韓國通膨導致外食費爆增，民眾怨嘆一碗冷麵、炸醬麵的「萬元時代」即將到來

近日聽到身旁朋友叫苦連天，主因在於國內物價通膨現況持續惡化，不論是台灣上個月的手搖飲料，已經悄悄漲價外，人們只要來到街頭巷尾走一圈，連同日常必需品的外食費用，如便當價錢也逐漸調升；再不然就是店家為了穩定客源，忍痛吸收成本，放棄調升價錢，但是便當盒內的菜色與份量卻是少了許多，更別提我迄今仍未見到一碗20元的蚵仔麵線。

今（2022）年以來全球通膨現況嚴峻之主因，除了Omicron的廣泛散播，再加上烏俄戰火未息，造成萬物齊漲，不論是先前的台灣國內的衛生紙之荒，或薯條因塞港大缺貨，乃至「民以食為天」的黃小玉等農糧原物料價格，也從去（2021）年下半年大漲了一波。

來到今年3、4月，因戰事持續影響，小麥從2月中每蒲式耳（bushel）不到八美元，於短短兩週狂飆近七成，來到13.5美元，儘管現在小麥價格有所回檔，回到11美元左右，但仍居高檔，這也導致我們外食費用居高不下；各國為了打擊通膨，可說是想盡方法，出台不少抑制手段。

如同近日台灣社會，引起社會喧嘩的是「升息」壓力。眾所皆知，因為全球各國，面臨迄今影響近兩年之久的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），早先採取了無限QE政策，以求穩定經濟發展；但進入後疫情時代，各國政府為了收回流竄市場的熱錢，大多採取升息手段，其中最引人注目的就是美國聯準會（Fed）的升息動向。

台灣於3月份，也早已因應美國升息決策，亦步亦趨地升息了一碼，此政策連帶影響國內許多經濟層面，小至會讓國民重新考慮，是否要收回投資的熱錢，進而採取保守方式把錢放入銀行存款意願，大至影響年輕學子於求學階段學貸，與社會新鮮人計畫買房房貸等借還款評估；易言之，升息與人們日常生活息息相關。

而當市場盛傳美國5月份，極有可能繼續升息2碼之趨勢，甚則2022年可謂是「升息元年」，恐怕（美國）多次升息次數一年到位，預估一年內升息近五、六次之輿論，這也讓國內民眾擔心。

但近日國內傳出的好消息，即央行總裁楊金龍於4月13日，前去立法院財政委員會，針對「因應疫情再起各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告時，明確表達台灣與美國國情不同，如美國3月消費者物價指數（CPI）年增率高達8.5％，創下40年新高，而台灣CPI則為3.27％，差距頗大，故有必要重新檢視是否得跟隨著美國「同步升息」之決策，提到「沒有必要跟隨美國升息政策」，藉此安撫國內民心。

然而，值得關注的是，相較於台美，甚至以下談到的韓國，皆透過升息手段來打壓通膨現況，中國卻反其道而行，除了中國去年全面降準兩次（最後一次降準為去年12月15日），各降準0.5個百分點，累積釋放資金2.2兆人民幣外，於4月15日又再度宣布為了穩定經濟局勢，中國人民銀行決定自25日起全面降準0.25個百分點，預計此次降準將釋放長期資金約人民幣5300億元「維穩」，然而此降準策略，後續所帶來的經濟效果，是否比起升息來得有效，仍值得後續關注。

Photo Credit: AP / 達志影像

但回到我較為熟悉的韓國，韓國現今面對物價通膨危機，接連採取升息手段抑制。今年1月中旬，韓國央行（BOK）早已搶先亞洲各國連續升息3次，其基準利率也已恢復至疫情爆發前水準，但經過3次升息後，仍無法處理國內通膨龐大壓力；去年10月以來，韓國通膨率月月超過3％，而近日發表的四月最新CPI指數，仍持續飆漲創高來到4.10％，較上個月增加0.40％，故近日韓國央行又有所新動作。

4月14日，正處於在韓國總統政權即將交接之際（目前預計尹錫悅與文在寅政權交接為5月10日），韓國央行罕見在新總裁尚未任命的情形下，再度宣布升息1碼，最終上調基準利率到1.5％，而此「急」升息舉動，足以讓外人嗅到當地通膨現況吃緊，故讓尹錫悅政權尚未掌權之前，就連忙趕來處理國內通膨難題。

然而，外人透過升息數據，甚至冷冰冰的客觀數字，難以體會日常物價升幅程度。近幾天來，於韓國當地引起眾人熱議的是外食費的增幅巨大，甚至一餐正食的「萬元時代」（折合新台幣約285元）也即將來臨。

記得兩、三年前，我留學首爾愛吃的「刀削麵」（칼국수），於4月份突破一碗8000韓元（折合新台幣約228元）售價，漲幅相較起上個月增加了8.7％；若我們拉長時間來看，從疫情以來近三年間，刀削麵的價格也已上升18.5％。

此外，韓國人常吃的正餐外食，諸如冷麵、炸醬麵等，於4月最新數據，也紛紛突破9962韓元（折合新台幣約284元，去年同期一碗約9077韓元）與5846韓元（折合新台幣約167元，去年同期一碗約5346韓元），皆上揚約10％。

另一方面，其他的大家熟知韓國料理漲價也驚人，如石鍋拌飯（上漲7％，來到平均價格9385韓元，折合新台幣約268元）、紫菜包飯（上漲5.1％，來到一條約2831韓元，折合新台幣約80元），而五花肉價格更是狂飆（當月漲幅3.4％，已經來到1萬7159韓元，折合新台幣約490元）。

這樣月月漲價趨勢，讓韓國國家統計部指出，包含上述外食等39個品項，若與去年同期對比，平均上升了6.6％，也是自1998年4月以來，創下23年11個以來的新高，而此貼近庶民生活的物價，也讓當地居民怨嘆，恐怕「一萬韓元的冷麵、石鍋拌飯時代」，即將來臨。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航