挖礦只要掛著瀏覽器？不耗電你敢信？｜又！賈芯文S1EP17

文：蕭汎如

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近年來社會大眾對虛擬貨幣的關注熱度有增無減，許多人都對其背後隱藏的報酬感到心動，也因此帶動「挖礦」的熱潮。網路上就出現不少號稱可以不費力輕鬆挖礦的廣告，在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，就收到宣稱可用瀏覽器挖礦的類似訊息回報：

本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofacts

以下針對網路傳言內容進行澄清。

什麼是挖礦？瀏覽器可以挖礦嗎？

挖礦可以看成是網路上比速度的數學競賽，誰先算出答案，就等於搶到這個區塊。只是要算出題目的解答，沒有固定或有邏輯的演算法，礦工們只能靠電腦隨機雜湊（hash）碰撞，來找出答案，並獲得一定數量的代幣。

瀏覽器挖礦的確可行，但是不管是否透過瀏覽器挖礦，背後其實是利用電腦的GPU和CPU來計算。換句話說，「算力」，也就是電腦的運算能力，才是決定挖礦效率的關鍵。算力越高，固定時間內挖出虛擬貨幣的機率越高，但是這麼大量的運算，當然也就越耗電，所以事實跟網路傳言完全相反，瀏覽器挖礦很耗電，也不一定環保。

挖礦對環境有什麼影響？

由於想靠挖礦賺錢的礦工增加，還為了提高賺錢效率，不停買顯卡、礦機升級設備，自然增加了消耗的資源。再加上有些公司，為了挖礦事業，甚至會重啟燃煤電廠來提供電力，對環境的影響不容忽視。以比特幣來說，根據劍橋大學「比特幣電力消耗指數」（Bitcoin Electricity Consumption Index），挖礦一年花費的電力，甚至超越挪威、瑞典、阿拉伯聯合大公國等國家。

不過仍然有一些方式，可以幫助減少挖礦對環境的影響。例如：不同挖礦方式，花費的電力其實不一樣，因此環保組織現在提倡用「權益證明機制」（Proof of Stake，PoS），來取代需要大量電力、時間，讓電腦用洪荒之力去算出答案的「工作量證明機制」（Proof of Work，PoW）。

簡單來說，在PoS機制下，當礦工的代幣越多、持有的時間越久，在一樣的算力下，就越容易發現下一個區塊，成功挖到礦的機率也大幅提高，但是消耗的能源，卻會比「工作量證明機制」少很多。如果想在挖礦的同時，也為環境盡一份心力，就可以選擇像是PoS這樣比較低耗能的機制，或是參加像是「Green Bitcoin」的新興計畫。這個計畫讓礦工們可以邊買比特幣，邊支持再生能源的發展。

民眾固然可以自己選擇合適的方式投入虛擬貨幣市場，然而務必留意有些惡意程式會未經同意，便透過一些手段暗中使用民眾的電腦運算資源，需多加小心以免吃虧。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範