本土新增1390例，BNT兒童疫苗四方談判進行中，專責／負壓病房空床率63.1％尚能維持

台灣今（18）日新增1390例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例，以及1例中症患者。在指揮中心例行記者會中，指揮官陳時中表示，雖然每日案例破千，但專責、負壓病房的空床率還能維持，並呼籲地方盡快開設加強型防疫旅館。

針對採購輝瑞兒童疫苗的問題，目前正在和輝瑞、BNT、上海復星進行四方談判，由於牽涉代理和利潤分配問題而尚未談妥，但對台灣來講，陳時中表示：「只要買得到都可以。」

今日國內新增1480例COVID-19確定病例，分別為1390例本土個案及90例境外移入（63例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1,390例本土病例，為699例男性、687例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2022）年4月6日至4月18日，其中包含715例為無症狀感染。

個案分佈為新北市（500例），臺北市（270例），桃園市（187例），基隆市（115例），宜蘭縣（68例），花蓮縣（57例），臺中市（41例），高雄市（31例），臺南市及屏東縣（各21例），新竹市（20例），臺東縣（14例），新竹縣（13例），嘉義縣（10例），南投縣（7例），雲林縣（6例），苗栗縣（5例），彰化縣（3例），澎湖縣（1例），相關疫情調查持續進行中。

今日新增境外移入個案為57例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（5例），美國（3例），帛琉及印尼（各2例），澳大利亞（1例）移入，另77例調查中。入境日介於今年2月21日至4月17日。

從今年1月1日到4月17日期間，本土案例共10155例，輕症與無症狀10108例、佔99.54％，今日增加1名中症、共佔0.43％，重症維持3人、為0.03％。新增1例中症是60多歲男性，有慢性疾病、已接種3劑疫苗，他在4月15日發病後採檢確診，胸部X光顯示是肺炎，目前使用瑞德西韋治療、狀況穩定。

加強型防疫旅館還需增加、輝瑞兒童疫苗尚在談判中

指揮中心公布目前的醫療資源統計，陳時中表示，專責病房有多增加一點，因此雖然案例每天超過1000人，但專責/負壓病房的空床率還能維持住。中央集檢所使用的越來越多，地方型加強型防疫旅館維持6家。

Photo Credit:指揮中心

陳時中呼籲，各個地方政府有責任讓加強型防疫旅館儘速開啟，目前因為旅館本來有住人，所以需要時間清空、移出，往後會和地方商討時程盡快開設，要求劃分負責的責任範圍，否則如果大家都不準備加強型防疫旅館，中央集檢所的病例除了會有大量南北移動的狀況，也會放不下。

指揮中心另修訂無症狀、輕症解隔離條件，符合以下任一條件，就能解除隔離治療，並進行7天自主健康管理。若是距離發病採檢日的4天內，追蹤2次快篩或PCR陰性/Ct大於等於30，即可解隔離；距離第5到9天內，是追蹤1次快篩，或PCR陰性/Ct大於等於30；距離發病、採檢視達10天則無需採檢。

Photo Credit:指揮中心

針對採購輝瑞兒童疫苗的問題，陳時中表示，目前正在進行輝瑞、BNT和上海復星的四方談判。有記者問到，兒童疫苗是輝瑞生產販售，為何不能跟美國洽談？陳時中解釋，因為BNT和上海復星簽了代理合約，中國、港澳和台灣的銷售權利是在BNT，其餘區域都是輝瑞販賣的範圍，所以無法直接和輝瑞購買。

陳時中指出，民間在這段時間也有一直在協助購買，所以希望能用四方合約解決問題，但這牽涉三家利潤的分配，至於對台灣來講，「我們只要買得到都可以」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航