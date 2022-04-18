遇到身邊同事/朋友確診不用慌：QA加流程圖一次搞懂要不要隔離、誰可以居家照護？

近期本土COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情傳播快速，其中Omicron傳染力強，國內個案多達99％為輕症或無症狀。看著確診個案數急速攀升，讓不少人擔心若同事、朋友確診，自己會成為密切接觸者而需要隔離或自行快篩，但又不知從何做起。

針對此現象，《關鍵評論網》以QA和流程圖方式整理各個常見問題，供民眾參考。

Ｑ：接觸到確診者，第一步該怎麼辦？

若是與確診者於症狀發生前4天至隔離前有密切接觸者，等候衛生單位通知，除非有需立即就醫需求，請不要離開住所，在家中請單獨一人一室避免與其他同住者接觸，特別是長者、幼兒或免疫力低下的同住家人，也盡量和家人使用不同衛浴設備。

務必配戴口罩和注意手部衛生（使用肥皂和水洗手，或使用酒精），觀察自己是否出現發燒、流鼻水、咳嗽、喉嚨痛、倦怠、肌肉痠痛、頭痛、腹瀉、嗅覺或味覺異常、呼吸急促等COVID-19的相關症狀。

另外，若是出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青症狀時，請立即連繫119、衛生局或撥打1922。

Ｑ：如何判斷自己是密切接觸者？怎樣才會被匡列為居家隔離？

需被匡列，進行10天居家隔離： 自確診者發病前4日起至隔離前，在無適當防護下曾有長時間面對面接觸的人（如同住、共同用餐，或曾面對面15分鐘以上），就是衛生單位匡列「居家隔離」的密切接觸者身分。

自確診者發病前4日起至隔離前，在無適當防護下曾有長時間面對面接觸的人（如同住、共同用餐，或曾面對面15分鐘以上），就是衛生單位匡列「居家隔離」的密切接觸者身分。 不需要被匡列，但要自我健康監測10天：若是沒有「直接」接觸到確診者，都不是匡列對象（居家隔離），例如確診者的太太的同事，就不會被匡。如果你不是密切接觸者，則僅需進行自我健康監測10天，可自行使用家用快篩試劑進行快篩，如快篩結果為陽性，請速至鄰近的社區採檢院所進一步檢並請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具；另外，使用過之採檢器材塑膠袋密封包好，請攜帶至社區採檢院所，交予院所人員並告知可能的接觸史。

Ｑ：確定是密切接觸者，但遲遲未收到衛生單位匡列隔離通知？

如果很確定自己是密切接觸者，請先留在家中自我隔離，等候衛生單位通知；如果確診者確診後5日內都沒有接到衛生單位的電話或居家隔離簡訊，請主動聯繫居住地衛生所核對自己是否被匡列。

Ｑ：在家以外接到衛生單位居家隔離通知怎麼辦？

中央流行疫情指揮中心表示，接到電話後隔離通知立即生效，須自行開車、騎車或步行返家或至隔離地點，禁止搭乘大眾運輸工具，並全程佩戴口罩。若無法以上述方式返回，請主動聯聚當地衛生局或撥打1922，協助安排防疫車輛或安排就近隔離。

Ｑ：居家隔離為期多久，有急事可以外出嗎？

以自宅或親友住所「一人一室」（含單獨房間及衛浴為原則），若能遵守居家隔離相關規定，且每次使用浴廁後均能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。如果家戶中所有同住者皆為隔離者，可同戶隔離。

經過指揮中心專案核定、地方政府報備經指揮中心同意，或是經地方衛生單位評估家中環境不適合者，可公費送集中檢疫所隔離。

與確診者最後接觸日隔天起，必須居家隔離10天，期滿檢驗陰性者可解除隔離，但第11天起要繼續自主健康管理7天。

除有特殊原因要外出，需向衛生主管機關申請許可外；其餘時間均應留在家中或隔離地，不得隨意外出，也不得搭乘大眾運輸工具。

Ｑ：居家檢疫、居家隔離差別在哪，對象分別是誰？

居家檢疫： 對象為從國外入境者；依中央流行疫情指揮中心規定，所有自外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天，惟實際檢疫日期以居家檢疫通知書為準。

對象為從國外入境者；依中央流行疫情指揮中心規定，所有自外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天，惟實際檢疫日期以居家檢疫通知書為準。 居家隔離：對象為確定病例的密切接觸者；地方衛生主管機關會開立「居家隔離通知書」，依照衛生單位指示隔離。

Ｑ：居家隔離在第幾天需要檢測？總共要幾次？

PCR檢測（計1次）： 接觸者經疫調匡列時，會安排一次PCR檢測。

接觸者經疫調匡列時，會安排一次PCR檢測。 家用快篩試劑檢測（計4次）：隔離期間第5至7天、隔離期滿當日（接觸日次日起第10天）、自主健康管理期間第2天及第4天實施。

