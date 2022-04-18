澳洲執政黨議員候選人爭議言論「將跨性別比喻為納粹」，黨內人士呼籲撤換人選

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）所屬政黨自由黨的國會議員候選人戴維斯（Katherine Deves），因為在推特上的反跨性別推文而備受爭議。根據《澳洲新聞》的報導，她在推文中附上一張年輕人術後的裸露照片，並指出跨性別人士「藉著手術殘缺並結紮」。

戴維斯還聲稱所有具有跨性別身份的男性裡，有一半都是性犯罪者。在一個Podcast節目裡，她提到自己和人共同創立一個婦女運動組織，把跨性別者排除在外，她還把跨性別支持者和把猶太人運往集中營的納粹火車做比較。

在去（2021）年2月的Podcast裡，戴維斯認為她的「拯救女性運動」，可以媲美法國抵抗納粹的佔領運動。這則Podcast由愛爾蘭喜劇演員萊恩漢（Graham Linehan）主持，他過去也曾與跨性別支持者在貼文中發生衝突。

針對納粹的比喻，澳洲新南威爾士州猶太人代表委員會（NSW Jewish Board of Deputies）首席執行長巴克（Darren Bark）和澳洲猶太人執委會共同執行長韋特海姆（Peter Wertheim）回應：「在當代澳洲的生活和政治中，沒有任何東西，可以與二戰期間對人類生活和文明的大規模破壞相提並論。」

他們認為，戴維斯誇張的言論輕描淡寫了歷史上的不人道，會導致人們對邪惡之事麻木不仁，「在進行歷史比較時應該格外小心，尤其是那些想在地方擔任公職或領導職的人們。」

除此之外，《ABC》的報導指出，戴維斯在一則影片中批評，若跨性別運動員參加女子項目，可能會導致女人受傷、死亡或被攻擊，「我們不想讓一個年輕女孩坐在輪椅上，或發生後天性的腦損傷及類似情況」，戴維斯也對跨性別者進入廁所、更衣室和住宿地點提出反對。

反跨性別言論讓自由黨飽受爭議，同黨議員批戴維斯：不是故意就是無能

戴維斯的言論讓莫里森面臨撤下候選人的壓力，同選區沃林加（Warringah）的議員斯蒂格爾（Zali Steggall）呼籲自由黨要擺脫戴維斯：「在總理選擇他之前，他駭人聽聞的分裂言論已經廣為人知。」斯蒂格爾表示，戴維茲不是故意要冒犯跨性別者、就是無能。

根據《ABC》的報導，戴維斯是澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）在沃林加精心挑選的候選人，自由黨就該選區提名人選，曾爆發嚴重的派系內鬨。

現任總理莫里森一開始為戴維斯辯護，強調她會為非常重要的事情挺身而出，「戴維斯是一個傑出的人，她堅持自己相信的事情」。但在最近，莫里森表態不會支持戴維斯與另一名參議員錢德勒（Claire Chandler）所提出的法案，在澳洲有體育俱樂部把跨性別運動員排除在女子項目外，該法案試圖阻止對俱樂部的起訴。

隨著爭議越演越烈，戴維斯刪除了她的推文，並在一份聲明中為自己的言論道歉。她表示，自己在為婦女和女孩權利而戰的過程中，有些話語傷害了人們、偏離自己的論點，「我為這些話語和我造成的傷害道歉，我承諾用尊重的方式繼續為婦女和女孩的安全而戰。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航