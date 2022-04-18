2022/04/18,
醫療

兒科急診醫師：「抽搐」可能是兒童感染Omicron後會出現的徵兆

兒科急診醫師：「抽搐」可能是兒童感染Omicron後會出現的徵兆
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

研究發現，「熱痙攣」方面，在COVID-19大流行的初期階段和Delta流行時期，1至4歲的熱痙攣發生率分別為1.3％和3％，但在Omicron為主流期間時為9.4％。Omicron流行期間，5歲至11歲兒童的抽搐發生率也從0％增加至3.5％。

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

兒童感染Omicron與抽搐（Convulsions）的相關

國內出現首例的兒童感染Omicron重症個案，臨床上是以抽搐及腦炎來表現，這讓家長及第一線兒科醫師都繃緊神經。

那到底兩者的相關是如何呢？我們來看看國外幾個研究。

1. 瑞典斯德哥爾摩的研究

這是3個病例報告。

當Omicron佔瑞典COVID-19病例的98％以上時，4名患有COVID-19的兒童，因抽搐而被送往瑞典厄勒布魯的兒科急診。其中有3個孩子是男孩，住院當時年紀分別為3個月、21個月和14歲。

痙攣病史方面，這3個男孩中沒有一個有癲癇病史或熱痙攣病史。其他過去病史方面，3個男孩並沒有特別的過去病史。

3個男孩染疫後的病症部分，2個年幼的男孩都發燒了；一個人在抽搐前發燒，一個人在抽搐時發燒。14歲的男孩「沒有發燒」，但確實有上呼吸道症狀。

3個月男童「反覆抽搐發作數小時」，21個月男童持續抽搐15～20分鐘即癲癇重積（status epilepticus）狀態。這2個男孩經歷的抽搐被認為是嚴重的。

14歲男孩有一次持續30～60秒的抽搐發作，隨後有一段時間的「行為改變」，此時他變得非常具有攻擊性，有時候不得不接受鎮定。

疫苗接種方面，14歲男孩在醫院住院前2個月接種了一劑輝瑞BNT疫苗，但由於他生病時錯過了加強疫苗接種。

2. 南非的研究

在 2021年10月31日至12月11日期間，研究人員對來自該地區成人和兒童的75個病毒樣本進行了測序，其中74個（99％）是Omicron變種病毒。

上述期間，初次診斷為COVID-19的住院兒科患者（年齡≤13歲）中，138名患者中有19名（31％）報告了抽搐發作，其中只有2位兒科患者先前有痙攣病史（癲癇1位和腦性麻痺1位），這可以解釋2位痙攣發作的表現。

所以17位兒童是先前完全沒有痙攣病史。

3. 日本的研究

日本兒科醫學會分析了2020年2月至2022年2月期間，在其數據庫中登記的5129名診斷為COVID-19的15歲以下兒童就醫資訊，將他們分為「COVID-19大流行初期」、「Delta流行時期」和「Omicron為主流時期」。

其中在COVID-19大流行的初期階段，發燒的頻率約為40％，但在Omicron為主流期間超過了80％。

「熱痙攣」方面，在COVID-19大流行的初期階段和Delta流行時期，1至4歲的熱痙攣發生率分別為1.3％和3％，但在Omicron為主流期間時為9.4％。

Omicron流行期間，5歲至11歲兒童的抽搐發生率也從0％增加至3.5％。

另外，幾個國外的研究發現兒童感染Omicron後，熱痙攣發作的年紀，不限於我們常看到的6個月到5歲之間。

綜合以上，抽搐（Convulsions）可能是兒童感染Omicron後會出現的徵兆，提醒大家注意！

最後衷心希望在這波Omicron疫情下，台灣的小孩們能夠平平安安的渡過難關。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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