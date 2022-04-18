陳時中：6至11歲打莫德納要有家長同意書，國民黨：為何不選BNT？勿將台灣兒童當白老鼠

國內疫情嚴峻，出現第一起未滿5歲幼童確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後重症的病例。指揮中心已規劃6至11歲使用的半劑量莫德納（Moderna）疫苗，要有家長同意書才能施打。疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文表示，兒童接種副作用以發燒、疲倦為主，心肌炎發生機率未見高於青少年。

對此國民黨表示，為何不選擇已有「臨床適應症」的BNT疫苗，美國對莫德納都沒有太多信心敢用於兒童，呼籲政府不要將台灣兒童當成白老鼠。

兒童莫德納副作用發燒為主，心肌炎未高於青少年

（中央社）衛福部食藥署17日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，疫苗緊急使用授權（EUA）會議召集人鍾飲文表示，兒童接種副作用以發燒、疲倦為主，心肌炎發生機率未見高於青少年。

本土COVID-19疫情升溫，衛福部食藥署17日舉行專家會議審查兒童使用疫苗，食藥署長吳秀梅在疫情記者會中表示，審核通過莫德納疫苗作為兒童疫苗用法用量為施打2劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），2劑施打間隔28天。

鍾飲文接受媒體聯訪表示，根據真實世界的資料分析，包含歐盟、澳洲等30多個國家，6至11歲兒童接種COVID-19疫苗，最常見的副作用症狀為注射部位疼痛，還可能出現頭痛、疲倦、發燒，但未偵測到重大安全疑慮。

至於家長最擔心的兒童接種mRNA疫苗，是否可能會與青少年一樣面臨發生心肌炎、心包膜炎等嚴重不良反應風險，鍾飲文表示，據莫德納疫苗接種資料，6至11歲兒童與12至18歲青少年相比，沒有風險比較高的趨勢，後續上市需要再長期觀察。

6至11歲兒童接種莫德納疫苗劑量為半劑，鍾飲文解釋，莫德納疫苗在兒童接種臨床試驗分為全劑量、半劑量及1/4劑量等多種組合，考量免疫反應及安全性，全劑量免疫反應強，但擔憂不良反應過大，選擇半劑量進行後續試驗，證實保護力及安全性。

本週疾管署將召集專家會議討論是否實際開放兒童施打，若順利通過，會請學校調查意願並分配疫苗。鍾飲文表示，17日主要是通過6至11歲兒童接種莫德納疫苗適應症，後續實際接種模式及接種時程，須交由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）定案。

陳時中：6至11歲打莫德納要有家長同意書，第4劑疫苗規劃本週討論

（中央社）衛福部長陳時中今（18）日表示，4月底單日確診若破萬，醫療量能會較緊逼，但要觀察2週；另國內通過首款COVID-19兒童疫苗，並非強制施打，政府有責任說明利弊得失，協助家長判斷。

衛生福利部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，會前接受媒體聯訪被問及COVID-19疫情狀況，若4月底單日確診數破萬，醫療量能是否撐得住。

陳時中表示，單日確診數破萬的情況下，醫療量能確實會較緊逼，但這樣的預測仍需2週觀察期，看疫情成長曲線是否過陡，中央流行疫情指揮中心會盡量維持曲線平順。

另外，衛福部食品藥物管理署昨天通過國內首款COVID-19兒童疫苗緊急使用授權（EUA），為可供6至11歲兒童使用的半劑量莫德納（Moderna）疫苗，但不少家長憂心副作用。

陳時中在聯訪時強調，疫苗施打劑量是根據現有報告做出的決定，至於不舒服的副作用，從試驗計畫看起來跟成人差不多；兒童疫苗第2劑間隔是否比照青少年為12週，目前尚未明確決定。

至於家長如何判斷是否讓孩子打疫苗，陳時中說，兒童接種還是要有家長同意書，家長有任何疑問可諮詢醫師，並非強迫大家都要打，國內疫苗政策向來是自願式，但政府有責任把利弊說明清楚，協助家長判斷。

媒體問到輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）兒童疫苗談判進度，陳時中表示，目前已寄送相關合約草本，但尚未得到回覆。

媒體提到，高雄宣布衛生局和教育局將會先做好準備，在通過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）審查後，即會安排校園施打兒童疫苗。陳時中說，以高雄立場希望盡快施打，但都需要ACIP討論，疫苗雖已通過EUA，在台灣可使用，但利弊得失仍由ACIP決定。

民進黨立委賴惠員在質詢時問及莫德納兒童疫苗存量，陳時中說，以美國兒童約3成施打率估算，國內疫苗存量一定足夠，未來校園施打可能性相對高，但仍要看各地衛生局整備狀況。

媒體也詢問第4劑疫苗規劃，陳時中說，疫苗量已有，但施打時序方面，這週ACIP委員會初步討論。

媒體詢問，疫情到何種程度會加嚴口罩等措施，陳時中說，目前目標還是希望將疫苗、社交距離與自主應變等方式做好，輕重症分流也很重要，至於社會面規範是否加嚴，除非不得已，否則希望盡量朝向正常生活。

陳時中也提到，居家隔離時間仍有可能縮短，但確切時程他並未透露，僅表示要一步一步來。

媒體詢問，第7屆「我們的海洋大會」（OOC）台灣代表團成員昨天返抵國門，有4名相關人員確診。陳時中說，昨天從帛琉來的落地採檢共13人陽性，相信當地有隱形傳播鏈。

另外，新北中和有2歲兒童染疫重症病況，陳時中說，大家都在努力中，會持續予以關心與最好的醫療照護。

國民黨籲勿將兒童當白老鼠

（中央社）衛福部食藥署核准莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，國民黨醫療委員會今天表示，為何不選擇已有「臨床適應症」的BNT疫苗，美國對莫德納都沒有太多信心敢用於兒童，政府不要將台灣兒童當成白老鼠。