NHK大河劇《平清盛》：與收視率顯不相稱的絕美意境、流暢敘事與獨特生命力，被嚴重低估十年終獲平反

在通俗與古典間擺盪的大河小史

祇園精舍的鐘聲， 有諸行無常的聲響， 沙羅雙樹的花色， 顯盛者必衰的道理。 驕奢者不久長， 只如春夜的一夢， 強梁者終敗亡， 恰似風前的塵土。 ────《平家物語》，周作人譯

大河劇向來是NHK每年一檔、傾情製作且畢其功於一役的看板節目，迄至2022年為止已邁入第61作的悠遠歷史，經典之作多不勝數。之所以安其名為「大河」，係取其劇集長達一整年共50集，如同大河一般浩浩湯湯、氣勢磅礡之意。無論是近年備受各界推崇的《篤姬》、《真田丸》、《風林火山》；抑或更為早期的《秀吉》和《葵．德川三代》，都是極具魅力的一時之選。

鑑於大河劇長達一年的播出期，且是改編自日本正史的考據講究，稍有不慎，便會淪為枯燥乏味；或者觀眾基於對日本正史感到生疏而中斷的情形，亦不乏見。在台灣觀眾的心目中，當年掀起舉國觀看熱潮的《篤姬》，恐怕是唯一自始至終兼具趣味性、流暢性並兼顧史實的正統大河劇。

鑑於今（2022）年《鎌倉殿的13人》的播放，沉寂已久的平安時代後期的皇權動盪、武士抬頭的日本中世紀史，再次躍入觀眾的眼簾。若論及以平源合戰為背景的大河劇，無論從斷代史的認知、文本的歷史脈絡，2012年以史上倒數第二低的平均收視率慘澹收場的《平清盛》絕非是首選。

值得玩味的是，《平清盛》這部當年被嚴重低估的大河劇，十年之間，透過口耳相傳的劇評家和閱聽者回饋，逐漸取回它應得的正面評價和名實相稱的讚譽。

《平清盛》的故事背景，設定於天皇皇權逐漸虛級化的平安時代後期，武士階級在這歷史夾縫中趁勢而起，掌握軍事實權，在獨尊王權的時代中取得優勢力量。得益於平氏首領──亦即平清盛之養父平忠盛──苦心經營武士集團與天皇一系的關係下，作為武士集團之首的平氏，在經歷1156年的保元之亂後贏得後白河天皇的信賴；嗣後於1159年的平治之亂中更擊敗源義朝，促成了權力結構的典範更迭。

自伊始起，軍權與政權逐漸向武士階級傾斜，平家掌政的輝煌盛極一時，民間更流傳了「平家にあらずんば人にあらず」（非平家人者不是人）的俗諺，暗喻平家不可一世的繁盛榮華。

事實上，這段橫跨近40年，圍繞皇位競逐所展開的平源兩大武士集團的雙雄對峙，及其與天皇王家間擺盪在臣屬與奪權的角力競合，終至1185年壇之浦之戰平氏一族抱著安德天皇跳海悉數盡滅，緊接著由源賴朝被朝廷冊封為鎌倉幕府大將軍為終點的史實，對於向來熱衷於戰國史和幕末史的日本觀眾而言，是較為生疏的中古史，這也間接解釋了為何《平清盛》在當年播出之際的收視不佳。

但收視率與品質口碑不能劃上等號的道理，從《平清盛》一劇在播畢後十年之間，迅速累積許多瘋狂愛好者與支持者一事上得到最佳佐證。

圖片來源：《平清盛》 2012年NHK大河劇《平清盛》主視覺

政治天才與瘋癲狂人的周旋博弈

平清盛脫胎自皇家亂倫與被平家首領收養的複雜血統，令他與生俱來擁有皇家的尊貴氣質，與武士草莽勇猛的軍事實力。（註）恰正因為混生性的身分血統，在希求糾近正統、以血統為尊的皇朝時期，平清盛因而被視為身上流淌著「怪物之血」的棄子，為皇家所鄙夷、為武家所排擠，《平清盛》的第一部（1－11集）便以清盛幼時因自我認同混亂導致的自我放逐為主軸揭開序幕。

​​ 註釋：史實上平清盛是否為白河法皇與宮闈舞女（俗稱白拍子）之間的私生子一說容有爭議，但本劇編劇採納此一民間軼聞並將其作了精巧的改編。 ​​ ​​

全劇首先以「武士不過是天皇家的看門犬」的階級落差揭開序幕。彼時，武士階級的社會地位，不過只是天皇家與諸貴族的門庭守衛，在貴族眼中鄙陋不可多聞的看家鷹犬。斷無可能登上議事朝堂參與政治事務，所做之事不過聚眾憑武力為皇家排解糾紛等圍事保鑣之流。

身處此一背景脈絡下，平清盛如何以其一介身元未明的低階武士、憑藉自身高超的政治手腕斡旋於攝政貴族間，與向來輕賤武士階級的各種現實勢力搏鬥，遊走在階級嚴明的權力高層的光與影之間，提升武士的政治地位；再進一步藉由與天皇貴族家的聯姻，與當時把持朝政的攝關藤原家互別苗頭。

平清盛更在將其女兒平德子嫁予天皇誕下安德天皇後，成為年幼天皇的外祖父，開啟他挾天子以令諸侯之勢操縱朝廷人事、左右朝政的當權者之路。此等在階級森嚴的封建皇權體制中大開外掛、對內受封晉爵、對外開拓日宋貿易航路，深富開拓精神的真實人生境遇，在在讓平清盛這號人物於世人心中確立一代梟雄的歷史定位。

饒富興味的是，事實上，根據日本的正史典籍紀載，平清盛因為雙雙得罪了萬世一系的天皇與鐮倉幕府，歷史評價的功過是非難以一語道盡，是一個具有高度爭議性的人物，這無疑構成創作者在打造此劇時一道難以逾越的內在限制。

值得稱許的是，在《平清盛》一劇中，編劇藤本有紀超越往昔大河劇偏重於單純「復誦」史實的模式，轉向從小人物的角度寫歷史，通過人物細膩的感情世界來展現人物在歷史中的命運，體現歷史不可更改的變遷感，營造平家盛極而衰的宿命性悲劇氛圍，加以想像和發揮，進行歷史人物的再建構與再詮釋。

「平清盛的隱形之劍射穿鳥羽法皇，象徵著武士階級代替民不聊生的世道，公然對皇權提出發難挑釁......」第一部以這一幕推向高潮，這一幕讓編劇筆下隱喻寫實穿插的高超敘事，與奇詭魔幻的日本中世紀歷史氛圍，完美無瑕地跨越時空互為疊合、互有指涉、互為辯證，在近年力求通俗化的大河劇市場上，儼然是考驗著演員的詮釋力、更考驗著觀眾的美學素養和鑑賞力的神來一筆。

如此具有高度美學性、文學性和開創性的作品，平心而論，難有其他日劇得以並駕齊驅，實有「驚豔再驚艷」足以形容，令人不禁伏案讚嘆日本戲劇創作者，集體對鍛造影視作品的用心之深。

圖片來源：《平清盛》劇照 平清盛的隱形之劍，射穿鳥羽法皇所彰顯的王權

貫穿全劇的隱喻符碼──雙六棋局