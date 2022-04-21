【影評】《少年》：正因為我支持反送中，這部電影的膚淺與難看才更令人難過

文：周聖凱

《少年》真的是非常難看的電影，以下大負雷。

《少年》的故事核心其實很好，面對極權政體，反送中運動愈想往前，越和黑警暴力相撞、越和保守秩序相撞，集體的絕望促成了「齊上齊落」的手足之情。

而集體的絕望不會是一朝一夕的事，總是個漸進拉扯的過程，會先在個人層次上，像泡泡般冒出許多微小的絕望，「齊上齊落」不只是手拉手對抗老大哥的拳頭，更拚命想拉住那些因為微小的絕望，而脫隊而倒下的個人。運動有了深度、有了深情，大我和小我間有了千絲萬縷，「抗爭共同體」於焉而成。

這真的是一個不應該不好看的故事。

《少年》的人物設定其實充滿張力，例如有能力、有資源可以選擇離開香港的人，和除了抗爭以外別無選擇的人，如何互相面對；例如只想賺錢的香港人，和覺得自由比賺錢更重要的香港人；例如黑警和黑警的兒子；例如本來同情年輕人的警察，如何變成痛下棍子、發射橡膠子彈的黑警；例如上前線作戰支援手足，和轉身照顧一個傷兵，如何作抉擇；例如反對抗爭的爸爸媽媽，不定是保守或親中，更可能夾藏著一份自私的愛；例如要為愛情為手足而留下來，還是要為保全自己、更好的前途，遠走他鄉。

每一組關係都充滿劇力萬鈞的矛盾。

可要我說嘛，《少年》就像有了一堆高級的食材，不知道如何料理，就大雜燴，最後一罐醬油倒下去，吃甚麼都是醬油的味道。

Photo Credit: 光年映畫提供 《少年》監製陳力行（左起）與導演任俠、林森。

以下舉幾個例子。

第一，明明這麼多有深度的人物關係，只要設定好主線跟支線，交錯鋪陳，情動就會洶湧而來。可《少年》選擇在電影的前半部，每一組人物關係，都用三五分鐘快速交代，而且多是對話，給了你設定，然後就沒有了。好聽是點到為止、有想像空間，說穿是沒頭沒尾，後勁無力。

其次，故事的主線是男主角一群人本來要上前線，但忽然發現女主角疑似想自殺，就開啟了尋人之路。主線和支線間其實互有張力，只要好好經營，就能一層一層堆砌高潮，可《少年》好幾個衝突點的擺放，都放在男主角的同伙，不懂男主角為什麼執意尋人，覺得男主角只是為了私情、為了愛情，所以不顧自己、不顧前線其他頭破血流的手足們。

這樣子做，有幾個明顯的目的。

一是要「懸疑」來經營張力，但張力其實已經夠多了，壓根不需要懸疑，硬要懸疑的結果就是，本來的張力變無趣，硬要放進去的張力，讓人看不下去。

《少年》對「懸疑」的鋪陳，就是倒敘了好幾次男主角和女主角第一次在抗爭現場的萍水相逢，每次都讓觀眾多知道一點點，最後觀眾和男主角的女朋友才發現，原來是女主角曾在男主角懦弱逃跑要被黑警抓的時候，伸手拉了男主角一把。但這個懸疑點壓根沒有爆點，不需要懸疑。

好的重複，會產生新的意義和情感，壞的重複，只會磨損應有的意義和情感。

二是《少年》想經營男主角的前後反差，從表面的勇武、進入誰都會有的內心軟弱，然後因為「手足之情」而淨化。但因為人物設計都沒有好好經營，男主角大部分時候看起來就像毫無行動邏輯、不體貼旁人的白目，如果真要懸疑和真有心經營，就應該讓行動有好幾層邏輯，發生有機轉化，而不是一堆破碎的語言。

Photo Credit: 光年映畫提供

再其次，《少年》潛在有對運動倫理的辯證，大的絕望和小的絕望，對情勢的無能為力和對個人的無能為力，但《少年》沒有想要真的好好處理，只想用單純的溫情作結，結果就是濫用情感，然後倫理的矛盾沒有實際解決。

例如，電影鋪陳了一堆黑警會殺人、會強暴女性抗爭者，但在男主角一群人中途被黑警抓的時候，黑警對女性友人性騷擾、男性友人頭破血流的時候，男主角拋下眾人趕去找女主角，女性友人還對男主角吼，快走、你快走。我還以為是抗爭電影呢，原來是模仿沒成功的王道動漫。集體和個體的運動矛盾沒解決，衍生一堆個體和個體的矛盾，還是沒解決。

只想用情感轉化矛盾的結果，就是反方向地更往矛盾走。

Photo Credit: 光年映畫提供

再者，《少年》演繹最好之處，就是年輕人的迷惘，可這讓「香港人」的集體面目變非常膚淺。過度美化、象徵化「少年」的代價，是大人只有兩種，一種完全站在年輕人這邊，一種就是完全站在對立面的黑警和只想賺錢自保不能同理的大人，世代間僅存對立，沒有對話。理應用大人的複雜和現實的難為，可以更深化少年的純粹，但因為大人太扁平化，就只剩下膚淺。

要說最好之處，也沒多好，讓故事運轉的內在零件，是女主角為什麼要自殺，這是個可以內外都引爆的機關，女主角面對抗爭的絕望、面對和父母從小的疏離和不諒解、面對最好友人的離棄，明明可以層層堆疊，但女主角和父母的關係完全沒演，只用幾句自白和一封剛巧被發現的遺書。

大的歷史背景更沒有好好經營，就算放了一堆抗爭影像，如果不是因為仍在反送中運動當下、如果不是熟悉反送中運動，觀眾幾乎很難讀懂大的絕望，沒有大的絕望，就醞釀不了小的絕望。

最後，《少年》的敘事能力實在太差勁了，明明可以好好經營的不經營，一堆故事不知道如何往下走的地方，就都用「巧合」草草帶過，例如莫名其妙地用電鑽破了女主角家門，發現遺書；例如男主角遍尋不著人，在小巷崩潰，剛好女主角要跳樓前將娃娃從天臺拋下來，被女主角撿到。「機械降神」用了太多次，有血有肉的人都會變成機械人。