烏克蘭擊沉俄羅斯以首都命名的戰艦「莫斯科號」，能給台灣國防什麼啟示？

俄羅斯的黑海艦隊歷史悠久，是凱薩琳大帝（Catherine the Great）為了因應俄土戰爭需要於1783年所成立。拜當下俄烏戰事所賜，與黑海艦隊有關的幾個城市如總部塞凡堡、造船與維修中心赫爾松與尼古拉耶夫、艦隊分區軍港奧德薩再度躍上舞台，成為全球輿論關注的焦點。

黑海艦隊雖然赫赫有名，但如同波羅的海與太平洋艦隊在日本海戰役被全滅的慘劇，這隻艦隊也在第三次俄土戰爭、克里米亞戰役與德國入侵時被被摧毀完滅，如今莫斯科號遭烏軍用兩枚岸置海王星飛彈所擊沈，再度讓入侵者顏面無光。

以首都命名的船艦被擊沉，是個很挫軍威的事

莫斯科號被擊沈，不僅創下二戰以來水面艦艇戰損的噸數記錄，以首都命名的旗艦更直接重挫俄羅斯的軍威。

這讓我想起一個典故，納粹在以「大砲重於奶油」的口號下撕毀《凡爾賽條約》，為了規避條約所以興建了所謂「袖珍戰艦」其中最具有指標意義的即為德意志號（Deutschland）。二戰爆發後希特勒為了避免此艘象徵戰艦被擊沈後的政治效應，因此將艦名直接更改為呂佐夫（Lützow）。

除了政治效應外，莫斯科後遭受烏軍毀滅性的打擊還具備幾個軍事意義。

由於俄羅斯在開戰之初奪下赫爾松後，並沒有傾全力直取尼可拉耶夫並攻佔奧德薩，再加上馬里烏波爾久攻不下，使得俄羅斯未能全面控制黑海與亞速海，也讓烏克蘭的反艦飛彈在戰場上擁有立功的契機——之前俄軍鱷魚級大型登陸艦薩托夫號（Saratov）受創後自沈、近日莫斯科號被擊沈，都驗證這個客觀事實。

最為關鍵的是，這一連串的反艦攻擊已取得重大戰果，使得黑海艦隊的軍事價值大幅萎縮，但也強化了俄軍強行攻佔馬里烏波爾甚至奧德薩的決心。

大型戰艦被擊沉，政府多會嘗試轉移焦點

為了掩飾戰局，俄羅斯官媒竟然給予內部「彈藥庫爆炸、遇暴風雨」這樣的解釋，這種說法離譜地令人匪夷所思，外界認為莫斯科當局寧可被批評訓練不足、戰損管理不全，也不願替烏軍的輝煌戰果進行宣傳。深入觀察，各國海軍仍若發生所謂彈藥庫爆炸事故導致主力艦沈沒，多半以「陰謀論」定調避免影響士氣並轉移焦點。

舉例來說，1898年美國戰艦緬因號在古巴哈瓦那港爆炸沈沒，威廉·赫斯特（William Randolph Hearst）和約瑟夫·普立茲（Joseph Pulitzer）創立的《黃色新聞》，採用誘導與聳動報導，把緬因號沉沒的原因歸因西班牙的陰謀，此舉自然引起美國輿論與社會的憤怒，可被視為美西戰爭爆發的導火線。

1898年的緬因號（USS Maine ACR-1）| Public Domain

另一個著名則是日本二戰主力艦陸奧號。1943年6月8日停泊在廣島灣的陸奧號，其三號炮塔附近突然發生爆炸，重達360噸的三號炮塔飛到與艦橋相同的高度上，艦體瞬間折為兩截，前段向右舷翻轉，幾乎立即沉沒。

聯合艦隊調查委員會對爆炸原因進行了調查，但沒能得出確定的結論。對爆炸原因的推測有間諜破壞、三式彈自爆、「潮」號驅逐艦掉落的深水炸彈爆炸等等，但為了避免影響民心士氣，陸奧爆沈與中途島戰役大敗一直是日本官方戰時封鎖的消息，即便山本五十六遭美國軍機擊落殞命的新聞，第一時間也遭大本營刻意壓下。

相形之下，俄羅斯自攬爆炸責任的說法實在令人無言。

烏克蘭擊沉俄羅斯戰艦，能給台灣國防什麼啟示？

莫斯科號被戰損的個案也提供世人不少啟發。艦載反艦飛彈擊沈軍艦時有所聞，1982年福克蘭群島戰役時，阿根廷空軍出動五架超級軍旗戰轟機，其所配載法國航太公司的飛魚飛彈，擊沈皇家海軍雪菲爾號後揚名立萬，這一次烏克蘭的岸置飛彈創下的首次戰果也令人刮目相看。

在此背景下，許多人直接聯想台灣自製反艦飛彈雄二、雄三以及對美採購的魚叉的戰略價值與戰術成果，尤其這些飛彈的設計與性能都遠甚烏克蘭的海王星系統，而且台灣岸置反艦飛彈業已完成擴編與戰術部署。

Photo Credit: 中央社 雄風飛彈發射車

國防部戰規司去年底透露，國軍岸置反艦飛彈系，將台灣九個地點新設相關陣地設施。此外，海軍海鋒大隊已由新北淡水三芝搬遷到台中清水，未來將擴編為岸置飛彈指揮部，而岸置雄風飛彈新設9個陣地，將編成九個中隊，加上美售我岸置魚叉飛彈所編成的新中隊，海軍至少增設20個岸置飛彈中隊，對於打擊中共渡海船艦構成強大的威懾效果。

莫斯科號的戰損與台灣岸置飛彈的部署，自然聯想到解放軍最新銳的055飛彈驅逐艦南昌號，必然使得中共軍艦在台海周邊領域航行時產生嚇阻作用，同時也削弱其「反介入」戰略的實質效果。最後，台灣的海蜂大隊若與日本部署在沖繩的88式或12式陸基反艦飛彈互為犄角，將能有效封鎖試圖穿越宮古海峽與第一島鏈的中共軍艦。

這就是「戰術武器」達成「戰略意義」的最佳典範。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航