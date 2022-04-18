林為洲黨部領表準備參選竹北市長：政治生涯結束在自己故鄉也不錯

針對年底竹北市長選舉，國民黨立委林為洲今（18）日由助理前往新竹縣黨部領表，預計22日週五親自辦理參選登記，並於登記前正式對外宣布參選竹北市長。根據藍營內部民調，林為洲目前支持度居首，但民進黨可能的對手鄭朝方緊追在後。

林為洲：降格不是問題，黨沒提名應該就不會參選

林為洲日前曾表示，預計清明連假後正式對外公布，爭取黨內提名參選新竹縣竹北市長；他表示竹北是自己的故鄉，希望為自己出生地竹北做出貢獻，從政20幾年，希望所學及過去的努力，最後能奉獻給故鄉，更說出，「如果我的政治生涯句點是在竹北市的市長，在自己的故鄉那還不錯。」

林為洲也澄清「降格」參選一說，他表示這不是他第一次，他也曾擔任立委然後回來選縣議員，「我已經有經驗了」，升格不成來降格對他而言也還好；什麼位置都不重要，「選里長也OK」要在適合的位子做適合的事情才是最重要的。

林為洲表示，因為宣布參選竹北的能見度提高；也希望透過他的參選，大家更關注竹北的建設有哪些還沒有做好等，這些都對於竹北的未來發展都有幫助，不管輸贏，選舉過程就是與市民對話，凸顯問題並想出解決方案，這才是正面的意義。

對於外界推測林為洲參選竹北市長是蹲點地方，展望大新竹市長或新竹縣長，林為洲則笑著回應，「謝謝大家幫我安排好5年後要做什麼，但這想太多了」他認為現在政治環境的變化速度，沒人能預測5年後，連預測1年都很困難。

至於接下來會怎麼走初選，林為洲日前也說，會完全尊重並按照黨的機制，該初選就初選，該協調就協調，先爭取黨的提名；參選是每個人的權利，只要符合資格，歡迎一起來爭取黨提名，「大家都知道我是個開放態度的人，越多人參加黨內初選對國民黨越好」，因為參選要提出政見，才能夠真正的激出火花，挑選出最適合的優秀人選，才更能夠勝選。「如果黨沒有提名我，應該就不會參選吧。」

林為洲初入政壇時曾在時任新竹縣縣長林光華引薦下加入民進黨，當選立委後因綠營醜聞而退黨並於任期結束前加入第三社會黨，2009年以無黨籍身分重返縣議會，在時任新竹縣縣長邱鏡淳引薦下加入國民黨，隨後因違紀參選並當選副議長而遭停權，2013年重新取得國民黨籍。

2014年順利連任縣議員，放棄連任副議長。2015年獲得國民黨徵召參選立委並接任黨部主委，其後成功重返立法院。2018年因不滿國民黨臨時將新竹縣縣長初選制度從全民調改為徵召，宣布不惜脫黨參選縣長，後來為求團結宣布退出選舉；2020年在新竹縣第一選舉區順利連任。

為因應年底地方選舉，國民黨新竹縣黨部日前發出公告，有意參選縣議員暨鄉鎮市長選舉的參選人，於4月18至19日前往新竹縣地方黨部進行領表，20至22日進行登記。林為洲今天請助理領表後，需在22日前完成登記才算正式投入黨內初選。

民進黨推誰還未定，鄭朝方已返鄉競選黨部主委

《中央社》報導，竹北市是新竹縣內最大城市、人口超過20萬人，也是新竹縣政府所在地，而竹北市受新竹科學園區、新竹工業區及台元科技園區就業影響，大量遷入的外來人口正衝擊原先選民結構；目前竹北市長是無黨籍的何淦銘，而20席市民代表，無黨籍也占了9席、將近過半。

根據藍營內部傳出的民調指出，在目前檯面上想要參選竹北市長的競爭者，林為洲獲得最多的19.3%支持度，排名第2是民進黨籍、甫請辭總統府參議的鄭朝方16.8%，無黨籍前議員邱靖雅獲14.7%、排第3，民眾黨的林冠年則排名第4。

地方人士指出，民調結果顯示，就算國民黨在新竹縣長期執政，但在面對外來人口大量遷入的竹北市，選情也不容樂觀。

《上報》報導，國民黨新竹縣長楊文科確定爭取連任，竹北市長則有林為洲、市民代表林啟賢、竹北市公所主祕郭漢章等人宣布競逐。藍營地方原先鎖定民進黨客家事務部主任周江杰為竹北市長假想敵，不過今年3月起，竹北高鐵站周邊及市區重要路口，開始掛上鄭朝方大型看板，且竹縣其餘鄉鎮市，包含鄭家大本營竹東並未見相同布設，依因此可能不是要爭取縣長，而是爭取竹北。

《自由時報》報導，民進黨新竹縣黨部主委改選登記的最後1天，鄭朝方向總統蔡英文辭去總統府參議一職後，回鄉參選黨部主委，並由民進黨縣議員何建樺代為完成登記，成為同額參選者。鄭朝方此舉是否意味他將真如傳聞準備投入下屆竹北市長選戰？還是跟已獲國民黨徵召尋求連任的新竹縣長楊文科二度相抗？鄭朝方對外表示，還沒有決定。

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核稿編輯：翁世航