另外，無第10天快篩試劑者，先以自主健康管理期間要使用的快篩試劑執行檢測，並在隔離期滿後，主動洽詢「隔離通知書填發單位」，由其協助轉介「現居地」地方政府衛生局所領取快篩試劑。

Ｑ：在家居家隔離出現症狀，自行快篩陽性怎麼辦？

在家自我隔離期間如出現症狀，可自行使用家用快篩試劑進行快篩，如快篩結果為陽性，請立即與當地衛生局聯絡或1922，依指示配合處及依防疫人員指示處理已使用過之採檢器材，將檢測器材密封包裝攜帶至社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測，移動過程要戴好口罩，勿搭乘大眾交通工具。

Ｑ：到院PCR採檢後確診，下一步怎麼辦？我可以住哪裡？

若到醫療院所或採檢站做PCR後被告知確診，將視確診者症狀輕重程度、年齡，分派至醫院、加強版集檢所或防疫旅館或居家照護。

醫院： 目前只有收治中重症、70歲以上高齡、血液透析、懷孕36周以上確診者。

目前只有收治中重症、70歲以上高齡、血液透析、懷孕36周以上確診者。 加強版集檢所或防疫旅館： 收治無症狀、未滿70歲之輕症（含機場落地採檢PCR陽性）、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童），或懷孕未滿36週之確診者。

收治無症狀、未滿70歲之輕症（含機場落地採檢PCR陽性）、生活可自理或有陪同照顧者（如孩童），或懷孕未滿36週之確診者。 居家照護：未滿65歲，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件者。須滿足確診者1室、同戶未確診者小於4人，且非65歲以上、孕婦、洗腎者等條件。

Ｑ：輕症在家照護環境條件是什麼？同住未確診者隔離、快篩時機為何？

輕症者居家照護環境條件： 一人一室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人一室，若每次浴廁使用後，均能適當清消，則可於無獨立衛浴房間隔離。

一人一室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人一室，若每次浴廁使用後，均能適當清消，則可於無獨立衛浴房間隔離。 同住的未確診者隔離與快篩須知：同住的未確診者原則上不超過4人，需於同戶其他房間居家隔離，隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天；隔離期間，第5、10天進行家用快篩，如同戶的有新增確診個案，則改為每3天快篩1次。解隔後，進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

Ｑ：輕症在家照護哪些縣市已適用？

指揮中心4月18日表示，目前實際已經上路有6個縣市，包括新北、高雄、宜蘭、基隆和花蓮，台北市則從18日起在單個區域（信義區）先行試辦，桃園也有部分個案已經開始小規模的在做。

Ｑ：輕症在家轉為中重度該症狀怎麼辦？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，常見四大症狀包括咳嗽、流鼻水、鼻塞、發燒、喉嚨痛，以及全身倦怠等。若有以下警示徵兆要注意，像是小朋友有抽蓄、意識不清、意識改變、腦炎或全身性感染等。

而呼吸困難有影響呼吸肺炎、急性胸口痛悶，表示有影響肺部，而冒冷汗、嘴唇發青等，表示有休克、缺氧情況，有類似症狀立刻打119通報送醫。

Ｑ：輕症、無症狀者解隔條件是什麼？

指揮中心4月18日表示，調整無症狀或輕症確診者解隔離治療條件，只要是無症狀或症狀緩解，符合3個條件的其中一個，就可以解隔離，進行7天自主健康管理。

距離發病或採檢日第4天內： 2次PCR或快篩結果為陰性或是Ct值30以上。

2次PCR或快篩結果為陰性或是Ct值30以上。 距離發病或採檢日第5到9天： 追蹤一次採檢陰性或是Ct值30以上。

追蹤一次採檢陰性或是Ct值30以上。 距離發病或採檢日達10天：不需要採檢。

指揮中心強調，解隔離的快篩必須由醫事人員執行；居家照護的確診者不適用第一及第二項條件。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

Ｑ：居家檢疫、隔離期滿後，如何進行自主健康管理？

自主健康管理被視為居家防疫後的第二檢驗關卡，為確保潛伏期較長的特殊案例，民眾須再進行自主健康管理防堵傳播風險。

避免到人群多且不能維持社交距離的場所。

避免到容易接觸不固定人群的場所。

避免到不能落實口罩配戴的公共場合。

不能聚餐、聚會、參加集會遊行等容易群聚的活動。

應延後非緊急性醫療與檢查。

若在醫療、長照場所服務等高感染風險場所服務，應停止上班。

自主健康管理者若無症狀，可以正常上班上課，但要記得配戴醫療及口罩，若無需求不可將口罩摘下。

若出現相關症狀，應聯絡當地衛生所，或是撥打1922，依照專業人員指示行動，請勿搭乘大眾運輸工具就醫。

自主健康管理期間盡量避免外出，若要外出請注意以下規範：佩戴口罩、落實咳嗽禮節、每日早晚量體溫。

Ｑ：在哪種情形下才需要進行居家快篩？

若是住在確診數較多的地區、有呼吸道症狀、曾到確診者足跡熱區，或有確診者接觸史等情況，都建議做居家快篩。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範