合。不過，建議民眾仍要實際計算後，才知道哪種方式最能省荷包。

去（2021）年上市櫃企業成長動能強勁，當年度獲得豐沛股利的股東，與公司共享成長果實，隨著5月報稅季將至，小資族、股市大戶該如何聰明報稅，透過情境試算，3大關鍵整理一次解析。

安永執業會計師楊建華說明，股利課稅分為「合併計稅」與「分開計稅」，納稅義務人可二選一擇優適用。

若採合併計稅，股利和其他綜合所得合併計算稅額，並按「股利所得金額乘以8.5％」計算可抵減稅額，每一申報戶抵減稅額以新台幣8萬元為限；採取分開計稅，股利以28％分開計算應納稅額，再與其他綜合所得計算的應納稅額合併報繳。

年薪百萬以下小資族，股利所得如何申報

單身上班族陳小姐，薪資所得90萬元、股利所得10萬元。

採取合併計稅，陳小姐綜合所得淨額計算方式為「100萬元減掉免稅額8.8萬元、標準扣除額12萬元、薪資扣除額20萬元」，綜合所得淨額為59.2萬元，適用綜合所得稅率級距為12％，扣掉累進差額3.78萬元，抵稅前應繳納約3.32萬元；不過，10萬元股利所得可抵減8.5％，即8500元；最後，陳小姐須繳納約2.47萬元。

若採分開計稅，陳小姐薪資所得90萬元扣掉免稅額、標準扣除額、薪資扣除額，綜合所得淨額為49.2萬元，適用課稅級距為5％，須繳納2.46萬元；10萬元股利所得要以28％分開計算應納稅額，須繳2.8萬元；兩者合計5.26萬元。

由此可見，對於單身上班族陳小姐而言，採合併計稅方式較划算。

股市大戶、股利豐厚的退休族群，聰明報稅招數

單身大戶張先生，薪資所得500萬元、股利所得1000萬元。

若採合併計稅，張先生的綜合所得淨額為1459萬，適用課稅級距為40％，扣掉累進差額82.96萬元，抵稅前應繳納約501萬元，1000萬元股利所得上限可抵減8萬元，最後張先生須繳納493萬元。

如果改採分開計稅，張先生綜合所得淨額為459萬，適用課稅級距為40％，扣掉累進差額82.96萬元，應繳納約101萬元；1000萬元股利所得以28％分開計算應納稅額為280萬元；兩者合計約381萬元。

因此，對單身大戶張先生來說，採分開計稅方式較優。楊建華說明，張先生無論選擇股利合併或分開計稅，所適用綜所稅率均為40％，若選擇分開計稅，等同將股利所得獨立於其他綜合所得以28％計稅，申報上相對有利。

股利所得低於94萬元，適用5％課稅族群有機會退稅

楊建華指出，採取合併計稅，若以每戶抵減限額8萬元除以抵減率往回推算，全年股利所得在94萬元以下者，可全額抵減；此外，若股利可抵減稅額大於應納稅額，還可退稅；楊建華表示，有機會退稅者一定是適用綜合所得稅率5％的族群。

舉例來說，單身小資族楊小姐年薪48萬元、股利所得20萬元，採取合併計稅；綜合所得淨額為27.2萬元，適用課稅級距為5％，抵稅前應繳納1.36萬元；不過，20萬元股利所得可抵減8.5％，即1.7萬元；總計楊小姐可退稅3400元。

楊建華表示，原則上，綜合所得稅率落在5％至30％的族群採合併計稅比較有利；所得稅率40％的族群則用分開計稅較適合。不過，建議民眾仍要實際計算後，才知道哪種方式最能省荷包。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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