2022/04/18,
醫療

家用快篩實名制盼5月上路，陳時中：規劃每人購買5劑，每劑價格壓低到100元左右

家用快篩實名制盼5月上路，陳時中：規劃每人購買5劑，每劑價格壓低到100元左右
Photo Credit: 中央社

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陳時中說明，目前要請國產試劑廠商盡量滿足國內市場需要，原來共同供應平台契約尚未完成，就繼續完成，政府不會徵用；近期家用快篩實名制以進口試劑為主，國內未來4個月會徵用國產試劑約3090萬劑，進口則預計會到1億劑。

衛福部長陳時中今（18）日在立法院接受媒體聯訪，以及立委質詢時透露，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）家用快篩盼望5月初上路，朝每人購買5劑、每劑價格努力壓低到新台幣100元左右規劃。國產試劑的產能5月可提升至1280萬劑，後續有望每月提升至1580萬劑。

陳時中：近期家用快篩實名制，將以進口試劑為主

（中央社）衛福部長陳時中今天說，家用快篩實名制盼5月初上路，預計國產徵用3000萬劑、進口徵用1億劑，並規劃每人購買5劑，價格方面則努力壓低到每劑新台幣100元左右。

衛生福利部部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，會前接受媒體聯訪表示，家用快篩實名制希望於5月初能盡快上路。

民進黨立委賴惠員質詢問及家用快篩實名制規劃，陳時中答詢時表示，可能朝著每人買5劑規劃，主要是因為包裝限制的關係。

陳時中說明，目前要請國產試劑廠商盡量滿足國內市場需要，原來共同供應平台契約尚未完成，就繼續完成，政府不會徵用；近期家用快篩實名制以進口試劑為主，國內未來4個月會徵用國產試劑約3090萬劑，進口則預計會到1億劑。

陳時中強調，若是到7月為止，相關計畫都能夠完成，這些快篩數量預計足夠，至於7、8月則另有採購計畫。

至於弱勢族群購買家用快篩是否有補助措施？陳時中說明，若是實名制的話，做法與過去買口罩一樣，並沒有相關的規劃。

賴惠員也問及，家用快篩實名制的快篩試劑是否有機會將價格壓到1劑100元，陳時中回覆，會盡量努力，「有這個可能性」。

國內產能目前每月近500萬劑，未來國防部將派國軍支援

（中央社）衛福部長陳時中今天表示，家用快篩實名制希望5月初可上路；國產家用快篩每月最大產能5月可提升至1280萬劑，後續新採購設備到位後，每月產能可上看1580萬劑。

行政院14日宣布開始徵用COVID-19快篩試劑，目標每月4000萬劑。衛福部表示，待家用快篩試劑數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記，在一定時間內以平實價格取得快篩試劑。

衛生福利部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行快篩國家隊整備情形專案報告，會前接受媒體聯訪表示，家用快篩實名制希望於5月初能盡快上路。

衛福部在快篩國家隊整備情形書面報告指出，截至14日止，衛福部核准的COVID-19快篩專案製造廠商包含泰博科技股份有限公司、寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、凌越生醫股份有限公司、安特羅生物科技股份有限公司共5家，目前每月最大產能約490萬劑。

衛福部報告指出，衛福部與經濟部協助、國防部派遣國軍人力支援，預計國產家用快篩試劑每月最大產能5月將可提升至1280萬劑，未來新購置設備陸續到位，每月產能可再提升至1580萬劑。

報告也指出，自4月14日起至7月31日止，徵用上述5家核准專案製造的快篩試劑，對於專案輸入的家用快篩試劑也已規劃徵用、採購。

衛福部報告指出，徵用的快篩試劑將用於居家隔離、檢疫，或是熱點快篩、關鍵基礎設施維運的防疫需求，以及實名制供民眾平價購買。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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