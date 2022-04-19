永懷「寶島歌王」文夏（上）：一生被禁99首歌，〈黃昏的故鄉〉唱出「台灣人看不到光明」的苦境

台灣歌王文夏，本名王瑞河，生於1928年，於2022年4月6日逝世，享年94歲。他出生台南麻豆，為5、60年代台灣知名台語歌手、作詞家、演員。一生灌錄超過1200首台語歌曲，有「國寶歌王」、「寶島歌王」之稱號，同時因為被禁了99首歌，也被稱為「禁曲歌王」。

文夏可謂台灣家喻戶曉的人物。他早在四零年代，就籌組台灣第一個樂團，戰後初期，成為台灣第一位偶像歌手。他縱橫歌壇超過六十年。一般的前輩歌星如林英美，早已銷聲匿跡，洪一峰晚年因身體因素，也成退休狀態。唯有文夏至九十歲高齡時，還每年都出來走場、辦演唱會。

像這樣國寶級的人物過身，自然蓋棺論定。以文夏對台灣音樂與台灣文化的歷史意義，有太多可談。因曾與他有些交陪，可談些我所知的部分。

Photo Credit: 國家電影及視聽文化中心

2016年，民進黨籍的蔡英文選上台灣總統，實現台灣第二次政黨輪替。彼時我在壹週刊擔任人物記者，藉台北電影節放映1962年文夏主演的台語片《再見台北》之便，趁機採訪文夏。故有幾面之緣，也從他口中得聞他的諸多人生事蹟，與他的看法。

文夏作為一個時代象徵，是種種必然的聚合。他的一生都跟音樂有關。他對於童年講了不少，大多於府城有關。他說：「我是在麻豆出世的。老家的斜對面就是廟口，晚上都會有一個乞丐佇在那兒，拿著一把月琴，翻來覆去唱著《乞丐調》這款哀怨的歌曲。我常跑去聽他唱歌。」

文夏小學時，母親經營的「文化洋裁店」，是府城最高級的服裝店。他的家境可說不錯，家裡有留聲機放唱片來聽。後來聽出興趣，就遠赴日本，跟名師學習音樂。回台後開始籌組樂團，踏上音樂之路。對於成名之前的細節，文夏並未著墨太多。

他說，日本時代，像他這樣受日本教育的台灣人，從殖民者的菁英身上，都會學到真正的教育。他的老師相當嚴格，授予他全套的樂理與聲樂練習。他之所以到8、90歲還能唱歌，還屹立不搖，就歸功於他從20歲開始，每日清晨必做聲樂的腹式呼吸與聲帶訓練，這不但讓他養生長壽，同時可常保丹田之力與嗓音狀態。

對文夏的音樂生涯，他只簡單從自己在亞洲唱片出道談起。他1957年以專輯《飄浪之女》轟動全台，讓他一夕之間成為寶島歌王，聲勢勝過今日的周杰倫。當時台語片是民間最夯的娛樂，文夏也趁著熱潮，拍了11部台語片。

他一生灌錄一千多首歌曲，禁歌時代被禁了99首，是台灣的禁歌之王。我問文夏有什麼看法？文夏聽到這個問題，表情轉為嚴肅。回頭看當時做的逐字稿，內容是這樣的：

對於二二八事件，時隔70年，他仍是氣憤：「這問題我知道，但我不會說。」我說已經兩次政黨輪替，台灣已經民主化，應該可說吧。文夏激動起來：「你覺得有改變，你看現在（2016年）政府派出去的人是誰？是宋楚瑜（擔任亞太經合會大使）！宋楚瑜以前幹了什麼事，還用說嗎？你以為以前的事情就不會再發生嗎？有的事情我不說，是因為還有家人要保護。」

說完文夏陷入沉默，剩文香聊過去一些歌曲的狀況。

過了好一會，話題已經轉到其他主題時，文夏卻突然肅穆的，回答了先前沉默的問題：「那個年代，就是盡量不讓台灣人賺錢，要讓外省人賺錢。所以才禁台灣歌。唱國語歌的都女歌手居多，男生少。政府官員看上那些女歌手，為了討好她們，用各種方式打壓台語歌，然後藉此貪污。」

「比如說，過去三台電視台每天只准放兩首台語歌，為什麼不是三首？而是兩首？就是要讓電視台去搶。因為觀眾想聽台語歌，收視率高，就得塞紅包。你想，每天喔！」

說到興起，話題又接到日本曲上：「當初我故意用日本曲改編，還有一個原因，當時外省人都說台語歌低俗、台灣人沒水準，我就故意用日本曲。外省人有『怕日本』的病。我用日本曲，他們就不敢說這不高級，還模仿我拿日本歌填國語詞。哼！！」

文夏面對禁歌提問，表示了他的意見。這些面向，涉及台灣人被外來政權國民政府殖民的血淚史。甚至必須從二二八事件講起。

文夏在台北市的大光明戲院登台。

二二八

根據學者研究與史料考證，一般認為台南府城在二二八時期死傷較少。原因是台南律師湯德章慷慨就義，至死不透漏叛亂學生、相關人士的資訊。另外，台南沒有具體的武裝起義，也是一個原因。雖然隨便問幾個台南耆老，就知道事情被非如此。

1947年，228前後，台南市民還是有不少遭受屠戮。一方面府城人表面低調沉穩，有古都氣息，實則民風標焊。平時國民政府軍隊欺壓百姓，到228時大家也忍不住，看到外省人就打，清鄉時期自然遭到報復。

一方面，二二八事件前後有許多官商勾結與各種外省與本省間的私怨，外省族群也會在有軍隊撐腰時，趁機清算屠殺台籍利益、仇怨人士。根據一位也是1928年出生的台南耆老（仍在世）所述，光是發生在文夏母親經營店鋪（應在當時布商雲集的民權路上）附近的事，就可能與他親友有關：

「二二八事件發生，當時台灣人要報復。我大哥在市役所上班，有兩個要好的外省同事險險出事。老母讓他們躲在祖厝的半樓，救了兩條人命。我的姊夫是府城外科名醫，父親自唐山來。所以他對外省人較有好感。二二八爆發當時，一個憲兵隊長被台灣人追打，逃進他西門路上的病院。他遂叫一位客商用斗笠扁擔跟隊長掉換衣服，令他從後門逃出。救了憲兵隊長一命。」