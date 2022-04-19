「今日俄羅斯，明日中國？」歐洲對中國關鍵原物料的依賴有多危險？

文：Insa Wrede

被烏克蘭戰爭震動的歐洲試圖減少對俄羅斯能源供應的依賴，而一個更大的危險正悄然而起。風力渦輪機、電動汽車、太陽能電池和計算機晶片都需要工業金屬和稀土。日益增長的數位化和能源轉型，將繼續推動對這些特殊原物料的需求，但採礦業往往集中在世界上少數地區。

中國有可能在未來構成大麻煩。因為，多種原物料，德國均進口自該國。對未來技術，這些原物料不可或缺，而且，我們對它們的需求量還會增加。再者，不僅在採礦方面，在原物料的深加工、精煉產品生產方面，也都存在極高市場集中度——中國是最重要生產方。

重要原物料幾乎均由中國壟斷

歐盟在大多數金屬方面對進口的依賴程度高達75％到100％。而在定義為「關鍵」的30種原物料中，有19種主要由中國提供，其中一些原物料幾乎被中國壟斷：例如，鎂（93％來自中國）、稀土（98％）和鉍（93％）。

未來，這一依賴性還可能更大。據歐盟估計，到2030年，僅鈷的需求量就將比目前高出5倍。電動車產業需要極高數量的鋰電池，到2030年，對鋰的需求可能會增加18倍，而至2050年，甚至可能增加60倍。

依賴性可被用作政治籌碼

早在2010年，就出現對中國利用其原物料實力作為政治籌碼的疑慮。當時，北京限制出口稀土，立即導致國際市場上價格急劇上升。此事後被提交世貿組織，中國遵守仲裁結果，撤銷了出口限制。

然而，歐洲不一定由此就能確信，未來也能滿足增加的需求。根據《德國商報》2022年3月25日的報導，2021年1月，中國工業和訊息化部專家曾討論中止向美國供應稀土。

其實，若中國有朝一日減少供應原物料，歐洲也不應吃驚。在最新五年規劃中，北京已明確表示，將減少原物料密集型商品出口，更多用於滿足國內需求。根據該規劃，中國要在未來成為關鍵技術的國際市場領導者，而不是出口原物料。

此外，中國也希望到2060年實現氣候中立，為此，就像歐洲一樣，需要關鍵原物料。一段時間來，北京一直在為此做準備，其中包括經由大量投資和合約確保從境外，例如從非洲，獲得原物料。

德國試圖減少進口依賴性

至少，德國意識到了原物料安全問題的嚴重性，多年來，已致力於實現原物料進口的多元化。例如，稀土現在不僅從中國而且也從巴西進口。此外，2010年，德國設置了原物料局（DERA），凸顯了對關鍵原物料及其可用性的重視。

每兩年，DERA都會對選定的精煉產品的來源進行調查。根據調查結果，德國仍會在相當長時期不能不從中國進口關鍵原物料，結論：對中國的依賴性仍然很高。

在這方面，中國甚至無需有意傷害他國。因為，中國也更關注可持續性發展和環境保護。去（2021）年年底對鎂生產商進行的環境檢查，導致一些生產商不得不停止生產，價格則從每噸2000美元飆升至1萬美元。

歐洲可促進自家礦業

在歐盟層面，原物料安全問題也已成熱門議題。2020年秋，歐洲原物料聯盟（ERMA）成立。該聯盟旨在改善歐洲工業的供應安全，其中包括原物料進口多元化，以及歐洲開設自己的礦場，並擴大加工份額。

畢竟，歐洲也有原物料。即使是德國，也能在萊茵河畔的花崗岩層和薩克森州的厄爾士山脈（Erzgebirge）找到鋰。

問題在於，歐洲人通常不希望在自家門口出現骯髒的礦場。例如，在西班牙，就有人抗議在埃斯特雷馬杜拉（Estremadura）的開礦採鋰。塞爾維亞和葡萄牙人也抵制本國的鋰礦。

另一個問題是，如何為新的採礦和加工原物料設施提供資金。歐洲缺乏風險投資。若只考慮價格，歐洲產業便無競爭力可言。20世紀90年代以來，中國政府一直補貼原物料開採，大規模增加其加工能力，且環境法規相當寬鬆，從而使低價成為可能。

回收和儲存

事實是，原物料貧乏的歐洲將無法用自己的礦山來滿足其需求，因此，更需注重節約、不浪費，以有助於解決這一問題。為此，歐洲計劃強化循環經濟。只不過，回收自有其侷限性。

德國材料局專家布赫霍爾茨（Peter Buchholz）指出，只要對原物料的需求持續增加，德國便無法僅經由回收滿足其需求：「工業界只能回收既有數量。40年前，全球銅需求量約為1000萬噸。如今已超過2000萬噸。」此外，含銅產品有時會用上數十年，其中的銅材料便無法用於他需了。

為在進口缺失的情況下保護自己，許多歐盟國家、美國和日本已大規模儲存金屬和原物料。德國迄今主要儲存的是石油和天然氣。

在相關問題上，萊布尼茲熱帶海洋研究中心的科學主任布賴施維茨（Bleischwitz）提出一個有意思的觀點。他指出，在憂慮對中國的依賴有多危險時，不應忘記，「中國也依賴從德國進口」。他強調，「大流行瘟疫爆發前，中國從歐洲進口的原物料多於出口，例如農業和林業產品或加工金屬。」因此，他認為，所謂的依賴性是相互的。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航