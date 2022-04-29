借鏡烏克蘭如何建立敵我意識，突顯台灣母語教育正是對抗中國的重要武器

現今俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，不是只有傳統的飛彈、槍彈的發射，最重要的是讓我們看到資訊戰在這次戰爭中的所發揮的關鍵性角色。因為科技的進步，人人都可以用手機收到或是看到現在所發生的事，這也就代表宣傳很重要。

此時若有人要製造假消息，讓我們以為敵對陣營會贏，那我們即使不輸，也無需開戰就自我繳械而投降，敵人可以不費一兵一卒就輕易地佔領台灣。若敵對的雙方都使用同樣的語言，那資訊戰就更加容易打，因為是不是假消息就更難以分辨。如果我們有這樣的警覺，我們就知道要抵抗敵方的假消息，不是隨便可以騙倒而癡傻不識真相。

目前台灣是中國含在嘴裡尚未吞嚥下去的一塊肥肉。這幾年來中國無時無刻都在宣傳台灣是中國的，在「一中架構」的框架下中國認為，誰都不能跟中國搶台灣。中國政府認為，台灣不是台灣的，台灣是中國的。過去在蔣政權操作的時代，台灣聽到的都是蔣介石給的假消息，說我們是中國人，久而久之，我們就放棄或忘記台灣是台灣人的事實。

七十多年來，台灣一直被教作是中國人，從以前禁止使用台語或母語，直到如今許多人不會使用台語或母語，消失的台文或母語文化也漸漸消減我們對台灣這塊土地的認同。如果我們還有一些和中國的區隔，也僅僅在於政治體制的不同，這在長久自我催眠的大中華框架下，台灣終將被催眠於終極統一，因為中國語言文化的認同會把台灣文化與中國文化永遠綁在一起，使用中國語言的人，永遠可以用兩岸一家親這樣的語言霸凌，削弱台灣的語言與文化認同。

最後，視台灣為台灣國的人，將因中國語言的統一及毫無異同的語言文化區隔而棄守成為台灣人，最後也就會只有中國人而沒有台灣人。

看看那些七十年來在台灣把我們教成是中國的中國人，他們從來就不想做台灣人，台灣不過就是他們繼續當中國人的溺水浮木。他們寧願死也不會認自己是台灣人，他們只是利用民主的機制要台灣人的選票而已。從過去到現在，他們一直都是站在專制獨裁者權位的一邊，向來就是壓迫民主台灣的共犯，他們腦裡所想的其實與習近平完全一致，視民主、自由如敝屣。

他們認為自己是中國人，這樣的認同比民主、自由更加重要，所以他們聽到台灣人要當台灣人，要有自己台灣人的國家就義憤填膺。即使台灣民主化，但是在台灣的中國人、或自願成為中國人的人，都還在壓制台灣人成為「台灣」這個國家的人；如果台灣人沒有謹慎戒備，不出十年就會被中國人完全吞沒，甚而連骨頭都不吐出來，更不用說什麼民主和自由。

為了要增強台灣人的認同，台灣政府對母語的發展就要視為是國防的一環，不能用施捨的態度來補助。因為使用母語已經變成是防衛台灣的武器，可以抵抗假資訊及識別敵對陣營的手段，也是認同台灣的重要基礎。

在戰爭的時候，我們可以很快就辨別資訊，知道會使用母語的人就是自己台灣人，不會說母語的人，就不是台灣人，這不是現今烏克蘭和俄羅斯戰爭中，識別敵對陣營重要的基礎嗎？台灣人講台灣話、講原住民話、講客家話，是天經地義的道理，也因為這樣才能有辦法分辨假消息、分別敵我，這樣才有可能建立敵我的意識。

現在台灣一部份的人，在台灣長大，拒絕學台灣話，也不願作台灣人。這樣中國人若要放假消息，要統戰台灣人就易如反掌。這表示中國騙台灣人的成本是零，他們可以給台灣人放假消息，反正台灣人也分別不出是台灣政府放的消息，還是中國政府放的假消息。過去台灣人已經被中國人屠殺過數萬人，七十幾年後，難道我們還要被現在的中國人再屠殺一次？

在台灣想要當中國人的人，根本無需學台灣話，因為他們的認同就是中國人，戰爭的時候，他們和中國合作放假消息，是剛剛好而已；但是我們若是真正要抵抗敵人，就要開始建立清楚的敵我意識，把母語學會、學通。

弱國的人民無悲觀的權利，就如同現在的烏克蘭一樣，學好自己的母語，戰爭的時候，我們才有武器保護防衛自己的國家，才不會被敵人的假消息給哄騙打倒。

台文對照

lò͘-se-a（俄羅斯）侵lio̍k（略）烏克蘭，這tng-sî（當下）leh phah ê戰爭，m̄（不）是chí-ū（只有）hui-tōaⁿ（飛彈）、chhèng-chí（槍彈），siōng（最）重要的就是 chu-sìn（資訊）戰。因為科技ê進步，ta̍k-ke（大家）lóng（都）ē-hiáu（可以）用手機á看消息，這tiō代表宣傳真重要。

Chit sî（這時），nā（若）有人beh製造 ké（假）消息，hō͘（給）lán（咱）相信敵人有iâⁿ-bīn（贏面），lán（咱）tiō sǹg（就算）bē su（不會輸），mā m̄-bián（不必）戰就投降a，敵人甚至bián（不必 ）用一兵一炮就ē-sái（可以）占領台灣。Ná（若）是對敵ê雙方lóng（都）是使用kāng（仝）款語言，án-ne（這樣），資訊戰就koh khah好phah（打），因為是不是假消息tiō（就）koh-khah bô（不）容易分辨。 所以，lán（咱）ná（若）有這種警kak（覺），咱就ē（會）知-iáⁿ beh（要） án-chóaⁿ （怎樣）抵抗敵方ê假消息，毋是ho͘（被）人ē-sái（可以）chhìn-chhái（隨便）騙 kā lōng-lōng-se̍h（旋轉）-ê。