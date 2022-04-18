衛福部諮詢兒科醫學會討論「輕症兒童提前送醫警訊」：出現四大警訊才就醫恐怕「有點晚」

一名2歲幼童於14日採檢確診後即住進加護病房治療，為國內首例未滿5歲幼童因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）併發重症，幼童確診後的送醫條件引起討論。衛福部醫事司16日晚間諮詢兒科醫學會，討論出「輕症兒童提前送醫警訊」，就等衛福部正式公告，疫情指揮中心則表示將在20日開會訂下確診兒童送醫要件。

（中央社）國內出現首例未滿5歲幼童因COVID-19併發重症，指揮中心昨（17）日表示，「大家很努力」，醫院積極救治這名幼童；中央20日開會訂確診兒童送醫要件，避免再次出現類似事件。

國內出現首例COVID-19兒童重症病例，個案為一名未滿5歲男童，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療。

面對兒童首例重症個案，家長擔憂，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會中表示，將與兒科醫學會專科醫師討論幼兒輕症居家照顧警示徵狀及建議，提供家長參考，確診兒童送醫要件預計將於20日下午開會定案，內容將包含症狀分類辨識、遠距視訊就醫、轉醫等，確保居家照護過程妥善。

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《中央社》、《聯合新聞網》報導，衛福部醫事司16日晚間緊急透過通訊軟體諮詢兒科醫學會，醫學會在一個晚上之內，討論出「輕症兒童提前送醫警訊」，就等衛福部正式公告。描述兒童確診者即便還在輕症階段，但若出現哪些跡象，就不可繼續居家照護，應立即送醫，以免再次出現分流不及的憾事。

兒科醫學會秘書長彭纯芝表示，兒童可能在短時間內快速從輕症變成中重症，如果等到指揮中心昨天提到的四大警訊出現才就醫，真的怕會有點晚。

所謂的四大警訊為指揮中心日前提及的重症警訊，確診COVID-19孩童出現應須立刻送醫：

呼吸喘 胸悶 意識不清 皮膚或嘴唇發青

《康健》報導，目前兒科醫學會歸納的「輕症兒童提前送醫警訊」包括發燒超過48小時以上、持續高燒（體溫超過39度）冒冷汗、不發燒時呼吸仍比較快、不發燒時精神仍差、12小時以上沒吃東西也沒有解尿、持續嘔吐。如果出現這些症狀，就要警覺很可能會變成中重症，應提早送醫；年紀越小的孩子，咳嗽流鼻水不止，如果家中沒有備藥，也需要就醫。

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