法國總統決選倒數：馬克宏、勒龐積極搶攻左翼選民，首輪落敗的梅朗雄將是造王者？

（中央社）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將與極右派挑戰者馬琳勒龐（Marine Le Pen），在總統選舉第二輪投票決勝負，調查顯示，極左派候選人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）的支持者大多表明決選當天他們不去投票或是將投廢票。

馬克宏是支持歐洲聯盟的中間派， 2017年大選第二輪投票同樣由他和馬琳勒龐對決，不少選民不願馬琳勒龐掌權而投他，讓他輕易擊敗馬琳勒龐。

不過馬克宏這次面臨嚴峻挑戰，他和馬琳勒龐都迫切希望吸引梅朗雄的支持者。梅朗雄在4月10日第一輪投票拿下約22％選票，排名第三。

梅朗雄呼籲支持者不要投票給馬琳勒龐，但也未表態挺馬克宏，他說他的黨將舉行公眾諮詢，協助指引那些支持他的人。

根據17日所公布的一份內部諮詢結果，大約21萬5000名參與者中，超過66％的人表示將不去投票、投空白票或無效票。略超過33％的人說他們會投給馬克宏。調查中並無投票給馬琳勒龐的選項。

梅朗雄的競選團隊在網站寫道：「諮詢結果並不是命令投票給任何人……每個人都能從中得出結論，並按他們認為合適的作法去投票。」

由於選民四分五裂且猶豫不決，候選人若能超越自己陣營，說服其他選民投票給另一方會更糟糕，便有可能贏得選舉。

數十年來，來自所有各派的選民會形成「共和陣線」（republican front），團結支持某一位主流候選人，讓極右派無法取得政權。

但馬克宏時而惱人的的行事風格以及偏右的政策，令許多選民大失所望，他不能再指望可以自動獲得那些選民的支持。

易普索－索普拉思特亞集團（IPSOS-Sopra-Steria）17日發布的一份民調顯示，4月24日決選時，梅朗雄的選民約33％會支持馬克宏，16％支持馬琳勒龐。但有超過50％受訪者不願表示意見。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

環保是法國選民最關注議題之一，馬克宏搶攻青年綠色選票

法國總統馬克宏17日承諾讓法國成為第一個停用石油、煤炭和天然氣為能源的大國，藉此拉攏年輕綠色選民，鼓勵他們於下星期的總統決選踴躍投票。

綜合法新和路透社報導，民調顯示馬克宏逐漸擴大他與極右派競爭對手馬琳勒龐握有的領先優勢。易普索－索普拉思特亞集團17日發布的最新民調顯示，馬克宏第二輪投票會以55.5％得票率擊敗馬琳勒龐的44.5％。

馬克宏告訴群眾：「我聽到許多年輕選民的焦慮，我看到年輕人、青少年對地球的未來感到擔心。」

他體認到本月10日首輪選舉有近800萬選民支持極左派候選人梅朗雄和他著重環保的競選計畫，傳遞出「強而有力的訊息」。

「這要靠我們因應、採取行動。」

除了承諾「讓法國成為第一個停用石油、煤炭和天然氣為能源的大國」，馬克宏表示他還將任命一名總理來負責「生態規劃」。

馬克宏同時承諾投資再生技術、節能住宅重建、有機食品生產，並矢言打擊空氣汙染和一次性塑膠製品等。

馬克宏這番話顯然是要拉攏關係他24日決選成敗的年輕、左翼選民，盼梅朗雄和綠黨候選人賈多（Yannick Jadot）首輪支持者第二輪能將票投給他。

馬克宏指控第二輪競爭對手馬琳勒龐是「氣候變遷懷疑論者」，攻擊她在拆除她眼中昂貴、沒效率又礙眼風力機的提議。

民調顯示，環保是法國選民心目中最重要議題之一，但選戰期間重要性都被烏克蘭戰爭和節節高升的物價給比了下去。

根據易普索的民調結果，梅朗雄的支持者33％打算改支持馬克宏，16％挺馬琳勒龐，51％還未決定。

法國總統決選倒數，反馬琳勒龐選民上街抗議

法國極右派總統候選人馬琳勒龐的反對者試圖團結一致，16日在法國各地舉行抗議活動，以防她在24日總統決選擊敗現任總統馬克宏。

路透社報導，全法大約30個城市已有示威者聚集，警方警告，可能會發生事端。

2017年選民在決選時投票給親歐盟的中間派馬克宏，阻止極右派掌權，讓他得以輕鬆擊退馬琳勒龐，贏得當年總統大選。

今年大選經過10日的首輪投票後，仍是由馬克宏和馬琳勒龐進入決選，但馬克宏此次面對的挑戰比上次艱難。

儘管馬克宏在民調中稍微領先，但馬琳勒龐在第一輪投票之前，成功利用人們對生活支出增加的憤怒，以及認為馬克宏與生活疾苦脫節的看法。最終馬克宏在首輪投票贏得27.8％的選票，馬琳勒龐則以23.1％緊追在後。

然而本週馬琳勒龐看來似乎壓力增加，因為選戰焦點轉向了她的政見，而民調顯示，馬克宏擴大了領先幅度。易普索－索普拉思特亞集團17日公布的民調顯示，馬克宏將以55.5％得票率贏得決選。

馬克宏獲得前總統薩科吉（Nicolas Sarkozy）和歐蘭德（Francois Hollande）的背書，還有數百位名人和運動員也支持他，以防馬琳勒龐當選總統。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航